Кто он – создатель самых продаваемых в мире искусственных влагалищ?

Подпись Stoya Fleshlight на складе компании

Стив Шубин хочет, чтобы мы больше говорили о прикосновениях к себе. Изобретатель самой успешной в мире секс-игрушки Fleshlight, полимерного влагалища, запакованного в тубу и похожего на толстый факел, утверждает, что мужчины просто обязаны часто мастурбировать. И он не понимает, почему фаллоимитаторы можно обсуждать за ужином, в то время как мужские секс-игрушки остаются табу.

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Но Стив не всегда был так озабочен всеми подробностями чувственного самобичевания. Один из богатейших сторонников мастурбации вырос в доме простого рабочего с 13 братьями и сёстрами. Благодаря футболу он попал в колледж, после чего было краткое пребывание в армии и семь лет работы в группе особого назначения полиции Лос-Анджелеса.

«Работа в полиции – это хорошая карьера, но там не платят много; вы не можете рассчитывать на покупку чего-то существенного, а я всегда это хотел сделать», сказал он мне. «Я был одним из 14 детей, и я вырос, не имея ничего. Я был одержим тем, чтобы иметь всё». Так в возрасте 32 лет Стив оставил работу в полиции, чтобы открыть свой собственный маленький бизнес.

Когда ему исполнилось 40 лет, беременность его жены, профессиональной теннисистки, подтолкнула его к той отрасли, в которой теперь он доминирует.

«Врач сказал, что поскольку нам было 40 лет, мы должны были быть очень осторожными и не заниматься сексом в течение беременности», объяснил он. «А мы были только на первом месяце. Поэтому для меня это стало проблемой. Скажите мне, что я не могу трахаться в течение девяти месяцев; это реальная проблема для меня».

За ужином в честь празднования беременности Стив повернулся к жене Кэти и спросил: «Ты подумаешь, что я полный извращенец, если скажу, что пока ты будешь для меня сексуально недоступна, я бы использовал что-то, чтобы заменить тебя сексуально? Ты подумаешь, что я полный придурок?»



Стив Шубин, основатель Fleshlight

Сначала мы оба посмеялись, представив, как мужик ростом под 2 метра и весом около 90 кг совокупляется с надувной куклой. Но на пути домой мы стали развивать эту тему. «Мы подумали, минуточку. А что если у нас проблема, которая не уйдёт сама по себе? Будь это физический или психологический недостаток – то, что никогда бы не позволило мне вести нормальную сексуальную жизнь», рассказывает Стив. «И мы начали думать в этом направлении, потому что там было гораздо больше возможностей, чем в моей нынешней очень узкой проблеме».

Имея на руках $ 50,000 они быстро основали компанию, которая немного спустя стала называться Fleshlight. Единственным требованием Кэти было, чтобы всё, что они производили, было сделано со вкусом («Что-то художественное, что не выглядело бы каким-то отвратительным куском дерьма для взрослых»). Небольшое исследование показало, что на рынке не было ничего, что составило бы хоть какую-то конкуренцию.

К 1995 году они придумали что-то, что стоило запатентовать. Первая заявка на патент была для частей тела, которые можно было использовать в сексуальных целях и которые романтично назывались «манекены для сексуального использования». Оригинальные запатентованные манекены, как сказал Стив, были «идеальной анатомической формы, с лучшим телом, которое можно получить, если жить в тренажёрном зале».

Fleshlight – это семейный бизнес, и сыновья-подростки Стива тоже участвовали в первом мозговом штурме. Семья Шубин собиралась за обеденным столом в течение недели, вырезая свои любимые части тела из кусков кожи, пока они не придумали прототип.

Согнутые в позу раком и наполненные наполнителями, эти манекены дублировали все части тела, покрывали всё от колен и до ребер. «Отверстие» было съёмным для лёгкой чистки и было изготовлено из запатентованной смеси термопластика и масел, предназначенных для воссоздания ощущения кожи человека.

