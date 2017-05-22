Сага «Форсаж» – это лучшая мыльная опера

Независимо от вашего мнения об их качестве, фильмы из серии «Форсаж» более, чем можно смотреть. Хотя последние фильмы франшизы хвалили за фантастические (и реально потрясающие) нагромождения аварий, даже самые хвалебные отзывы говорят о шитых белыми нитками сюжетных линиях и деревянных диалогах.



Однако актёры и съёмочная группа искренне принимают эти фильмы, а в наибольшей степени это делает Вин Дизель. Он празднует вторник имени Торетто в Instagram, выкладывая вдохновляющие кадры из фильмов; он сказал, что считает, будто бы «Форсаж 7» следовало номинировать на «Оскара» за лучший фильм. Приведя Скалу во франшизу в «Форсаже 5», он назвал это прекрасным моментом для всего кинематографа.

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А я смеюсь и прошу ещё.

Фильмы «Форсаж» напоминают закрученную мыльную оперу, пусть и написанную, спродюсированную и срежиссированную исключительно мужчинами. Женщины в этой серии попадают в один из двух лагерей: безликих (но не беспопых: Slashfilm подсчитал, что в первых семи фильмах присутствует 137 неуместных кадров с женщинами) женщин, которые крутятся на вечеринках или уличных гонках, и крутых девчонок, которые не отстают от парней на собственных тюнингованных тачках. Летти (Мишель Родригес) водит и чинит собственный автомобиль, а также успешно соревнуется в гонках; Мия (Джордана Брюстер) западает на Брайана (Пол Уокер) вопреки желаниям Дома (Дизель), и они создают семью. Жизель (Галь Гадот) демонстрирует свою крутизну, между тем как Хан (Сон Кан) восхищённо на это смотрит.

Эти женщины изначально являются неотъемлемой частью краж, но во франшизе всё равно присутствует заметный гендерный дисбаланс. Как бы то ни было, аудитория у этих фильмов разнообразная, и в кинотеатры устремляются фанаты как женского, так и мужского пола. Почему? Потому что эти фильмы пользуются испытанными приёмами из дневных мыльных опер. Как и в случае любой долгоиграющей франшизы, фильмы «Форсаж» постоянно повышали ставки, чтобы поддерживать интерес зрителей, а это значит, что история крутилась, вертелась и ходила кругами со всё возрастающей абсурдностью.

Источник фото: Universal Pictures

Брайан, работающий агентом ФБР под прикрытием, дабы проникнуть в банду контрабандистов под предводительством Доминика Торетто в исполнении Дизеля, напоминает сюжетную линию Бо Брэйди из «Дней наших жизней»; хронология серии беспорядочна (действие вышедшего в 2006-м «Тройного форсажа: Токийский дрифт» на самом происходит после «Форсажа 6», вышедшего в 2013-м), подобно флэшбэкам и изменениям хронологии в «Страстях». Если Летти в четвёртом фильме, «Форсаж 4», считают мёртвой, то два фильма спустя выясняется, что она просто страдала амнезией и работала против команды, что напоминает о том, как Райан Лэйвери страдал от амнезии и потерял четыре года жизни во «Всех моих детях». Дизель даже снял 20-минутную короткометражку, в которой подробно рассказал о свадьбе Дома и Летти, якобы для того, чтобы связать между собой сюжетные линии и объединить хронологию. Действие короткометражки напоминает легендарную свадьбу Люка и Лоры в «Главном госпитале». Во франшизе не хватает только одного «мыльного» сюжетного поворота – мы ещё не обнаружили, что у Романа (Тайриз Гибсон) есть злой близнец.



Однако более всего «Форсаж» обязан мыльным операм сдвигам в союзах между своими персонажами. За восемь фильмов в них регулярно сменяли друг друга симпатичные актёры в майках, но то, как они связаны друг с другом и зрителями, меняется в зависимости от вводимых сюжетных ходов. В первом фильме можно было говорить о том, что Дом и его команда – это на самом деле злодеи, а Брайан – герой; к «Форсажу 4» Брайан предавал ФБР, дабы вызволить Дома из тюрьмы. Когда впервые ввели в качестве спецагента Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон), он работал над тем, чтобы предать хулиганистую команду в руки правосудия; теперь он давний друг, нанимающий Дома и его банду для помощи в раскрытии международных террористических заговоров. В «Форсаже 7» Декард Шоу (Джейсон Стейтем) собрался погубить банду, ища мести от лица своего брата; к концу «Форсажа 8» Шоу фактически нянчит сына Дома.

Мало того, что у персонажей меняются мотивы – они кажутся практически и физически несокрушимыми и как будто обладают бесконечным арсеналом навыков, которые всегда могут выручить их из любой пробки, в которой они застрянут. На данный момент они, по сути, являются супергероями – разбивают машины на скорости в несколько сотен миль в час, выныривают из движущегося транспорта, влезают в жестокие драки врукопашную и выбираются из кутерьмы практически с царапинами. Они стали компьютерными хакерами мирового класса, экспертами по боевым искусствам, химиками-органиками и военными тактиками – это помимо способности очень быстро водить машину.

В конце каждого фильма банда собирается на семейное барбекю, заново утверждая то, что на самом деле лежит в основе фильмов и их отношений друг с другом. Неспроста мыльным операм удаётся сохранять верных зрителей десятилетиями: в центре многих из них – большая семья или группа друзей в маленьком городке с переплетающимися жизнями и закрученными предысториями. Зрители остаются безумно заинтересованными именно благодаря тому, что сюжетные линии в них настолько безобразны.



Так что несите следующие два фильма – я хочу ещё посмотреть, как машины прыгают в окна в небоскрёбах. Я хочу увидеть, как Рамзи (Натали Эммануэль) передают через пассажирские окна автомобилей в свободном штопоре. Я хочу увидеть, как Хоббс и Шоу (Джейсон Стейтем) с боем вырываются из бетонной тюрьмы, причиняя максимальный ущерб всем статистам, в то же время сбегая целыми и невредимыми.

В самом деле, эти фильмы смехотворны в самом лучшем смысле слова. Фильмы «Форсаж» – это многосерийная история, рассказывающая об одной и той же группе людей в течение многих лет, которая между тем сталкивается с невероятными проблемами. Хотя Дизель и сказал, что «Форсаж 8» – первый фильм в трилогии и серию планируется завершить десятым фильмом, я была бы невероятно рада, если бы он продолжил снимать эти фильмы до самой своей смерти. Я хочу посмотреть «Форсаж 26», где Дом и Хоббс гоняют на креслах-скутерах по закрытому комплексу для престарелых в Майами, между тем как Летти сидит на садовом стуле в изящной майке и попивает пиво «Corona». Надеюсь, эти фильмы не перестанут снимать никогда.

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