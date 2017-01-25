Мы спросили наркоманов, во сколько им обходится их привычка

Кокаин (фото взято у пользователя Flickr ValerieEverett)

В юности и после 20 лет Дженнифер зарабатывала до 3,700 долларов США в неделю, танцуя стриптиз в Оттаве (Канада). Почти все эти деньги уходили на кокаин.

«Те усилия, которые я вкладывала в то, чтобы тратить деньги на кокаин, вообще не поддаются подсчёту, – поведала VICE Дженнифер, которой сейчас 47. – Это невероятная сумма. Я была бы миллионершей».

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Сейчас она живёт на социальную помощь.

«У меня ни гроша за душой».

Согласно исследованию 2002 года, проведённому Канадским центром злоупотребления психоактивными веществами, «издержки для общества», связанные с злоупотреблением психоактивными веществами, с точки зрения здравоохранения и системы уголовного правосудия, составляют около 30 миллиардов долларов США.

Для личности цена поддержания зависимости может быть разорительной; при этом некоторые прибегают к преступлениям и проституции, дабы оплатить любимые наркотики, и параллельно теряют здоровье, дом, свободу и семью.

VICE обратился к нескольким нынешним и бывшим наркоманам, чтобы спросить, во сколько им обошлась их зависимость. (Все указанные ниже расходы переведены в доллары США.)

Кокаин

Стоимость: 60 долларов за грамм

450–1200 долларов в день

Дженнифер начала нелегально танцевать стриптиз в возрасте 14 лет в Калгари, а затем вернулась в Оттаву, чтобы продолжить карьеру. К 16 годам она подсела на кокаин.

«Его употребляли все остальные девчонки. Он помогал пережить ночь, можно было просто работать всё дольше и дольше».

Вскоре после того, как ей исполнилось 20, её зависимость возросла. Тогда, по её словам, все её деньги (от 1,500 до 3,700 долларов в неделю) уходили на поддержание её привычки. В зависимости от того, сколько она зарабатывала, она тратила от 450 до 1,200 долларов в день.

«Я, наверно, спала с 3-4 часов утра до часу дня, а всё остальное время я употребляла кокаин».

Этот график продолжался, пока ей не исполнилось примерно 29.

«Тогда я, полагаю, оказалась слишком старой для того, чтобы просто продолжать танцевать стриптиз, а моя наркозависимость зашла слишком далеко, – рассказала она. – Я начала заниматься проституцией».

Находя клиентов на улице, Дженнифер, по собственному признанию, зарабатывала примерно штуку за ночь. Она начала колоть себе кокаин, потому что так кайф был «более сильный», и продолжала его нюхать, а также курить крэк.

Она также начала заниматься трафиком курительного кокаина, чтобы оплачивать наркотики, что, наряду с осуждением за проституцию и мошенничество, привело её в тюрьму на семь лет. Около четырёх лет назад она начала красть продукты из магазинов.

«В основном это были мясо и сыры», – сказала она и добавила, что мясо на чёрном рынке – это «огромные» деньги.

«Например, мясо для жаркого стоит 25 долларов, а вы получаете около 12… Крадёте вы где-то по 16 кусков в день».

Последние два года Дженнифер пыталась завязать с кокаином, хотя, как она заявила VICE, рецидивы у неё случаются до сих пор. Она также занимается пропагандой снижения вреда и работает с женщинами, ставшими жертвами насилия; недавно она выступила свидетельницей в суде против мужчины, который, по её словам, её изнасиловал.

Сейчас Дженнифер живёт на социальную помощь и пытается не совершать преступлений, хотя соблазн есть до сих пор.

«Я как раз сегодня утром об этом я думала, – поведала она VICE. – Встретилась случайно с приятельницей, а она давай рассказывать, сколько у неё барахла и как она наловчилась красть в магазинах… А я просто развернулась и отошла».

Гидроморфон. Фото взято у пользователя Flickr The.Comedian

Рецептурные опиоиды (гидроморфон)

Стоимость: 3 доллара за таблетку (4 мг)

75 долларов в день

43-летний Шон Леблан живёт в маленькой квартирке в Оттаве с девушкой. Хотя у него отличная работа и стабильные отношения, ему, по его словам, «до сих пор больно думать» о том, что сейчас он мог бы жить в доме, если бы нее его калечащая зависимость от опиоидов.