FleshlightVstroker в разрезе

По его собственным словам, Шубин был «сумасшедшим учёным» в его стремлении к созданию идеального синтетического приятеля для траханья, «потому что как мужчина вы знаете, что если что-то не чувствуется реальным, вы не будете в сильном восторге от физического контакта с этим. Поэтому это было первым приоритетом».

После двух лет и более четверти миллиона долларов, вложенных в проект, ни один манекен не был продан. Именно в это время старый друг и успешный бизнесмен Боб навестил Стива и Кэти в их офисе в Калифорнии. Он был впечатлен тем, что увидел. Когда Стив провожал его в аэропорт, Боб попросил Стива отправить ему одну из вставок влагалища. Шубин предложил отправить ему всё тело, но Боб не хотел: «О, нет, нет, нет. Пожалуйста, не делай этого, у меня же дети», сказал он. «Я никогда не смогу притащить что-то подобное в свой дом».

«Возвращаясь из аэропорта, я подумал: черт возьми, если я не могу просто подарить продукт другу, как я могу ожидать, что кто-то его купит?» вспоминает Стив. Именно тогда он понял, что, возможно, размер имел большее значение, чем он раньше предполагал.

По дороге из аэропорта в офис он начал размышлять о смене дизайна продукта. «Я знал, что он должен быть портативный, небольшой и легко помещаться в руке, что облегчило бы использование продукта. Я подумал, что парни любят разные инструменты. В конце концов я остановил свой выбор на фонарике (flashlight), и поэтому решил назвать продукт Fleshlight».

«Как только я вернулся в мой офис, мои ребята уже начали работать над этой концепцией. Я немедленно связался с моим адвокатом и начал работать над авторскими правами и защитой имени. Я сразу же купил URL-адрес и запустил его рабочую часть одновременно с тем, как мы разрабатывали продукт».

Теперь, когда у нас был жизнеспособный продукт, следующей задачей было выяснить, как сделать так, чтобы он оказался в домах потребителей. Это был 1997 год, и Интернет ещё только зарождался. «Он не был безопасным; никто не доверял ему. Мы были им заинтригованы, но никто бы не стал использовать свою кредитную карту, чтобы сделать там покупку», сказал Стив.



Склад Fleshlight

Несмотря на все трудности, Стив был уверен, что Fleshlight ждёт «мгновенный успех рок-звезды», и производственная линия выпускала 1200 единиц в день, чтобы справиться с ожидаемым спросом. Шубины вложили 2 миллиона долларов в Fleshlight, прежде чем был доставлен первый продукт покупателю.

Четыре года спустя и после многих уроков, которые были ими усвоены, их первоначальные инвестиции были возмещены. Fleshlight превратилась в компанию стоимостью в несколько миллионов долларов и секс-игрушкой бестселлером на рынке.

Тем не менее, всё ещё остаются препятствия, которые нужно преодолеть: общество не желает принять Fleshlight так же, как фаллоимитаторы. Стив сказал, что 15 лет назад такие фильмы и шоу, как «Секс и город» и «Шоу Опры Уинфри» открыли разговор о вибраторах, но он так и не материализовался, когда речь доходила до мужской мастурбации.

Возможно, проблема в том, что, несмотря на все наши либеральные притязания, разговоры о прикасаниям к самим себе остаются табу. Мы, конечно, продвинулись вперед с 1940х, когда сексолог Альфред Кинси обнаружил, что 40 процентов молодых американцев полагают, что мастурбация вызывает безумие, но всё равно мы вряд ли скоро увидим, как Филип Шофилд и Ричард Бэкон обсуждают относительные преимущества различных искусственных влагалищ на утреннем шоу «This morning».

