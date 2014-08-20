Хижина Санты – самое счастливое место на Земле

25 декабря занимает особое место в моём сердце, в основном потому, что это – единственный день в году, когда мой пьяный, жестокий папаша воздерживался от криков или отправки кого-то в больницу в состоянии кровавого месива. Это всё, что осталось от тёплых воспоминаний моей юности и именно отсюда выросла моя взрослая одержимость Рождеством. Чтобы вы понимали, меня не волнует вся эта душевная и романтическая ерунда, моя одержимость является абсолютно коммерческой и поверхностной. Рождественская ёлка стоит в нашей гостиной круглый год, подарочные носки всегда аккуратно висят на косяке двери, мои дети считают, что Санта приносит подарки на их ​​дни рождения и Пасху, а красно-белые тематические огоньки в форме конфет-тростинок включены на моей крыше 12 месяцев в году. (К сожалению, в апреле прошлого года мне пришлось убрать с газонов украшения в стиле Грисволд, поскольку городская управа выписала нам штраф).

Когда мои мальчики стали немного старше и начали понимать насколько потрясающим является маркетинг Рождества, наши отпуски и однодневные экскурсии перешли от тем самолётов и 9/11 (день рождения моего первого) на тематику Санта Клаусов. В этом году моя жена нашла кемпинг в Уилмингтоне, штат Нью-Йорк (около пяти часов к северу от Нью-Йорка) под названием «Северный полюс», который, как анонсировалось, был полностью посвящён Рождеству.

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К сожалению, не был.

Самое лучшее, что было – близость этого старейшего парка развлечений в Америке, Хижина Санты.

Построенная сразу после Второй мировой войны в 1949 году, Хижина Санты моложе Диснейленда на шесть лет. И в отличие от парков Диснея, с их современными аттракционами, Хижина Санты остаётся практически нетронутой временем, вплоть до того, что краска на аттракционах, кажется, все той же, послевоенной. Всё это похоже на развлечения в большом снежном шаре, ему уже 65 лет, а всё так же весело!

За какие-то $23 (четверть стоимости билета в Диснейленд) дети получают дунькину радость в виде ВОСЬМИ различных аттракционов и множества достопримечательностей, двух туалетов, часовни и пустого оленьего сарая. И по идее вы должны чувствовать себя воодушевлённо от самой мысли, что «миссия Санты – реинвестировать каждый доллар, чтобы Хижина Санты, Северный полюс, и штат Нью-Йорк остались с нами навеки».

Несмотря на нашу разницу в возрасте в 35 лет, я могу с уверенностью утверждать, что дух Рождества такой же сильный в моём первом сыне Кристофере II (не путать с моим другим сыном Кристофером III и сыном, который уже на подходе Кристофером IV), как и во мне, что-то вроде Силы в Люке Скайуокере, но с большим количеством ленточек и эльфов. Когда мы подошли к главному входу, я почувствовал как его воображение начинает сходить с ума, когда он спросил невозмутимым голосом: «Что это? И это всё?»

«Да, малыш. Это оно. И я так же взволнован, как и ты!» Когда мы шагнули через передние ворота, малой начал кричать и у него потекли слёзы радости, когда его любимые герои праздника проходили мимо.

Мы должны были попасть в парк в определённое время, несмотря на то, что мы приехали раньше открытия, мы были единственными. Всё было предоставлено только нам! Так же, как и в Wally World! Первая остановка была карусель с санями-кабинками, которая была похожа на красный фаллоимитатор. На всех санях были нарисованы флаги разных стран, я предполагаю, потому что в близлежащем городе Лейк-Плэсиде Олимпийские игры проводились дважды. Моему сыну повезло и он получил сани с польским флагом, потому что, как сказал эльф, это были единственные сани в состоянии подняться вверх в воздух. Мой сын забрался в польские сани и пристегнулся, пока эльф подкидывал немного угля в двигатель, чтобы карусель заработала. После четырёх кругов польский фаллоимитатор, который катал моего сына, приземлился на старте. «Ты хочешь ещё покататься?» – спросил эльф, подбрасывая уголь. «Никого ​больше ​нет, так что можешь кататься сколько хочешь». Но всплеска веселья от одного раза было слишком много для моего мальчика, и он решил вместо этого поехать на колесе обозрения десять футов высотой.

Колесо обозрения оказалось самым запоминающимся для всей нашей семьи, так как все мы должны были внести свою лепту, чтобы оно смогло сдвинуться с места. Это напомнило мне о большом колесе на шоу «Правильная цена», и по своему размеру и по тому, что всем, включая мою жену, тестя и эльфа, пришлось раскручивать его, чтобы придать импульс и оно могло двигаться самостоятельно. Пока я смотрел как мой сын летит в сантиметрах над моей головой я задавался вопросом, что такого фантастического он сможет увидеть с такой высоты и как его взгляд на жизнь изменится от увиденного.

