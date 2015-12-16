Каким будет день после судного дня: что говорят проповедники апокалипсиса, когда конец света не наступает.

Покойный проповедник конца света Гарольд Кэмпинг. Фото: авторское право (2012 г.) – Служение Церкви Вселенской Жизни, взято с Wikipedia

Мы все должны считать себя счастливчиками. Только в этом веке мы уже пережили не менее 20 воскрешений, а в последний раз мы находились на волосок от гибели в прошлом году. 7 октября мир должно было поглотить пламя, а большая часть населения мира – сгореть дотла, так как известно, что Бог весьма разборчив, когда дело касается раздачи его золотых билетов.

Эта радостная весть была передана Крисом Макканном, лидером филадельфийской религиозной группы «Электронное Библейское Братство» (eBibleFellowship), который заявил Guardian: «Данные, представленные в Библии, указывают на то, что седьмое октября станет тем днём, о котором говорил Бог – когда мир исчезнет».

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Разумеется, наступило седьмое число, а всепоглощающего пламени не было. Никаких призрачных всадников, выдёргивающих плохие души во время поездок на работу или с работы и бросающих их в ад. Лишь напоминание о том, что беременным женщинам следует избегать алкоголя, и объявление победителя «Лучшего пекаря Британии» в этом году.

Для большинства эти неудачные предсказания Судного дня – всего лишь корм для Twitter: тысячи людей одинаково шутят, а затем напрочь об этом забывают и просто продолжают жить своей жизнью. Но тем, кто в самом деле думал, что сказал последнее «прощай» своим самым родным и близким, а затем узнал, что ему опять отказали во входе в райские врата, однозначно не так легко это забыть. Итак, что же на самом деле происходит с этими верующими? Как они могут верить и дальше после провалившегося с громким треском пророчества?

Вознесение на небеса, как и любая хорошая вечеринка, требует масштабной подготовки. Во-первых, необходимо раздать приглашения. К примеру, в 2011 году проповедник конца света Гарольд Кэмпинг использовал свою радиостанцию, FamilyRadio, для распространения информации о надвигающемся Судном дне 21 мая того года; эту дату он впоследствии передвинул на 21 октября, когда адское пламя так и не материализовалось.

Затем (в зависимости от вашего проповедника) может быть репетиция. Дэвид Берг, основатель религиозного движения «Дети Бога» (позднее, после ряда скандалов и заявлений о насилии над детьми внутри секты, переименованного в «Семью интернациональную»), применил более практический подход к подготовке своих последователей к различным апокалиптическим событиям, которые предсказал.

Флор Эдвардс в детстве, до ухода из движения «Дети Бога»

Флор Эдвардс выросла в движении «Дети Бога» в 80-е и 90-е годы, поэтому я написал ей по электронной почте вскоре после неудачного пророчества Макканна, чтобы расспросить у неё побольше о жизни до и после неудачного пророчества. Она рассказала мне, что в процессе подготовки к концу света, когда она спала, в её спальню внезапно врывались мужчины из лагеря, в котором она жила.

«Вознесению на небеса должно было предшествовать Великое Бедствие или «Последние Дни». Полагаю, приходившие мужчины состояли в армии Антихриста», – поведала она, объяснив, что люди, вбегавшие к ней в комнату с ружьями и дубинками, подражали этой предполагаемой вооружённой силе.

Я предположил, что, должно быть, стоять перед перспективой ранней смерти со столь юного возраста было ужасно. «Разумеется, это было ужасно, – сказала она. – Мы думали, что спасёмся, но для этого нужно было переступить порог смерти, и возможно, нам пришлось бы мученически погибнуть. К моменту прихода [1993 год – год предполагаемого апокалипсиса] я была малолетним ребёнком в Америке. Я больше не боялась смерти».

Непременно существует ряд препятствий, с которыми группа, возможно, столкнётся после неудачного пророчества. Прежде всего это рационализация большой и очевидной проблемы апокалипсиса. Тем не менее, следует помнить, что Бог никогда не ошибается: неправильное суждение о Судном дне возникает исключительно по человеческой ошибке, а не по божественной. (Второзаконие 18:21-22: «Ты можешь подумать: «Откуда мне знать, от Господа ли то, что говорит пророк?» Если пророк скажет, что говорит от имени Господа, но сказанное им не исполнится, то знай, что Господь не говорил этого, знай, что пророк говорит от себя самого, не бойся его».)

Поэтому то, что, возможно, звучит для нас с вами как отмазка, является честной ошибкой по вине пророка. Пророк возвратится к Библии, чтобы найти новые указания на то, когда же Судный день придёт на самом деле, хотя многие (в том числе апостол Матфей, который открывает Новый Завет) говорят, что пытаться его определить – ошибка. (От Матфея 24:36-44: «Никто не знает, когда придёт этот день и этот час, ни ангелы небесные, ни сам Сын, только Отец знает это»).

