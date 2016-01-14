Вот страны, которых следует бояться в 2016 году

Легенда гласит, что мир когда-то был спокойным местом. Пели птицы, текли реки, существовали пещеры, неизмеримые для человека (потому что человека не существовало). Затем пришёл этот человек и привёл с собой других людей. Мир изменился. Задули ветры. Сбившись в кучки внутри своих национальных государств, человечество заволновалось из-за того, что планируют с ним сделать эти другие люди, сбившиеся в кучки внутри собственных национальных государств.

Страх рос – сначала потому, что никто не знал, что происходит за пределами его деревни (драконы?), а затем потому, что СМИ/правительства/ваши родители нагнетали его до той точки, где сегодня, в 2016 году, мрачные, не до конца постижимые проявления зла имеют столько разных форм, размеров и оттенков, что почти невозможно сказать, какие из них – реальность, а какие – вымысел.

Videos by VICE

Исходя из этого, представляем нашу ежегодную Всемирную лигу страха – указатель стран, которых в этом году следует бояться всем.

СИРИЯ

Ситуация: Все, от Путина до Обамы и Хилари Бенна, хотят кусочек самой безжалостной войны в мире. Запад одерживает дешёвые PR-победы, бомбя лёгкие мишени, значимость которых преувеличивает. ИГИЛ продолжает грабить, собирать дань и терроризировать.

Между тем никто не знает, кто здесь плохой парень. ИГИЛ? Асад? Путин? Кэмерон? Все они? Голливудские сценаристы в замешательстве испражняются своими десятидолларовыми десертами. Является ли асадовский режим на самом деле героическим персонажем типа Джона Уэйна, потому что, пусть он и убивает невинных детей (и всех остальных), он желает помочь Западу (а это ведь наверняка хорошо?) в борьбе с ИГИЛ?

Оценка опасности: В мае этого года намечается 100-летний юбилей соглашения Сайкса – Пико (тайной англо-французской сделки, которая разделила османские земли на сферы британского и французского влияния), а тем временем Ближний Восток, и в особенности Сирия, как никогда неблагополучен и разорван. Европа воздвигает границы, в то время как жертвы сирийской войны пересекают моря, чтобы найти более безопасное место. Мир направляет самолёты, полные бомб. ИГИЛ продолжает производить увлекательный видео#контент.

Министр иностранных дел Ирана, Мохаммад Джавад Зариф. Фото взято у пользователя Flickr Max Talbot–Minkin

ИРАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Ситуация: С 1979 года, когда был свергнут иранский шах, шиитское государство плело интриги против Саудовской Аравии, суннитского королевства на противоположном берегу Персидского залива. Саудовская Аравия отплачивала ему такими же интригами. Недавно интриги приняли весьма серьёзный оборот.

По сути, произошло очень много серьёзного. Саудовская Аравия провела казнь шиитского духовного лица, шейха Нимр аль-Нимра, возглавила вторжение в Йемен для борьбы с поддерживаемыми Ираном мятежниками, а также отозвала своих дипломатов после нападения на своё посольство в Тегеране. Саудиты активно выступали против ядерной сделки с Ираном под руководством Америки, а теперь топают заполненными нефтью ножками и выбрасывают из коляски своё вооружение при мысли о возможности того, что Россия и Китай по случаю снятия оружейного эмбарго продадут весь свой хлам Ирану.

Между тем в Тегеране бородатые духовные лица продолжают свою холодную войну с прозападными иранцами, которые хотят смотреть «Теорию Большого взрыва», носить футболки с изображением Тейлор Свифт и слушать Брюса Спрингстина, при этом используя откровенно рейгановское толкование Босса, не принимающее во внимание критику Америки, которая может как присутствовать, так и отсутствовать в его текстах.

Оценка опасности: Дела просто не могут идти хорошо, если правительство Ирака предлагает выступить посредником в вашей битве титанов.

Фото взято из Twitter

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Ситуация: Баснословно богатая могущественная элита правит обездоленным народом, чьё терпение уже практически лопнуло. Её единственная надежда – это бородатый старик, известный как «Неизбираемый», чьи мягкие заявления о доброте являются лишь прикрытием для его желания подменить «реализм» диктатурой ленинского толка. За границей Британия продолжает попытки доказать, что она хоть чем-то правит, – это, собственно, и делает её такой опасной.

