Благодаря Интернету порнозвезда Елена Йенсен стала предпринимателем

Фото любезно предоставлено Jelenajensen.com

21 век –мрачная пора для тех, кто трахается на камеру за деньги. Развитие порносайтов и пиратства существенно уменьшило спрос на работу актёров кино для взрослых, к тому же, сейчас благодаря веб-камерам, любой у кого есть доступ к Wi-Fi, может стать порно-актёром. Чтобы продолжать получать прибыль, порнозвезде Елене Йенсен пришлось взять под контроль своё профессиональное присутствие в Интернете.

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Выпускница киношколы Йенсен самостоятельно поддерживает свой собственный сайт, управляет сайтами других актёров, снимает видео и ведёт The J Spot– радио-шоу на Vivid радио. Работая на дому и проводя большую часть времени перед компьютером, она не особо отличается от обычного web-предпринимателя, хотя и имеет дело с сиськами и членами.

Желая узнать больше о том, как Йенсен ведёт борьбу с пиратством и при этом получает прибыль, я позвонила ей, чтобы обсудить проблемы порноиндустрии, предпринимательства, а также, почему она называет себя «госпожой Интернета».

VICE: Как ты начала работать в индустрии развлечений для взрослых?

Елена Йенсен: Я училась в киношколе при Университете Чепмена в Орэнж Каунти, штат Калифорния. Я искала работу на неполный рабочий день со свободным графиком на время учебного года и наткнулась на работу, которая отвечала этим требованиям, и отправила своё резюме. Когда мне позвонили, я спросила: «Чем вы, ребята, конкретно занимаетесь?» Они просто сказали: «наполнение Интернета», я же не хотела задавать дополнительных вопросов, чтобы они не подумали, что я недостаточно умна, чтобы у них работать. В конце интервью, они сказали: «Да, кстати, это только для взрослых, так что, если у тебя проблемы с этим, дай нам знать», на что я ответила: «Никаких проблем». В общем, я начала у них работать. Я была у них руководителем проекта, потом я стала их менеджером по маркетингу, и в конце концов, я работала на них полный рабочий день пока училась в университете. Так продолжалось до выставки AVN Adult Entertainment Expo, которая проходила в январе 2003 года. Работодатель сказал мне: «Почему бы тебе не сняться обнаженной? Тебе не придётся заниматься сексом». В течение месяца я начала съёмки, и это стало моим единственным занятием, только я, такое себе «соло для журналов».

Ты сама управляешь своим ​​собственным сайтом?

Я одна из немногих, кто на все 100 процентов управляет собственным сайтом. В конце этого месяца буду праздновать десятилетний юбилей своего сайта. Когда я впервые запустила свой сайт, я начала его с веб-дизайнером, моим другом, но через пол года он начал работать в крупной компании. Он сказал, что ему не будет хватать времени на мой сайт, но если я подпишу контракт с этой компанией, он будет заниматься моим сайтом в компании. Я поговорила с ними. Все они предложили мне контракты по технической поддержке моего ​​сайта, но никто не хотел идти на компромисс – все хотели, чтобы я полностью передала им свои дела в управление. Всё больше взрослые развлечения становятся привычными в обществе, теперь их можно найти везде, куда бы вы не пошли. Поэтому, если я собралась делать из всего этого карьеру и разработать свой фирменный знак, значит я хотела сама отвечать за свою прибыль.

Как проходит твой обычный рабочий день?

Я провожу большую часть своего времени за компьютером. На самом деле, я не снимаюсь много. Я поддерживаю два других сайта: сайт Мэгги Грин MaximumMaggie.com и сайт Арии Джованни AriaGiovanni.com. Так, я большую часть своего времени я занимаюсь спортом, готовлю, и сижу за компьютером. Всякий раз, когда я пишу в Твиттере, что я собираюсь весь день работать, мои фаны бросаются шуточками, потому что они не понимают, что я говорю об обычной работе за компьютером.

Как пиратство влияет на бизнес?

Пиратство очень влияет. Я выкладываю своё видео только онлайн, люди легко воруют его и выкладывают в другом месте – обычно, на порносайтах. Пиратство влияет на меня, поскольку люди думают: «Зачем мне пользоваться вашим сайтом, если я могу всё получить и так бесплатно?» Я оплачиваю юридические услуги за отправку официальных уведомлений с целью удаления моих материалов с порно-сайтов – в редких случаях мои материалы задерживаются на порносайтах долго, но есть ещё торренты и другие вещи, которые являются большой проблемой. Поэтому теперь, непосредственно от работы сайта я зарабатываю где-то на треть меньше, от того, что я зарабатывала раньше.

Помогает ли секс по Интернету бороться с финансовыми трудностями?

Да. Когда я впервые начала заниматься сексом по Интернету, не было звука и клиенты могли только видеть меня, а теперь у нас есть аудио и видео с обеих сторон, и это определенно превратило секс по Интернету в большую индустрию. Можно сказать, что весь наш бизнес, в принципе, развивается в сторону секса по Интернету, а также приватных видео. Я как пришла в этот бизнес работая с камерой, так и продолжаю работу с камерой в Интернете. Я не занимаюсь этим всё время, но бывают случаи, когда мне нужны деньги – например, для покупки дома, в частности для первоначального взноса – мне приходится больше работать. Но поскольку сайт не может принести мне столько денег, сколько приносил раньше, я занимаюсь сексом по Интернету.

Какого рода профессией ты можешь описать свою работу в Интернете?

Я – актёр, потому что я занимаюсь сексом по Интернету и другими подобными делами. Я, также, вебмастер – это занимает большую часть моего времени. В моем профиле в Твиттере я – «госпожа Интернета». У меня есть своё фотооборудование. Я также работаю как фотограф и снимаю видео. Недавно Brazzers праздновал свой десятилетний юбилей и они наняли меня снимать закулисное видео. Это было забавно. Всё было похоже на парад лучших женщин-звёзд, я до сих пор снимаюсь, но в тот день я сама снимала на свою камеру. Иногда люди путаются и удивляются: «О, ты, что здесь на съёмках?» Или визажист увидит меня и говорит: «Я думал, надо поработать только с теми девушками. Что еще с тобой?» А я ему: «Я сегодня не снимаюсь. Сегодня макияж надо делать не мне».

Для получения дополнительной информации о радио-шоу Елены Йенсен заходите на Vivid Radio.