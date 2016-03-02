Умирающее искусство нелепой моды на красной дорожке «Оскара»

В этом году исполняется 30 лет с того момента, когда Шер надела потрясающий наряд, показанный выше, на церемонию вручения премий Американской киноакадемии 1986 года. Этот образ, придуманный Бобом Мэки, в то время повсеместно высмеивался в прессе и засветился практически в каждом составленном с тех пор списке Худших/наиболее шокирующих платьев на «Оскаре» всех времён и народов.

Мэки, который моделировал одежду с начала 60-х, посвятил большую часть своей карьеры созданию утрированных и странных образов. Не то чтобы он создаёт одежду, которая намеренно ужасна; его работам исправно удаётся быть прекрасными, в то же время, никогда не воспринимая себя слишком всерьёз. В течение прошедших лет он одевал всех – от Бейонси и Дэвида Боуи до The Supremes, Уитни Хьюстон и Барби.

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Об образе из 1986 года не зря до сих пор говорят во время каждого сезона вручения премий: на красную дорожку «Оскара» безумные вещи уже не надевают. В большинстве списков шокирующих/плохих образов с красной дорожки самыми современными нарядами являются смокинг Дайан Китон или странное платье швейцарской гейши, в котором засветилась Ума Турман (оба с церемонии 2004 года).

Я поговорил с Мэки о создании образа, который настолько абсурден, что три десятилетия спустя о нём всё ещё говорят, и о том, почему уже никто не рискует на красной дорожке.

Боб Мэки. Автор фото – Гарри Лэнгдон

VICE: Что вы помните об образе для Шер?

Боб Мэки:Я помню его хорошо, и все были в таком ужасе и говорили: «Это не мода!» А я помню, как говорил приятелям: «Ну, конечно, это не мода: здесь главное – привлечь внимание и хорошо провести время» – вы знаете?

Я читал пару интервью с Шер об этом образе, и она сказала, что презентация [«Оскара»] – это исполнительское искусство, поэтому она захотела выглядеть как исполнительница.

Что ж, она работала над фильмами и пьесами и играла малопривлекательных персонажей, и её не одевали в такие забавные наряды, а ей этого некоторым образом не хватало, потому что ей это нравилось. Она это действительно любит – наряжаться и заставлять людей глядеть на себя и делать замечания. Она не приходила в ужас и не обижалась, если кому-то это не нравилось; собственно, ей это в каком-то смысле нравилось, и поэтому время было весёлое. В то время она была в Нью-Йорке и встречалась с Томом Крузом, поэтому она была у него в квартире, и я встретился с ней в квартире, а она и говорит: «Знаете, меня уже давно никто не видел наряженной…» А я и ответил: «О Господи».

Как выглядит процесс создания подобного образа?

Она спросила: «Что вы для меня сделаете?» А я сказал: «Начнём с того, что вы вручаете премию – не думаю, что вам следует привлекать к себе основное внимание». Она сказала: «Ой, да им пофиг, им будет пофиг». Она была решительно настроена вырядиться в нечто смешное, забавное, броское или что-то в этом роде. Именно это и делало её Шер. Для неё это было совершенно нормально. Знаете, если бы она просто надела платье, мы бы никогда не увидели эту картинку, мы бы больше никогда не увидели то платье; это же изображение перепечатывают ежегодно снова и снова. Для меня это потрясающе. Я сказал: «Ладно, я вам это устрою». Дело обстояло не так, как будто я дизайнер одежды и я хотел показать любые свои последние работы с подиума; это однозначно придумала Шер.

Думали ли вы в то время, что, возможно, в 2016-м об этом всё ещё будут говорить?

Послушайте, я работал с ней с 1971. Я наряжал её в столько безумных нарядов, а она очень интересная женщина. Особенно тогда; фигура была потрясающая, нигде не было ненужной плоти, можно было одевать её в самые дикие вещи, и она никогда не выглядела вульгарной – это как бы выглядело так, как будто просто должно было быть на ней. С ней ситуация всегда была странная, у меня никогда не было такой клиентки. Но затем люди начали думать, что я только этим и умею заниматься, а я занимался многими другими людьми, пьесами и тому подобными вещами, но люди просто думали: «Боб Мэки светит пупками, Боб Мэки создаёт безумные прикиды, у вас будет смешная шляпка». Но это нормально.