Оценка опасности: Британские самолёты в воздухе, половина страны под водой, а лидер нации летит в Саудовскую Аравию, чтобы принять Орден короля Абдель-Азиза «за достойную службу королевству». Британия до сих пор является Вэйлоном Смитерсом мировой арены.

Беспилотник MQ-9 Reaper. Фото взято с Wikimedia

США

Ситуация: За границей продолжается проект «Вечная война за вечный мир: беспилотная версия». Внутри страны президент делает перерыв записи подкастов и распития кофе с Джерри Сайнфелдом, чтобы со слезами на глазах сказать Конгрессу, что если тот просто перестанет на полсекунды обналичивать свой чек за оружейное лобби, он может осознать, что препятствование убийству школьников – это не то же самое, что помочиться на могилу Джорджа Вашингтона, сжигая звёздно-полосатый флаг.

Оценка опасности: Ценой проживания на земле свободных и родине смелых является постоянная бдительность. Другие люди (в особенности этот гад-социалист Барак ХУСЕЙН Обама) всё время пытаются отобрать у вас огнестрел. Но это нормально, поскольку я слышал, что этот парень, Дональд Трамп, баллотируется в президенты, а он всё разрулит.

Ортодоксальный еврей, размахивающий палестинским флагом в Лондоне. Автор фото – Генри Лэнгстон

ИЗРАИЛЬ И ПАЛЕСТИНА

Ситуация: Израильско-палестинский конфликт продолжается уже так долго, что тем, на кого он не оказывает непосредственного влияния изо дня в день, трудно помнить о том, что от него до сих пор ужасно страдают люди. Ничего не меняется, и канал переключают. В конце концов, есть более новые и увлекательные конфликты, которые бушуют совсем рядом с Израилем. Однако теперь ходят слухи о третьей интифаде. Недавние волны жестокости унесли жизни 22 израильтян, 150 палестинцев, одного американца и одного эритрейца. Эти цифры наверняка возрастут.

Оценка опасности: Очень высокая. Всегда бойтесь человека, чья песенка спета, потому что он наносит наибольший ущерб именно тогда, когда о нём забывают.

Юные торговцы огнестрельным оружием в Триполи. Авторфото – Уил Крисп

ЛИВИЯ

Ситуация: Кто бы мог подумать, что военное вторжение при поддержке правительства, возглавляемого Дэвидом Кэмероном, которое не подразумевало совершенно никакого плана восстановления, приведёт к появлению государства без правительства, которым всё больше правят ИГИЛ и ряд враждующих группировок?

Оценка опасности: Ливия – новейшее нефтяное месторождение ИГИЛ. ИГИЛ + нефть = ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ.

Махамаду Иссуфу, президент Нигера. Фото сделано Rama

НИГЕР

Ситуация: Предыдущие версии Всемирной лиги страха были единственными полусатирическими-полусерьёзными списками опасностей, составляемыми в начале года, которые предсказали резкое нарастание насилия в Сирии, Центрально-Африканской Республике и Нигерии. В этом году аутсайдером признан Нигер, официально являющийся самой бедной страной мира. Также это государство, чьи граждане и международные партнёры глубоко обеспокоены возможностью крупного нашествия туда джихадистов. Границам Нигера угрожают крах правительства в Ливии, присутствие «Боко харам» на северо-востоке Нигерии, а также беспорядки на востоке Мали.

Оценка опасности: Нигер является «ключевым партнёром» в борьбе Запада с исламским терроризмом. Как правило, это не заканчивается ничем хорошим для партнёра.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Ситуация: Бла-бла-бла… неприступное квазисоветское государство… бла-бла-бла… «I‘m so Ronery»… бла-бла-бла… Ким Чен Ын… бла-бла-бла… ВОДОРОДНАЯ БОМБА ВОДОРОДНАЯ БОМБА ВОДОРОДНАЯ БОМБА ВОДОРОДНАЯ БОМБА!

Оценка опасности: Высокая – если вы северокореец с антиавторитарными наклонностями или мысль о том, что кто-то живёт сокрушительно бездушной жизнью, внушает вам чувство опасности. Для остального мира – ну, будем честны, не такая уж высокая. Но забавно представить, как они могли бы отыграть для нас доктора Стрейнджлава.

ВЕСЬ МИР

Ситуация: Люди загубили планету, и изменения климата настроены отомстить. Мы больше не сможем смотреть на животных и растения свысока и торжественно распевать: «We are the Champions».

Оценка опасности: Всё пропало.

Следите за сообщениями Оскара Рикетта наTwitter.