Кафе ежей – приятное место, ужасное для самих ежей

Фото автора

Несколько недель назад я был в отпуске в Японии и наткнулся на «Harry», кафе ежей в Роппонги, Токио.После того, как я согласился заплатить ¥1000 [$9] за то, чтобы 30 минут погладить ежа и выпить столько чая и кофе, сколько хочу, мне сказали выбирать ежа и садиться.

Ежа, которого я выбрал, принесли в коробке и оставили у меня на коленях. Каждый раз, когда я пытался взять его, он выворачивался из моих рук, метался по коробке и забивался в угол, чтобы уйти от меня. Вряд ли ему это всё нравилось.

Videos by VICE

Когда мне удалось взять ежа, он стал пятиться назад в попытке вырваться из моих рук. В конце концов, он упал и приземлился на спину в коробку. Через несколько минут животное совсем от меня устало и свернулось в клубок в углу коробки. Когда сотрудник кафе ежей заметил это, он принёс мне другого ежа.

Второй ёж тоже не сильно наслаждался контактом с человеком, когда мой друг пытался взять его, этот тоже пытался уйти назад прочь от его рук. Через какое-то время это место так меня достало, что я ушёл.

Через несколько дней после моего возвращения из Японии, кафе ежей стало вирусным. Видео, которое сделал «Guardian» об этом месте, стало появляться в моей ленте новостей в социальных сетях, а вместе с ними шли статьи в Time, Jezebel, и Japan Times.

Признаюсь, я очень чувствителен, когда дело касается животных. Я не употреблял в пищу плоти ни одного животного (как минимум, преднамеренно) около 15 лет, и мне тяжело смотреть на всё, что касается жестокого обращения с животными. Я пережил без содрогания «Мачеху», «Танцующую в темноте» и видео с обезглавливанием от ИГИЛ, но я превращаюсь в хнюпика, как Алекс Мак, даже при одной мысли об «Отчаянных псах» или эпизоде из «Футурамы» с собакой Фрая.

Также я понимаю, что люди имеют тенденцию проектировать свои собственные эмоции на животных. Я считаю, что ёж, который ведёт себя как «не берите меня, мне это не нравится», может, на самом деле, хотеть сказать: «Я хочу какать» или «Привет, мне нравится кушать насекомых». Поэтому, перед тем как начать заваливать фейсбук комментариями, что кафе ежей – это ужасное место, где эксплуатируют животных, я решил найти людей, чьё мнение на эту тему может базироваться на большем количестве информации, чем та, что есть у меня.

«Если бы такие кафе появились в США, вся моя группа была бы там», – сказала мне Дебора Вивер, президент Общества благополучия ежей. «Это точно не в интересах животных и не ради их здоровья».

Вивер подтвердила, что поведение моего ежа говорило о том, что ему не нравилось всё это. «Когда они не хотят взаимодействовать, они скручиваются в клубок», – сказала она. А ходьба задом наперёд была отчётливым знаком, что животное хотело от меня избавиться, добавила она.

Но самая большая проблема с этим кафе, которая беспокоит Вивер, это то, что оно открыто днём. По её словам, ежи – это ночные животные, поэтому заставлять их общаться при дневном свете, это «не идеально». Плюс ежам не подходит жилище в виде пустых контейнеров по типу тех, которые использовались в кафе. «Поскольку это африканские ежи, они воспринимают себя как добычу», – сказала Вивер. «Им нравится где-то скрываться в целях своей безопасности».

Британец Хью Варвик, помешанный на ежах, автор двух книг о ежах, так же не считает, что ситуация с контейнерами, в которых многие ежи живут вместе, – это идеально. «Эти животные любят уединение, поэтому сожители для них – это источник стресса», – рассказал он мне. Варвик также подчеркнул, что ежи не любят резких звуков. Это то, что он узнал на Международной олимпиаде по ежам – действительно проводящемся мероприятии.

«Людей призывают не хлопать», – рассказал Варвик. «Вы машете руками, чтобы одобрить подвиги ежей, когда они бегут спринт, преодолевают препятствия и делают упражнения».

Но Варвик не был уверен, как он дошёл до общения между людьми и ежами. По его словам, его опыт удержания ежей на руках говорит о том, что некоторые животные пребывали в стрессе, а с некоторыми всё было нормально. «У меня нет единого мнения по этому вопросу», – сказал он. По словам Варвика, не проанализировав уровень кортизола в крови ежей, трудно сказать, были ли животные в кафе в стрессовом состоянии.

Когда я связался с кафе ежей через моего коллегу из VICE Япония (потому что я не говорю на японском), представитель отрицал, что ежи в кафе несчастны. Он сказал: «Конечно, они счастливы!»

Кафе также отрицает, что они не соблюдают природные ритмы сна ежей, заявляя, что оно открывается в 12 часов дня, чтобы минимизировать пребывание животных на дневном свете. Конечно, когда говорят о 12 часах дня, то имеют в виду середину дня.

«Кафе сделано так, чтобы быть местом, где ежи и люди сходятся вместе, чтобы два вида могли свыкнуться друг с другом и подготовиться к нормальным отношениям хозяина и питомца», – рассказал VICE представитель кафе. Другими словами, главная цель кафе – это продажа ежей в качестве питомцев.

Этот бизнес приоткрывает ещё больше проблем. Варвик, например, очень против такой идеи. «Я не верю, что идея содержать ежей как домашних животных хороша», – сказал он, ссылаясь на трудности, связанные с уходом за ежами, а также на потенциальный вред, который может принести животное в роли игрушки.

«Я также считаю, что люди разводят экзотических животных только ради денег, и они не делают этого по каким-то другим причинам», – сказал он. «Я с подозрением отношусь к подноготной таких вещей».

Следите за сообщениями Джейми на Twitter.