Когда Fleshlight связался с журналом «Maxim» в поисках крупного издания для своей рекламы, им сказали, что деньги здесь бесполезны: никто не хочет, чтобы их бренд ассоциировался с мастурбацией. Тем не менее, Шубин считает это гендерной проблемой; женщины никогда не будут в восторге, если услышат, что мужчинам, независимо от того, есть у них партнёрша или нет, нравится и нужно мастурбировать. Это значит, что одной из причин, по которой«Maxim» отказался размещать рекламу Fleshlight, согласно Стиву, был страх, что любой намёк на мужскую мастурбацию может расстроить женскую аудиторию.

Продолжая тему, он сказал, что мужчинам просто нужно больше оргазмов, чем женщинам, и предположил, что женщины иногда рассматривают правую руку мужчины как соперницу. «Если вы скажете своей жене: «О, кстати, дорогая, мы занимались сексом восемь раз в прошлом месяце, но у меня на самом деле было 30 оргазмов», то женщины думают, что им изменяют. Они чувствуют, что вы не любите их. Они чувствуют, что теряют вас».

Когда Стив впервые принёс домой прототип Fleshlight, он сказал, что его сексуальная жизнь значительно улучшилась. «Что происходит?», спросил он у Кэти. «Ты просто поймала какую-то новую волну сексуальности. Я имею в виду, ты убиваешь меня». На что она ответила: «Я просто не хочу, чтобы у тебя хватало энергии, чтобы использовать Fleshlight».

Крепление для душа Fleshlight, так что вы можете использовать своё «влагалище-в-банке» прямо в душе

Решением проблемы Шубин видит в разъяснениях взрослым особенностей каждого пола. Мужчин должны учить не стыдиться их потребности «поддерживать свою природу и гражданские права» через мастурбацию. Женщины должны понимать, что «сексуальное удовлетворение для мужчин – это не эмоциональная вещь; оно не имеет ничего общего с любовью, и оно не имеет ничего общего с женой. Оно незамедлительное и спонтанное, и как только я закончил, я не думаю об этом больше, потому что это быстро уходит».

Тем не менее, такое образование важно не только для увеличения объёма продаж; миссия Шубина заключается в том, чтобы помочь мужчинам вести себя лучше в обществе, которое по его словам несовместимо с их природой. «Приручение мужчины, хотя и было хорошо для общественности, не было так здорово для его биологических потребностей и функций», утверждает он. «Общество не позволяет нам делать то, что мы могли делать миллион лет назад. Мы не можем преследовать и просто получать сексуальные объекты, как это было возможно сотни тысяч лет назад, и это замечательно. Но нам всё ещё нужно функционировать как биологическим мужчинам».

Он продолжил: «Но ответственность за это несут не женщины. Они на этой планете не для того, чтобы удовлетворять наши сексуальные потребности; ответственные мужчины делают это сами. И я знаю, что если я не смогу управлять своей сексуальной энергией, я начну злиться на свою жену, потому что она не была настолько сексуально активна, как мне нужно было. И мне пришлось повзрослеть и научиться действовать самому. Она не моя свита и не мой сексуальный инструмент. Мои сексуальные отношения с женой основываются на близости между нами и построении совместной жизни. Любые другие сексуальные потребности, которые у меня есть, это только моя личная ответственность».

И это образование нацелено не только на личные отношения; у Шубина гораздо более грандиозные планы: он надеется вывести Fleshlight на индийский рынок. «На сегодняшний день в Индии, как мы знаем, существуют большие проблемы с сексуальностью, мужским поведением и жестоким обращением с женщинами. И я, конечно, надеюсь, что это очень небольшой процент людей, но там нужно проводить образовательный процесс, у них есть острая потребность в альтернативном продукте и психологии, которая позволит им использовать такой сексуальный продукт».

Азиатский рынок оказался крепким орешком для Fleshlight. «Им не нравится, когда в их страны завозят что-то с подобием человеческого отверстия», объяснил Стив. «Таким образом, чтобы обойти эту незначительную загвоздку, компания начала создавать продукты, которые не имеют сходства с любой частью человеческого тела. Они продаются на рынке как вспомогательные средства для брака и перевозятся как «предметы для биологического обслуживания», что является второй частью кампании Стива.

