PornHub создал сравнительные таблицы привычек мастурбации у американцев и россиян

Фото любезно предоставлено USA George

Может быть прошлым летом мы волновались из-за умирающих пчёл и тающих ледников, а в этом году нас волнует вторая Холодная война между США и Россией. Неужели настало время объединиться и растормошиться всей нашей глобальной деревней? Вряд ли, учитывая, что мы так заняты тормошением наших интимных мест у себя дома.

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Теряясь перед непостижимыми военно-промышленными намерениями, порно предлагает, своего рода, определённую логику. Я никогда не пойму передвижение войск в Крыму, но я точно знаю, что делать с моим возбуждённым членом как только я выхожу в онлайн. Согласно серии таблиц, составленных светлыми головами (или головками?) на сайте PornHub Insights из отдела анализа данных о распространении порнографии, россияне (в основном) очень похожи на нас. Культурная география объясняет интригующие местные фетиши, но в конечном счёте, мы все – подавленные извращенцы, спаривающиеся как собаки в жару.

Эти графики либо докажут, что мы умеем лучше кончать, чем дружки Путина, либо помогут нам забыть о наших разногласиях и мы прийдём к согласию, что Россия также как и США битком набита сиськами, задницами, и изголодавшимися по мамашкам членами. Давайте выясним!

Графики любезно предоставлены Pornhub

Путин провел последнее десятилетие усиливая шовинизм и открыто избавляясь от лидеров оппозиции, и в то же время, позиционируя себя нео-царём любителем охоты на китов, таким себе мускулистым заменителем дряблых Меркелей и Чейни. И это сработало. Его крымские военные игры объединил страну против Запада, качающего пальцем “но-но-но”. Как всегда, политическое равно личное, и советскую гордость распирает ниже пояса. Кому нужны американские богатства, когда у них есть российский анал с мамой? Даешь мастурбацию ради имперского строительства. Матушка Россия, ебт!

Америка не так монолитна в своём плавильном котле полным спермы. Наши критерии поиска читаются как полевое исследование шоу Диснея, с лицами разных рас, четырьмя рабочими местами и чокнутыми семейками. Господи, благослови свободный рынок. В Америке у вас есть право – нет, обязанность – представить себя обильно окропляющим спермой анус вашей 18-летней сводной сестры в то время как хентай учитель йоги массажирует свою кончающюю няню. И это всё на глазах у публики.

Гленн Бек и Билл О’Рейли, начинайте нести свою хрень – американцы кончают дольше, чем россияне. Факт, что в сравнении с коммуняками, мы оргазмируем минутой дольше. Означает ли это, что мы лучше в секс? Однозначно. Или, может всё-таки, наши конечности онемели, а наш эрос утомился от бесконечного потока из медиа-корыта. Наши умы блуждают, в то время как мы потеем и горбимся над нашими IPADами, как хасиды у Стены плача. Наиболее вероятный сценарий: американцы такие жирные, что у нас занимает больше минуты поиск наших пиписек. Какая хрен разница. Победителей не судят.

“Мля!!! Опять понедельник!!! После очередных гедонистических выходных залитых пивасиком, мне действительно нужно возвращаться в этот чертов офис? Даррел опять будет задрачивать меня счетами Симона. А может ну его нах, залезу в шкаф уборщика, запущу мой Samsung Nexus, и подрочу под “Оргазмирующую йогиню-шлюшку 4“.

“Я русский мужик. Я въёбываю семь дней в неделю. И каждый день – самый подходящий день для просмотра анала с русской мамашкой”.

Ой, как неловко. Американцы почти в три раза чаще гоняют лысого под российское порно, чем россияне гоняют шкурку под наше порно. Эдакий извращенский шпионаж. Или из серии “Шпион кончает под холодок“. С другой стороны, что же такое американское порно? Типа всё и ничего. Забиваем в поиск “Американское порно”, получаем то же, что и “духи Красная Москва”. Никакой оригинальности.

Этот график немного хитроумный – он перечисляет искомые термины с самой высокой относительной плотностью в каждой стране, такие себе показатели самых уникальных причуд. Загадочная привлекательность секса со знаменитостями не вызывает ажиотажа среди россиян, которые слишком заняты осеменением своей матушки России. У нас – те же яйца – вид сбоку: Эдипов комплекс, колониальный фетишизм, и сокровенные тайны йоги воспламеняющие наши чресла в пылу тысячи солнц. Ах да. И конечно же колледж. Мы ОБОЖАЕМ колледж.

Pornhub, вы там сдурели! Вы это серьёзно? Этот график иллюстрирует просмотр порно в США против России во время олимпийского хоккейного матча, игра сопряжённая социально-политическим контекстом – для русских, по крайней мере. Около 10 процентов россиян любителей PornHub оставили в покое свои члены на длительное время, чтобы занять свои пальцы вувузелами и рукавицами, с поднятыми пальцами, болея за своих мальчиков. В течение 20 минут после проигрыша трафик вздыбился на 10 процентов выше, чем в среднем за день. Миллионы россиян утешали себя после паршивого хоккейного матча коллективным онанизмом. Спорт – наиболее очевидная метафора войны. Вы только представьте себе эту колоколообразную кривую после того как мы сметём Москву. Полный вперёд!!!