Стоит только разобраться с этим, как встаёт ребром проблема антикризисных мер. Признание однозначного провала угрожает дальнейшему существованию группы, поэтому многие пророки просто немного передвигают дату вознесения, непременно стараясь сохранять её неопределённость. По словам Флор, после того, как 1993 год прошёл без единого Судного дня, основатель «Детей Бога» Дэвид Берг начал распространять среди последователей информационные бюллетени с несколько двусмысленным заголовком: «Это могло случиться в этом году».

Было ли это началом распада группы? Я спросил Флор. «Это однозначно было «распадом группы», – заявила она. – Царило почти что чувство униженности из-за того, что предсказания «пророка» не сбывались. Для большинства его последователей это была самая горькая пилюля».

Когда случается нечто подобное, некоторые уходят, как это сделали Флор и её родные. После 1993 года Берг настоял на возвращении в Америку из Таиланда, где они тогда жили, для того, чтобы проповедовать дальше. Но они чувствовали себя уставшими. «Нужно понимать, что отец Дэвид не выкладывал эти идеи последователям с самого начала, – рассказала она мне. – Это началось как совершенно невинное движение, вроде хижины любви у хиппи. Молодые люди стремились сделать мир лучше и вызвать перемены».

Но сколько бы ни было тех, кто решает уйти, тех, кто остаётся, всегда больше. Верующие не теряют веру легко. Подобно Аврааму, многие верующие считают, что Бог их испытывает, поэтому каждый провал – это возможность продемонстрировать свою верность. Так что они продолжают: агитируют, вербуют новичков и молятся ещё усерднее, чем раньше. Новая дата вознесения есть всегда, так как, если ждать будет нечего, группа распадётся. Этот проблеск надежды, сколь угодно смутной, даёт пророкам возможность продолжать свою работу без особенно большого давления.

Взять хотя бы Кэмпинга: он каким-то образом неудачно предсказал Судный день шесть раз, но его не освистали как мошенника, а FamilyRadio продолжает жить даже после его смерти.

Крис Макканн сам является последователем учения Кэмпинга. Его «Электронному Библейскому Братству», которое, как он отметил, является Интернет-организацией, а не реальной церковью (хотя оно и проводит ежемесячные собрания), также удалось сохранить немалое количество последователей после неудачного пророчества о 7 октября.

«Электронное Библейское Братство» отказалось общаться со мной для этой статьи, прислав мне в ответ на вопрос о том, что его участники будут делать, когда конца света не произойдёт, вот такой ответ: «Боюсь, мы окажемся слишком скучными для Вашего материала. Мы просто возвращаемся к слову Божьему, к Библии, и продолжаем её изучать. Вот и всё».

«Четыре всадника Апокалипсиса» Виктора Васнецова. Изображение взято с Wikipedia

Тем не менее, его сайт, oct7thlastday.com, утверждает: «Электронное Библейское Братство ошиблось в прочтении конкретного дня конца [света], но мы не ошиблись в том, что конец настанет скоро… [Мир], как правило, рассматривает «прошедшую дату» своего конца как некую победу и празднует её так, как будто это значит, что он никогда не погибнет. И всё же правда состоит в том, что мир пребывает в предсмертной агонии… Остаётся без ответа лишь вопрос: когда?»

На момент написания данного текста частота неудач предсказаний конца света составляет ровно 100 процентов. Но, как говорит мне Лоренцо Ди Томмазо, профессор религиоведения Университета Конкордия, это не сводится к тому, что последователи этих проповедников Последних дней видят свет. «Как и любое прочно укоренившееся мировоззрение, теологическое мировоззрение человека является выражением его основных взглядов, – заявил он. – Люди обычно не выбирают и не меняют систему убеждений так, как будто покупают фрукты на рынке».

Религия и отношения человека с ней сложны и эластичны, и поэтому даты Судного дня будут устанавливать и дальше, а в них будут продолжать верить. И хотя легко игнорировать тех, кто верит так горячо, даже в условиях столь сильных социальных противоречий, мало кто из нас может поднять руку и сказать, что ни разу не делал ничего мало-мальски похожего. Все верили во что-нибудь абсурдное; я однажды потратил 27 долларов на партию постеров «Кони 2012», полагая, что это каким-то образом повлияет на решения партизанских армий Уганды с этической точки зрения. Потом было стыдно, да, но я это пережил.

И, несмотря на предсказания этих пророков конца света, неудачные предсказания последователи, судя по всему, тоже переживут.

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