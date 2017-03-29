Человек, который бегает на свободе с лошадьми в Исландии

Исландия – это мистическая, усеянная снегом страна чудес, в которой холодные ветры танцуют с горячими источниками, а северное сияние в равной степени восхитительно и непредсказуемо. Впрочем, Ника Тёрнера в первую очередь привлёк не идиллический пейзаж страны. Вместо того, чтобы запечатлевать естественную красоту Исландии в форме вулканов, гейзеров и ледников, художник предпочёл обратить свой объектив на её дикую фауну, документируя своё увлечение популяцией лошадей Исландии в серии рельефных фотографий, на которых он в буквальном смысле бегает нагишом среди зверей.



«Я считаю, что эту работу неправильно понимают, – заявляет Тёрнер Creators. – Здесь не просто я бегаю на свободе с лошадьми в голом виде или что-то в этом роде. Собственно, отнюдь не это. Я пытаюсь передать мысль о беге вместе с ними и пребывание в этом мире, потому что веду именно такой диалог. На мой взгляд, у человека очень много первобытных, животных инстинктов».

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Все изображения любезно предоставлены художником и Twyla

В детстве Тёрнеру всегда было комфортно в природе и рядом с животными; общество лошадей он предпочитал обществу одноклассников в школе. «Кое-что из этих тревог и чувств осталось со мной, когда я вырос, – объясняет он. – Автопортреты, в основном снятые в природе или с лошадьми, стали своего рода экспериментом – попыткой разобраться, почему, взрослея, я чувствовал себя так неуверенно и воспринимал себя аутсайдером».



Потребность Тёрнера в самоанализе переросла в более обширное желание понять человеческие инстинкты, и его работа в итоге стала общим заявлением о самом обществе. «Я хотел принадлежать к племени, быть одним из коней, а не просто человеком, который стоит рядом с ними», – отмечает он.

Художник работает с несколькими видами искусства, к примеру, живописью и графикой, и считает, что его произведения принадлежат к категории фигурального экспрессионизма. Рисуя, он сначала создаёт набросок углём или карандашом, а затем использует всю руку, делая крупные жестовые мазки кистью, когда рисует маслом или акрилом. «Меня гораздо больше интересует энергия предмета – лошади или самой природы, – чем его идеальное представление», – говорит он.

Фотографируя, Тёрнер применяет многие из тех же принципов, которые применяет в своей графике или живописи. Он находит место и снимает как можно больше, не тратя слишком много времени на такие технические аспекты, как композиция и освещение. Благодаря этому его работа обретает органичность, естественность, из-за которой зритель практически не осознаёт разделения между художником и его персонажами-лошадьми.

В детстве Тёрнер много лет проездил по Европе, а в старшую школу он ходил во Франции. Испытав соответствующее влияние классического европейского искусства и культуры, он рассматривает свои автопортреты как современные переосмысления крупной греческой скульптуры или современные прочтения картин старых мастеров. «Мой замысел, хотя он всё равно сконцентрирован на природной окружающей среде, скорее основан на эмоциях и абстрактен, – говорит он. – Я рисую более деконструированных лошадей или пейзажи, в которых главное – не сами изображения, а скорее их энергетика и напряжённость».

Тёрнер начал ездить в Исландию в 2011 году и с тех пор возвращался полдюжину раз. Поскольку 60% исландцев верят в фей и других сверхъестественных существ, Тёрнера также привлекла открытость страны к невидимому. «В детстве я обладал живым воображением и читал отличные книги о приключениях и волшебстве, так что Исландия в связи с этим однозначно для меня привлекательна».

«Более тонкие нюансы изображений представляются мне более эмоционально заряженными и важными, чем непосредственное запечатление чего-либо, – добавляет он. – Я хочу, чтобы зритель, смотря на мою работу, ощущал что-то, не просто нечто привлекательное или интересно, но и важность природы и всех её сложностей, а также особенности взаимодействия с ней человека в обществе сегодня».

Творческая философия Тёрнера эволюционирует дальше по мере того, как он больше узнаёт о себе и о мире вокруг себя. С особой решительностью он настроен не думать чересчур много и позволять природе развёртываться самостоятельно. «Восхищение чем-то гораздо больше себя – важная часть роста человека: это смиряет и позволяет ничего не терять из виду, – говорит он. – Я всё больше стараюсь не воспринимать всерьёз искусство или себя самого. Жизнь коротка; хорошо какое-то время наслаждаться тем, что ты жив».

Посмотрите видео о проекте Ника Тёрнера, а более подробные сведения смотрите в Edition T (блоге на Twyla) здесь.