Проблема с пенисами, как объяснил Стив, заключается в том, что в отличие от большинства мышц, они не прикреплены к кости, а это означает, что они мало тренируются. В результате, «если вы не наполняете его кровью, не растягиваете и не используете его, он атрофируется», предупреждает он. «Они действительно сморщиваются». И конечно же, всем известная простата, а также риск рака, который связан с ней, – это ещё одна опасность для мужчин, которые отказываются регулярно прочищать свои трубы.

Азия, возможно, не была очень добра к Fleshlight с точки зрения финансов – помимо ограничений на импорт, японский процесс патентования сделал дизайн их «влагалища-в-банке» собственностью общественности – но это не остановило их. Несколько удивительно, но они используют огромные финансовые и технические ресурсы в их распоряжении, чтобы помочь популяции слонов на континенте, усеянного минами, оставшихся после десятилетий конфликтов в таких странах, как Таиланд и Бирма.

Главный вход в офис Fleshlight

«Нередко можно найти слонов, у которых оторвало часть их ноги», говорит Стив. «И мы как раз сейчас работаем над потребностью в протезировании. У нас есть научно-исследовательская лаборатория в Нью-Мексико, которой руководит один из моих сыновей, и профессиональные скульпторы работают над механикой, которая дала бы слонам новые ноги, как мы говорим».

Другие благотворительные начинания включали обеспечение протезами груди пациентов мастэктомии и модернизация устаревших методов, используемых в настоящее время для извлечения спермы из племенных скаковых лошадей.

Хотя это всё очень похвально, это не значит, что компания не сталкивалась с критикой в прошлом. И Шубин понимает, что вы не можете быть многомиллионным производителем секс-игрушек, не набрав врагов на своём пути.

Например, не нужно очень долго гуглить, прежде чем вам начнут попадаться жалобы недовольных бывших сотрудников по поводу капризного или совсем некомпетентного руководства. «Совершенное и полное отсутствие нормального управления» – это лишь один из примеров, который я навёл Стиву. Его ответ был таким: «Если кому-нибудь позволили уйти, то я могу обещать вам, что это было потому, что они хреново работали».

Некоторая критика была не такой жёсткой. Шубин как профессионал всегда был осторожным и избегал споров на религиозные темы, и единственный, в котором он сознательно поучаствовал, больше напоминал перформанс, чем законный спор. В первые дни существования компании, сотрудник заметил, как кто-то закапывал что-то в землю перед офисом. Когда он подошёл ближе, он понял, что незнакомец высаживал ряд из крошечных крестов. Когда он спросил его, что тот делает, ответ был прост: «Мы приносим к вам Христа». Затем незнакомец убежал.

Компания точно знала из какой церкви был тот человек, но решила не делать из этого большую историю. Шубин объяснил: «Мы не были оскорблены. Мы не спорили с ними, и это на самом деле никогда не было проблемой, потому что я никогда не поднимаю тему сексуальности и религии». Он, может быть, и преследует свою миссию по тому, как сделать мастурбацию мейнстримом, но он не заинтересован в битве на ножах с представителями церкви.

В настоящее время, Стив и его семья собираются поощрять всех нас говорить о наших физических отношений с самими собой. Они уже инвестировали в комедийный интернет-сериал Fleshlife и сердце манифеста компании теперь вращается вокруг долга сделать мужскую мастурбацию нормой. Но они осознают, что для того, чтобы изменить отношение общественности, об этом нужно будет говорить не только производителю секс-игрушек. «Это то, о чём мы не говорим, но это необходимая дискуссия, потому что люди должны понимать, что для того, чтобы нам быть цивилизованными гражданами, мы должны поддерживать наши тела в хорошей форме».

@jackoozell