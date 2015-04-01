Затмение, возможно, и было не таким впечатляющим, но то, что оно нам сказало о будущем, – великолепно

Вот так выглядит классное затмение.Wiki Commons.

Статья была впервые опубликована на VICEUK

«Под ясным утренним небом 20 марта 2015 года, около 35 тыс. МВт солнечной энергии, что равнозначно мощности примерно 80 традиционных электростанций, постепенно исчезнет из энергетической системы Европы, после чего постепенно вернётся обратно: всё будет происходить в течении двух часов, во то время, когда европейцы начинают обычный рабочий день в своих офисах».

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Это поэтическое объявление несколько недель назад организации «Европейской сети операторов транспортировки электричества» показало, как далеко мы ушли со времён последнего затмения Британии в 1999 году, когда главной угрозой поставщиков электроэнергии была «Проблема-2000», и у экспертов не было необходимости предостерегать людей от «селфи на фоне затмения».

Это солнечное затмение вряд ли могло вывести из строя электросеть Британии, и это, действительно, великолепно, потому что это значит, что мы постепенно начинаем избавляться от нефтяной зависимости.

Не каждый готов избавиться от зависимости. Эндрю Нил сделал комментарий о пике добычи нефти, который вызвал некоторое удивление. «Саудовская Аравия может производить нефть на текущем уровне без открытия новых месторождений на протяжении 63 лет. Это много как для пиковой добычи».

Saudi Arabia could produce oil at current levels without new discoveries for 63 years. So much for peak oil theory. — Andrew Neil (@afneil)March 16, 2015

Вообще, «миф» теории пиковой добычи – его постоянная тема, как будто какая-то часть его мозга не может справиться с потоком информации, способствовавшим закату поколения бэйби-бумеров. Всё хорошо, видите. Ничего серьёзного, всё, блин, хорошо.

Во-первых, Нил перепутал термины. Пик добычи нефти – это не тогда, когда нефть на исходе, а когда добыча нефти, наоборот, на пике. Нефть всё ещё есть под землёй, но её становится всё труднее и труднее добывать, добыча замедляется, а себестоимость увеличивается, что, в свою очередь, заставляет людей покупать нефти меньше. Бурение может продолжаться на протяжении многих лет после пика, но количество нефти, которое мы получаем и используем, будет постепенно снижаться.

Во-вторых, если конечно вы не верите, что океаны нефти буквально вырываются магическим образом из скал, её количество ограничено и пик нефтедобычи рано или поздно настанет. (Разумеется, множество людей действительно верят в, так называемую, «абиотическую нефтяную теорию», но они идиоты, так что, давайте оставим это без внимания.) Произойдёт ли это через шесть лет или через 60 лет, для теории не имеет никакого значения, хотя срок 63 года, очевидно, имеет значение для Эндрю Нила.

Итак, единственный вопрос, когда наступит пик добычи нефти. И ответ…по сути, мы уже там. Его маскируют, потому что в США в течение последних нескольких лет наблюдается бум сланцевой нефти. Как утверждает FinancialTimesв прошлом месяце, если отбросить американскую сланцевую нефть, глобальная добыча нефти в последние десять лет упала.

Теперь вы можете сказать: «И что?» Сланцевая нефть всё ещё нефть и общий объем добычи вырос, правильно? Проблема в том, что сланцевую нефть безумно дорого добывать и производителям США приходится постоянно строить новые платформы и инфраструктуру, чтобы добраться до залежей. В этом есть смысл только тогда, когда цены на нефть высокие. Таким образом, вы всё еще можете получать прибыль, даже с учётом всех издержек. И цены растут вверх, когда добыча снижается где-нибудь в другом месте. Весь этот бум сланцевой нефти, по сути, является индустриальным отклонением – весь его смысл сводится только к отчаянному желанию держать поставщиков нефти на плаву. Пик добычи нефти происходит сейчас либо наступит в ближайшее время – так утверждает большинство экспертов планеты. Нет ни одного правдоподобного сценария, который прогнозирует его позже, чем в 2030 году.

Спрогнозировать конкретную дату, когда это произойдёт сложно по целому ряду причин. У нас нет идеально точной информации о том, что лежит в основе начала, и множество людей, вовлечённых в производство, заинтересованы сохранять динамику добычи положительной. Это может произойти через десять лет, может быть, в этом году, может быть, он уже произошёл. Наверняка можно будет точно сказать постфактум, ретроспективно, но в таком случае, это уже будет не столь важно.

Нефтяные вышки на месторождении.Wiki Commons.

Конечно, для людей, которые родились в период бейби-бума, выросших на машинах и выхлопных газах, это пугающая перспектива. Для людей определённого возраста машины и бензин ассоциировались со свободой и социальной жизнью. В 2015 году, это просто перестало быть таковым. Сейчас, машины – это, скорее, геморрой: опасные, трудоёмкие, тяжёлые для парковки, безумно дорогие и вызывающие раздражение при езде на наших перегруженных улицах. Поезда и такси более комфортные, и вы можете сидеть в своём айфоне, вместо того, чтобы ползти позади чьего-то бампера. В 1965 году, машины были вашими воротами в мир. В 2015 году ворота в мир – это iPhone, и вы не можете одновременно глазеть в него и вести машину.

На самом деле, это удивительно, какой старомодной кажется эра бензина. Жужжание Теслы вытеснило рычание V8, а в ближайшие несколько лет беспилотные автомобили от Appleи Google будут кататься по нашим автострадам. Правда в том, что мы разлюбили водить. Не важен пик добычи нефти, в Великобритании уже наступил пик автомобилей. Между прочим, количество времени, которое мы проводим за рулём, стало снижаться около 10-15 лет назад.

Если машины больше не означают свободу, тоже самое, если не больше, относится к бензину. Поиск нефти для залива в наши автомобили становился причиной конфликтов, свергал гнетущие режимы и загрязнял огромные территории окружающей среды. Сотни миллиардов были потрачены на разведку нефти и газа, напоминая отчаянное копание и рысканье наркомана, который ищет заначку в спинке дивана.

Солнечное затмение не было столь впечатляющим здесь, в Мейденхеде, заброшенном городишке с десятком магазинов и членами консервативной партии в дешёвых костюмах и захудалыми клубами, открытыми Гаретом Гейтсом, где бетонные здания незаметно сливаются с серым, угнетающим небом и единственное солнце, которое можно увидеть, были лучики света на сидениях автобуса. Но тем не менее, взглянув и представив влияние солнечного затмения на нашу новую, чистую энергетическую систему, я почувствовал себя очень оптимистично.

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