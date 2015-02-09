СЕНСАЦИЯ: В новый набор детского пластилина Play-Doh входит предмет очень похожий на дилдо.

Фото пользователя Flickr Dennis Brekke

Самой горячей игрушкой для малышей прошлого года стал набор «Сладкий торт» от Play-Doh. Это просто торт из пластика , который можно заполнить пластилиновой массой Play-Doh. Но эта игрушка стала одной из самых странных и спорных игрушек этого новогоднего сезона, потому что штуковина для выдавливания «глазури» выглядит как настоящий член.

На странице Facebook компании размещено множество комментариев от негодующих родителей, которые, не разобравшись, купили своим детям пластиковый пенис. Некоторые утверждают, что компания Play-Doh удалила часть предыдущих комментариев, в которых были фотографии этой игрушки, чтобы они не появлялись на странице компании.

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Раньше тоже были случаи, когда магазины игрушек закупали большие партии игрушечных пенисов. Например, игрушка DoratheExplorer Aquapet, которая выглядела в точности как член и яйца, или вспомним машинку Muppets Beaker Hot Wheel car , которая выглядела тоже как член с яйцами, или ЕТ Finger Light, который напоминал большой морщинистой пенис, или вот этот трансформер с гигантским эрегированным членом. У каждой игрушки были свои особенности, которые становились причинами родительских жалоб и негодования. Очень странно, что кому-то вообще приходит в голову производить такие игрушки.

Компания Play-Doh сделала заявление на Facebook, это был их «ответ потребителям касательно их игрушки «экструдер – производитель глазури». Родителям предлагалось заменить игрушку, если они не довольны, однако никакой информации о том, как будет выглядеть то, на что можно поменять «экструдер» не сообщалось. Николь Агнелло, представитель PR-службы Play-Doh, сказала мне, что компания «находиться в процессе обновления всех будущих продуктов Play-Doh другими комплектующими».

Но, честно говоря, даже, если у ребёнка появляется игрушка в виде члена, это, конечно, может быть опасно и совсем не смешно с точки зрения взрослого, но разве ребёнок не будет рад, если из этой штуковины получается отличная глазурь для искусственного торта? Мыслите шире, мамочки! Иногда сигара это просто сигара.

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