Новый сезон «Игры престолов» выйдет раньше, чем книга, по которой он снят

Джордж Р.Р. Мартин: «Написано очень много. Но ещё очень много только предстоит написать». Автор фото – Ник Бриггс / любезно предоставлено HBO

В субботу на прошлой неделе Джордж Р.Р. Мартин сделал у себя в блоге важное объявление: он и близко не подошёл к завершению предпоследней книги «Песни льда и пламени» – «Ветров зимы».

Это означает две вещи. Во-первых, на момент запуска шестого сезона «Игры престолов» на HBO в апреле никто, за исключением тех, кто занимается сериалом, и понятия не будет иметь о том, что случится. Во-вторых, прошлой осенью, когда снимали сериал, никто не знал, что так выйдет.

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Пост Мартина в блоге подтвердил то, что мы все предполагали. Команда «Игры престолов» и «Песни льда и пламени» планировала выпустить книгу в марте 2016 года, а сериал должен был выйти месяц спустя. Чтобы успеть к сроку, Мартину пришлось бы сдать завершённую рукопись в районе Хэллоуина. Этого не произошло. «Написано очень много, – заявил в посте Мартин, – сотни страниц. Десятки глав… Но также очень много только предстоит написать. Мне всё ещё нужно работать не один месяц… и это если работа будет спорится. (Иногда она спорится. Иногда нет). Конечно, всё ещё нужно написать не одну главу… но есть также переработка. Я всегда очень много занимаюсь переработкой, иногда просто шлифовкой, иногда довольно значительными перестройками».

Мы знали, что этот процесс, как и зима, близко – просто не так скоро. Я писал об опасном истощении «запасов «Игры престолов» в мире» прошлой весной, утверждая, что к седьмому сезону мы окажемся в беспрецедентной ситуации: известнейшая история начинается в книгах, но заканчивается на экране. Это то же самое, как если бы последние три фильма о Гарри Поттере вышли до «Принца-полукровки» и «Даров Смерти». Но если у Роулинг получилось и дальше выдавать книги на-гора в быстром темпе, эпопея Мартина (пожалуй, более взрослая и гораздо более затейливая) официально застряла, и это случилось сезоном ранее.

Это ставит тех из нас, кто читает книги и смотрит сериал, в новое положение. Годами такие люди, как я, с нетерпением ожидали увидеть, как в сериале обойдутся с известными сценариями и персонажами, а не размышляли о том, что случится. Когда сериал свернул с начерченного книгой пути, добавляя одни элементы и обрезая другие, мы радовались или ругались. Теперь всё это будет в новинку.

Я достаточно сильно взволнован, в немалой степени потому, что самый новый трейлер намекнул, будто сериал готов перейти на новый для себя уровень владения историей. Полагаю, что Джон Сноу возвращается, и полагал так всегда, с тех пор, как прочёл книгу. Но я понятия не имею, как он вернётся. Оживят ли его? Он просто пережил нападение? Будет ли задействована магия, тёмная или светлая? Вместо того чтобы выяснить это этой весной, быстро пролистывая страницы «Ветров зимы», я и другие такие же, как я, будут вынуждены ждать до тех пор, пока создатели сериала не захотят, чтобы я об этом узнал. То же самое касается исхода войн на Севере, узурпаторов из рода Болтонов, встречи Дейнерис с новым дотракийским войском и многого другого. Я посмотрю эту историю, а не прочту.

Но давайте не жаловаться, что сериал проспойлерит книги. Что бы Мартин ни сделал для того, чтобы привести историю в движение, у книг нет неотъемлемого права быть первыми. Продавая проект и рассказывая окончание Уайссу и Бениоффу, Мартин знал, что сериал может закончиться до того, как он до этого доберётся. Сериал во многих смыслах уже становится каноном. В конце концов, сериал, по словам самого Мартина, является «самым популярным телевизионным сериалом в мире на данный момент». Бениофф и Уайсс нашли способы придать миру Вестероса вид реальности. Теперь они обязаны провести историю от её будничных политиканских корней к эпическому финалу, характерному для традиционного фэнтези.

А однажды всё-таки выйдут книги. И тогда мы сможем снова начать спорить обо всех подробностях.

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