После поездки я спросил его, что он видел.

«Я видел дерево».

«Рождественскую ёлку? С множеством фантастических подарков?» – спросил я.

«Нет, то дерево. Прямо там. Из-за него я ничего не видел». Это удивительно, подумал я. Помню, я тоже в этом возрасте ничего не видел, кроме радости.

После колеса обозрения мы пошли посмотреть живое выступление под названием «Вертеп». Мои дети очень маленькие и не обладают логикой, необходимой для понимания религиозных убеждений.

Кристофер II спросил: «Что это такое происходит?»

Я попытался объяснить: «Это мама и папа, у которых ребёнок родился в сарае. Этот ребёнок спас мир».

«Но ты всегда говорил, что мир испорчен, и мы все умрём. Если он спас нас, почему по-прежнему такой беспорядок?» – спросил он.

«Всё сложно» – сказал я. «Я думаю, что идея в том, что он нас спас для следующей жизни».

«Странно. И почему этот папа носит кеды DC?» – спросил он.

«Есть вопросы, которые ты поймёшь, когда станешь старше, Кристофер II. Хочешь шапку Санты со своим именем?»

«Нет. Спасибо».

Мой сын не ведал, что говорил, так как был вне себя от радости и святого духа, так что я решил всё-таки сделать шапку с его именем.

После магазина шапок мы направились к жемчужине парка – дому Санты, где мальчики могли сказать ему, что они хотели на свои дни рождения. Кристофер II был настолько удивлён увидев настоящего Санту, что он не мог собраться, чтобы сделать фотографию с ним. День рождения Кристофера III был как раз на следующий день, так что он побежал прямо к Старому Святому Николаю и сказал: «Я хочу в подарок Angry Birds!»

Я люблю Санта Клауса за его чувство юмора и, в особенности, за поразительную способность быть в курсе самых последних тенденций в детской культуре.

«Птицу в подарок? Какую птицу ты хочешь?» – спросил Санта.

«Не птицу! А Angry Birds!» – закричал Кристофер III.

«И что же это такое?» – пошутил Санта.

«Angry Birds!» – Кристофер III снова крикнул.

Санта повернулся ко мне и спросил: «Что он говорит?»

Я засмеялся и сказал: «Ну, Санта! Ну ты и шутник!»

«Нет, на самом деле? Что он говорит?» – Санта спросил, пытаясь разобраться.

«Angry Birds» – ответил я. «А-N-G-R-Y B-I-R-D-S».

Санта повернулся к Кристоферу III и сказал: «Я знаю, что ты не хочешь злых птиц. Они могут выклевать твои глаза. Как насчёт конфеты вместо этого?» И из своей волшебной сумки он вытащил самую маленькую в мире карамельку и дал её моему сыну, который был настолько переполнен эмоциями радости, что начал плакать. Я помню это чувство после встречи с Сантой; это именно тот момент, который запоминается на всю жизнь.

Когда мы шли к выходу, Кристофер II и Кристофер III спросили: «Уже пора домой»? Я посмотрел на их невинные лица и почувствовал себя ужасно. Я понял, что они не хотели, чтобы день заканчивался. «Я тоже не хочу уходить» – сказал им я. «Но мы были здесь почти час! Мы видели всё. Но если вы хотите остаться, мы можем остаться».

Я посмотрел на Кристофера II, когда он играл в какую-то скейтбординговую игру на телефоне моей жены, и увидел, как мой мальчик стал мужчиной прямо на моих глазах. В нем боролись желания остаться и играть в Хижине Санты часами, возможно, даже прячась в туалетной комнате, пока парк не закроется, чтобы мы могли остаться там на ночь и бегать в темноте, но он твёрдо сказал: «Нет, папа. Пойдём сейчас».

Сын прошёл мимо звезды Давида, выложенной из цветов. Он уходил, чтобы стать мужчиной и вернуться в это самое счастливое место на Земле уже отцом и поделиться духом Рождества уже со своими мальчуганами.

На следующий день Кристофер III развернул подарок супергероя на его день рождения. Я смотрел в его затуманенные глаза, не отошедшие от встречи с Санта Клаусом, когда он сказал мне: «Я сказал Санта Клаусу Angry Birds!»

Его детская наивность растопила моё сердце. «Нет» – сказал я. «Я точно помню, что ты сказал Spider-Man. Санта не ошибается».

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