Мне нравится, когда исполнители выглядят как исполнители, и мне нравится шик в умеренных дозах. Полагаю, в наше время в тренде выглядеть немного более нормально.

Что ж, на то, чтобы выглядеть нормально, есть причина. Это зависит от человека, от личности, от того продукта, который он продаёт. Я всегда подхожу к этому как дизайнер костюмов. С тем персонажем или образом, с которого начали, с которым будем продолжать работу и просто пытаться усовершенствовать его или сделать что-то в этом роде. Однако вся эта история с красным ковром стала безумно скучной.

Полагаю, в наше время существует сильный страх оказаться в итоге в списках хуже всего одетых, поэтому в итоге и получают такие вот совершенно безопасные образы и безопасные модели.

Я вижу эти таблоидные журналы, и очень часто бывает так, что те люди, которых они называют лучше всех одетыми на некоем мероприятиями, на мой взгляд, одеты хуже всех. Они думают, что это хорошо? Почему они думают, что это хорошо? Или им просто хочется напечатать снимок той женщины в журнале, потому что так в журнале больше звёзд, или как?

Полагаю, люди в целом выбирают безопасные и умеренные модели.

Для меня нет ничего хуже, чем увидеть, как актриса выходит, и увидеть, что у неё вся передняя часть платья распахнута до талии; и при этом видишь злополучную грудь. Разве только если она не абсолютно красива и совершенна… Но бывают случаи, когда она как бы виснет, а её как бы подвязывают и всё в таком роде. Послушайте, ей не может быть удобно – в итоге вы этим вечером плохо это снимете, и этот плохой снимок обязательно напечатают, а это не есть хорошо. Не нужно выглядеть так, как будто вам только-только исполнилось 19, всю оставшуюся жизнь. Очень многим [знаменитостям] это почти удаётся, и это нормально. Я полагаю, что это хорошо. А вот выглядеть по-дурацки – не хорошо, просто не нужно выглядеть так, как будто вы слишком стараетесь или пытаетесь удержаться, это не есть хорошо.

Полагаю, Джейн Фонда – хороший пример человека, который отлично одевается для красной дорожки. Это ведь на церемонию вручения «Золотого глобуса» она надела белое платье с оборками? Вы его видели? Мне оно очень понравилось.

Да, видел. Я думаю, что одежда должна быть достаточно утрированной, чтобы вы на неё смотрели и говорили: «Ох, посмотрите-ка на это». Знаете, не просто: «Ой, ещё одно платье-комбинация. Ещё одно скучное платье-комбинация».

Для меня, помимо прочих моментов, выделяется тот, когда Бьорк в 2001-м надела платье от Марьян Пежоски с лебедем; вам оно в то время понравилось?

Нет. Мне оно не понравилось, потому что, во-первых, оно было очень плохо сделано. Её чулки были все в складочках, будто сморщенные лапки старого лебедя. То есть оно выглядело очень печально, и с ним как бы переборщили. Если уж заниматься этими безумствами, их лучше делать как ювелирное украшение. Всё должно сидеть там, где нужно, всё должно быть по фигуре, обо всём нужно позаботиться, а она однозначно не выглядела привлекательно или хотя бы волшебно. Она просто выглядела очень глупо – не хватало только большого клюва Дональда Дака.

Есть ли человек, у которого, на ваш взгляд, хорошие образы на красной дорожке?

Есть люди, которые явно рискуют в своём стиле – к примеру, Кейт Бланшетт постоянно рискует, но она всегда выглядит как Кейт Бланшетт. Она никогда не выглядит так, словно пытается быть кем-то другим. Я об этом не слишком высокого мнения… Зендая, та малышка, идёт к тому, чтобы стать звездой красной дорожки, потому что она очень привлекательная, а вкус у неё, по-видимому, развит хорошо, хотя порой и отличается от обычного.

Что вы считаете хорошим стилем с точки зрения представления человека на красной дорожке? Что, на ваш взгляд, является хорошим долговечным стилем?

Я – тот самый человек, который создал наиболее канонически ужасающие образы, и мне это сошло с рук. Я просто думаю, что во время выхода нужно выглядеть как богиня. Это должно быть так: «О Господи, как же прекрасно!»

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