«Марсианин» – это чистая, приятная порнография компетентности

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На этой неделе НАСА заявило, что у него есть доказательства, что на Марсе течёт жидкая вода. Это стало бы новостью для астронавта Марка Уотни (в исполнении Мэтта Дэймона), главного героя фильма «Марсианин». Уотни, брошенный на Марсе, понял, что остро нуждается в значительных запасах воды, чтобы выращивать пищу. У него есть марсианская почва. У него есть высушенные экскременты астронавтов. Но он нуждается в воде, поэтому он находит умную технологию по созданию H2O путём сжигания гидразина, только он понимает описание немного неправильно. Об этом свидетельствует взрыв.

В этой жизнеутверждающей, продвигающей науку и НАСА в массы, истории любви между мужчиной и его космическим картофелем, Уотни переживает эту катастрофу, а также многие другие. Если так случилось, что вы слишком бездушны, чтобы быть заинтригованным картофельным романом, тогда смею вас заверить, что в фильме много физики, химии, ещё больше взрывов, всевозможного занудного геройства, и огромное количество умных людей всех возрастов, рас и полов, собравшихся чтобы, как сказал Уотни, «научным путём вытрясти всё дерьмо» из всех их проблем.



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«Марсианин», фильм, основанный на книге Энди Вейра, является новинкой старого жанра — научно-фантастической порнографии компетентности («competence porn»). Речь идёт о рассказах, описывающих высококвалифицированных людей или группы людей (обычно это учёные), которые ориентируются в неблагоприятных окружающих условиях или укрощают их при помощи своего ума и способностей. Жанр происходит из «золотого века» научной фантастики, но его завитки уходят корнями в 18 век и может даже к Шекспиру. Едва ли не каждый фильм об ограблении, шпионах или боевик показывает персонажей, которые хорошо дерутся, стреляют, отпирают замки, водят шикарные и мощные автомобили или делают всё, какой бы воздушной акробатики это ни стоило, чтобы попасть в секретное запертое подземелье судьбы, но большую часть времени в центре событий находится не решение проблем. Примерами недавних соперников в жанре порнографии компетентности являются Том Хенкс с командой или Сандра Буллок против космоса («Аполлон 13», «Гравитация»); Лайам Нисон против Арктики («Схватка»); Роберт Редфорд против океана («Не угаснет надежда»).

В фильме нет высокой идеи. Фильм не старается представить реалистичное исследование психологии человека, слоняющегося по чужому миру — и слава богу! «Марсианин» действует просто как приятный взгляд на классический жанр, адаптирующий историю «блуждающего в космосе мореплавателя», который иногда называют Робинзонадой, не попадая в ловушку чопорного самодовольства умом своих героев. Вот три лучшие черты фильма. Во-первых, Марс Ридли Скотта прекрасен и выглядит чужим. За весь фильм я не устал от пейзажа. Во-вторых, группы людей на Земле и на космическом корабле (оставшаяся часть команды Деймона) смешные, разные и все хорошо продуманные. Они не являются главными действующими лицами, но они имеют значение в истории, делая самую малость, чтобы разрушить проблему белого парня-спасителя. В-третьих, в фильме используется юмор, чтобы подшучивать над самим собой, включая уморительный метабит с участием Шона Бина.

Метт Деймон тоже поистине хорош. Он знает насколько нужно выдавить эмоцию от одиночества в чужом мире. Он позволяет своему персонажу, Марку Уотни, быть ранимым, но непочтительность персонажа придаёт динамики даже тем сценам, где он буквально является единственным человеком на планете. Уотни действительно не выдерживает как физически, так и психически, но этот образ никогда не поглощает весь фильм.

Сравните его с фильмом «Изгой», в котором пропускаются четыре года, как только персонаж Тома Хенкса начал становиться интересным и стал понимать, как жить на этом необитаемом острове. Этот фильм был не о выживании, а об ухудшении психического здоровья, которое приходит при полной изоляции. «Марсианин» же рассказывает о теле, и о том, как оно может выжить, когда брошено в дикую местность.

Поскольку порнография компетентности берёт своё начало в 18 веке, она всегда была связана с контрастами между цивилизацией и дикой местностью. «Робинзон Крузо» – самый известный ранний пример жанра, но существует огромное множество как «реальных», так и вымышленных историй о выживании. Роберт Маркли, профессор литературы в Иллинойском университете, который писал как о фантазиях, о специалистах по выживанию 18-го века, так и о Марсе, видит настоящие связи между необитаемым карибским островом Крузо и чужим миром. Он сказал мне: «Робинзон Крузо» – это типичный фантастический рассказ о выживании. Великим достижением [автора Даниеля] Дефо является то, что он заставил фантазию выглядеть реальной».

«Марсианин» работает примерно так же. Эти истории о выживании кажутся реальными, несмотря на то, что обе эти истории зависят от последовательностей удачных совпадений и случаев, а также обстоятельства, которое никогда не могло бы произойти. (Стоит отметить, что многие люди считают, что экспедиция на Марс была бы ужасной идеей. Маркли сказал мне: «Любой реалистичный рассказ об экспедиции на Марс должен называться «Доннер Пати», как известная экспедиция в Калифорнию 19-говека, которая, согласно легенде, закончилась каннибализмом).

«Марсианин» – новаторский фильм и очень американский. Эти фантазии на тему выживания обычно отражают свои истоки. Освоение острова из «Робинзона Крузо» отражает чувство английскости 18-го века. «Швейцарская семья Робинзонов», как указал мне мой друг, писатель Артур Чу, изображает семью из Северной Европы в качестве «главных инженеров цивилизации в «непроглядной Африке». Фильм Скотта, по-видимому, знает об этих ошибках и избегает их: Уотни высмеивает себя, и ему помогает разношёрстная команда, в том числе женщина-командир; уже на Земле, в критический момент на помощь приходит Китай. Венкат Капур (Чиветел Эджиофор) – наполовину индус, наполовину афроамериканец (в определённый момент он рассказывает, что его отец был индуистом, а мать – баптисткой) – возглавляет операцию по спасению. Сверх-чудаковатый (и который, возможно, должен был быть аутистом) афроамериканский математик придумывает крайне необходимое изобретение, чтобы сделать это спасение возможным.

Такое разнообразие – это хорошо, но это лишь глазурь на торте, которым, конечно же, являются поступки главного героя, именно в них кроется покоряющая сила компетентности. В том кинотеатре, где я смотрел этот фильм, в течение ключевых моментов спасения, зрители ахали, вздыхали и затем аплодировали. Какой лучшей реакции может ожидать режиссёр?

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