Леблан рассказал VICE, что начал употреблять гидроморфон (торговое название – дилаудид), быстродействующее и сильное обезболивающее, девять лет назад, после того, как его беременная девушка приняла избыточную дозу этого средства и утонула в ванне. В то время он был студентом в Университете святого Фомы и диджеем в Фредериктоне.

Спустя неделю после её смерти «один чувак дал мне этот дилаудид, полностью загруженный в шприц, а именно этого мне и было надо, – сказал он. – При этом я ничего не почувствовал».

Однако воздействие дилаудида ослабевает спустя пять-шесть часов. В течение пары недель у Лебланка, по его словам, развилась физическая зависимость от наркотика и началась ломка. Для кайфа ему нужно было больше – вместо того, чтобы положить «в ложку» одну таблетку, для того же ощущения нужно было пять. На пике своей зависимости он, по собственному признанию, принимал по 160 мг в день, а это порой подразумевало до 40 инъекций.

«Если я не тратил 100 долларов в день, то день был хороший», – рассказал он.

Он, по собственному признанию, перестал посещать занятия, его выгнали из университета, он потерял работу и в конце концов стал прибегать к кражам из крупных сетевых магазинов.

По собственному признанию, кроме травки и – очень редко – метадона, вредоносные средства Леблан больше не употребляет. Он занимается пропагандистской работой с другими такими же наркозависимыми.

Он заявил VICE, что по «сдержанным подсчётам» потратил на опиоиды 200,000 долларов, и это без учёта кокаина, алкоголя и ЛСД, которые он также употреблял.

«Вот просто подумаю об этом – и уже сердце кровью обливается».



Фото взято у пользователя Flickr Scott

Алкоголь

Стоимость: 50 долларов в день

Героин

Стоимость: 220 долларов за грамм

58-летний Рик Спраул начал пить в 12; к 16 годам он стал полноценным алкоголиком.

На самом тяжёлом этапе своей зависимости он, по собственному признанию, выпивал по бутылке рома (20-30 унций) в день плюс около 20 бокалов пива.

«Ещё я делал пиво сам, чтобы не останавливаться, – поведал он VICE. – Так я быстрее катился по наклонной».

Поскольку на дворе были 80-е, он зарабатывал около 5 долларов в час, работая поваром, и половину от этой суммы тратил на бухло. По его словам, пищевая отрасль «реально способствует алкоголизму и наркозависимости».

Живя в Ванкувере, Спраул, по собственному признанию, также подсел на героин. Стоимость его составляла около 225 долларов за грамм, а он начал употреблять его на сумму до 375 долларов в день.

«Он очень дорогой, – заявил он VICE. – Доходит до того, что, дабы просто употреблять дальше, приходится заниматься вооружёнными грабежами и тому подобным». (Он, по собственному признанию, никогда этим не занимался).

«Я как бы из среднего класса. У меня была семья, у меня была работа, у меня были [сбережения по именной пенсионной сберегательной программе]». Теперь всё это исчезло.

«Я потратил 10,000 долларов за четыре месяца».

Photo via Flickr user TedsBlog

Крэк

Стоимость: 60 долларов за грамм

225 долларов в день

Первое знакомство Стивена с крэком в 16 лет было «невероятным».

«Это было всерьёз с самого начала», – заявил он VICE.

В юности он, по собственному признанию, тратил около 60 долларов на один грамм на кокаиновый порошок и готовил его вместе с друзьями. Чтобы оплатить его, они крали электронику и украшения, а также попрошайничали.

Повзрослев, он стал трудиться в качестве рабочего для поддержания этой зависимости, тратя около 225 долларов в день на три грамма предварительно приготовленного крэка.

Он начал закидываться гидроморфоном, чтобы заканчивать кайф от крэка и спасаться от «кокаинового психоза».

«Когда куришь много крэка, непременно приходится искать способ снять напряжение, а это можно сделать, закидываясь опиоидами, чтобы поспать», – поведал он VICE. Около семи лет назад у него диагностировали ВИЧ, которым он заразился, пользуясь загрязнёнными иглами; по его словам, его брат точно в таком же положении. Какое-то время он жил на улице, но ныне, по его словам, получает пособие по инвалидности, составляющее около 820 долларов в месяц. Пару сотен из этой суммы он тратит на крэк, но, как он заявил, сократил его употребление, потому что «слишком устал».

«Очень многие люди просаживают своё пособие… по инвалидности на дозу».

По словам самого Стивена, на один только крэк он потратил не менее 150,000 долларов.

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