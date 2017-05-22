Самый токсичный ядерный объект в США заблокирован

Ранним утром вторника 9 мая на ядерном объекте в штате Вашингтон после обвала туннеля, где хранились радиоактивные вещества, была объявлена чрезвычайная ситуация. В данной зоне на территории масштабного Хэнфордского комплекса, известной как200 East, находится около 3000 сотрудников, всем из которых приказано укрыться на месте ивоздерживаться от приёма любой пищи или питья.



Туннель был соединён с комплексомпо извлечению плутония и урана (PUREX), через двери которого с 1956 по 1972 год и с 1983 по 1988 год прошло около 75 процентов плутония, полученного с облучённых топливных стержней в Хэнфорде. PUREX соединён с двумя туннелями железной дорогой, и они используются в качестве возможного места долговременного хранения убранных с установки материалов. Вместе они обеспечивают достаточно пространства для хранения 48 железнодорожных вагонов, хотя сколько радиоактивного вещества находилось в туннеле на момент возникновения чрезвычайной ситуации, не определено.

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Официальные лица до сих пор пытаются разобраться, что же пошло не так. «Подтверждения обвала туннеля нет, – заявил мне представитель Хэнфордского комплекса по телефону. – Мы объявили чрезвычайную ситуацию, потому что увидели небольшую зону с осевшей почвой, в которую входил этот туннель. Доказательств радиоактивного выброса или ещё чего-то в этом роде нет. Весь персонал учтён, и в данный момент у нас наготове пожарная охрана Хэнфорда».

Как свидетельствуют твиты от Сюзанны Фрейм, следственного репортёра KING 5 News в Вашингтоне, инцидент, возможно, стал следствием строительных работ неподалёку.

Хэнфорд был основан в 1943 году с целью обработки ядерных материалов для сверхсекретного Манхэттенского проекта. Производимый на объекте плутоний использовался в первой ядерной бомбе, испытанной на полигоне «Тринити» в Нью-Мексико, а также в «Толстяке», атомной бомбе, взорвавшейся над Нагасаки в 1945 году.

Производство плутония в Хэнфорде закончилось в 1980-е годы, а в 1989 году Департамент Энергетики и Агентство охраны окружающей среды заключили соглашение о полном демонтаже объекта. Как пишет Департамент Энергетики на своём вебсайте, «нигде в комплексе Департамента Энергетики уборка не является более сложной, чем в Хэнфордском комплексе»; это отчасти связано с тем, что «во время производства плутония генерировались… сотни миллиардов галлонов жидких отходов».



Утилизация этих жидких отходов проводилась отнюдь не похвальным образом: они выливались на землю или же в канавы или пруды-отстойники. Это, конечно же, привело к случайным утечкам, которые привели к тому, что Хэнфорд получил неофициальное прозвище «самое токсичное место в Америке» и «американский Чернобыль».

У длившегося десятилетиями процесса чистки также были свои проблемы. Только в прошлом году местные новостные информагентства сообщили об «утечке в крупном резервуаре для хранения ядерных отходов» в Хэнфорде, которую некоторые работники называли «катастрофической», хотя в Департаменте Энергетики заявили, что утечка была ожидаемой и отходы не попали в окружающую среду. Утечка была обнаружена в 2011 году рабочим в Хэнфордском комплексе, однако компанияWashington River Protection Solutions, подрядчик Департамента Энергетики, отвечающая за управление миллионами галлонов отходов Хэнфорда, игнорировала предупреждение почти год.

Хотите знать, какова обстановка внутри установки утилизации ядерных отходов? Посмотрите документальное видео Motherboard в формате 360/ VR о ядерной энергии.

С момента начала мер по очистке два с лишним десятилетия назад было проведено несколько исследований, результаты которых позволяют усомнится в безопасности работников на объекте в связи с тем, что сотни людей заболели после воздействия токсичных газов, вышедших из резервуаров с отходами на объекте.

А есть и такая проблема: что делать с хранимыми в Хэнфорде отходами? В прошлом году проведённое Департаментом Энергетики исследование фабрики, предназначенной для обработки отходов, выходящих из Хэнфорского комплекса, обнаружил около 500 проблем на фабрике, что уже вызвала критику из-за постоянных задержек и стоимости в 12 миллиардов долларов.

Нынешняя чрезвычайная ситуация – лишь последняя из неудач в длящейся десятилетиями попытке очистить и демонтировать один из последних пережитков оргии ядерного оружия в Америке середины века. Она указывает на невероятные технические и этические трудности, связанные с надлежащим хранением и утилизацией ядерных отходов, ещё одним напоминанием о том, что, когда дело касается ядерной энергии и оружия, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.