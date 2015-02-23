Умер последний из выбросившихся на берег Новой Зеландии китов

Суровое испытание для 198 гринд, застрявших в верхней части острова Норз в Новой Зеландии, завершилось прошлой ночью, когда пришло подтверждение гибели оставшихся китов. В общей сложности были спасены 67 китов, что означает, что число погибших особей на популярном туристическом направлении составило 131 млекопитающее.

Выброс китов на сушу произошёл в прошлую пятницу, когда 30 китов выбросились в районе Фаревел Сплит возле города Нельсон. Это число увеличилось до 60, а по прошествию выходных до 143. Таким образом, это событие стало крупнейшей попыткой самоубийства со стороны китов в Новой Зеландии с 1985 года.

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Выбросившиеся киты обычно умирают от обезвоживания сопровождающегося проблемами со здоровьем, вызванными их собственным весом, под которым страдают их внутренние органы. Некоторые киты тонут во время прилива, перекрывающего им дыхало.

В операции по спасению китов были задействованы Департамент охраны окружающей среды, организация Project Jonah, специализирующаяся на выброшенных на берег китах, и 30 морских медиков, которым помогали 500 местных добровольцев. Но, несмотря на собранные силы, погода сильно усложнила задачу. “Погода на пятницу была ужасной, поскольку в небе не было ни облачка”, – сказал нам Дарен Гровер, генеральный директор Project Jonah. “Солнце, по сути, сварило их”.

Учитывая, что спасательная миссия официально завершилась прошлой ночью, теперь усилия будут обращены на очистку местности. Туши некоторых из 131 погибших китов будут захоронены в песчаных дюнах Golden Bay, что обеспечит пищей местный птичий заповедник, другие же послужат пищей для чаек в открытом море, – рассказывает Дарен в разговоре с VICE.

Хотя этот выброс китов на берег и является крупным, однако в истории Новой Зеландии он не наибольший. В 1918 году был зафиксирован мировой рекорд – 1000 китов выбросились на мель в районе Лонг-Бич на Островах Чатем. В очередной раз гринды сделали заголовки газет в 1985 году, когда 450 китов оказались в затруднительном положении на Кава-Бей, что на Большом Барьерном острове.

Известно, что гринды предрасположены к такому поведению в связи с их “сильными социальными связями”, – поясняет Дарен. “Когда один кит сбивается, вся стая часто следует за ним, а эти киты часто путешествуют огромными стаями”.

Другие причины такого поведения включают природные или экологические факторы, такие как старость китов, невозможность переждать непогоду, или сложности во время родов. Новые данные также указывают, что сигналы корабельных сонаров также могут сыграть свою роль. Киты полагаются на свой слух в общения и в поиске пищи, и этой деятельности могут мешать издаваемые сонарами сигналы.

Фаревел Сплит имеет свою историю китовых выбросов, – говорит Дарен. “Если бы у вас стояла задача спроектировать естественную ловушку для кита, вы бы спроектировали именно Фаревел Сплит”. В этом районе погибло более 680 китов, с момента когда начался вестись учет, а последний выброс произошёл в 2012 году, когда на береге нашли 28 гринд.

Все фото – Project Jonah.

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