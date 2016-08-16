Олимпиада в буквальном смысле превратится в срач

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Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года в Рио состоялась совсем недавно, и спортсмены со всего мира находятся на последних этапах подготовки. Помимо соревнований пловцы на открытой воде, гребцы, яхтсмены, троеборцы и прочие также столкнутся с невидимыми противниками – болезнетворными микроорганизмами в водных артериях Рио-де-Жанейро. Десятилетиями неочищенные сточные воды закачивали в воду Рио, в том числе в месте нескольких олимпийских мероприятий, заливе Гуанабара. Для ясности: в воде в буквальном смысле слова плавают какашки.

Подав заявку на проведение Олимпиады 2016 года, Бразилия пообещала почистить заливы и пляжи Рио, и был достигнут определённый прогресс. «Власти Рио провели работу по контролю и улучшению качества воды в заливе Гуанабара», – заявил Международный олимпийский комитет в сообщении, отправленном VICE по электронной почте. Среди этих усилий – увеличение количества методов санитарной обработки воды, а также снижение промышленного загрязнения и плавающих отходов. Сейчас существуют 17 барьеров, не дающих мусору проникнуть в залив Гуанабара, а любой плавучий мусор, способный попасть в зоны соревнований, собирают лодки.

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Однако работ по уборке оказалось меньше, чем было обещано, и неясно, сколько неочищенных сточных вод и опасных микроорганизмов остаются в воде. В июле 2015 года AssociatedPress сообщило, что независимый анализ качества воды показал на олимпийских и параолимпийских водных объектах Рио высокие уровни содержания вирусов и бактерий из человеческих бытовых стоков – уровни, до 1,7 миллионов раз превышающие цифры, которые обычно считались бы тревожными в США или Европе. Всплыли полученные Reuters недавние отчёты о том, что в лагуне Родригу-де-Фрейташ в сердце Рио, а также в реке, впадающей в залив Гуанабара, обнаружены опасные, устойчивые к воздействию лекарственных средств супербактерии.

У атлетов, которые выпьют всего три чайных ложки загрязнённой воды, 99-процентный шанс заразиться кишечным вирусом, который может вызывать диарею и другие желудочно-кишечные симптомы. «Обнародованные данные указывают на то, что уровни содержания сточных вод, выброшенных в окружающую среду в Рио, настолько высоки, что заражение неизбежно», – заявила VICE Кристина Мена, адъюнкт-профессор наук об окружающей среде и труде Хьюстонской школы здравоохранения Техасского университета.

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По словам Мены, риск заражения желудочно-кишечным заболеванием или инфекцией «связан с уровнем воздействия, а также иммунным статусом и состоянием здоровья человека. Здоровые спортсмены, вероятно, могли бы побороть кишечные вирусы, но это могло бы повлиять на их результаты во время соревнований».

Желудочно-кишечные заболевания – не единственная проблема в Рио. Эксперты выращивали в городском заливе, где будут проходить мероприятия по плаванию на открытой воде и гребле, бактерии в существенных количествах; Бекка Родригес, медицинский директор высокоэффективного тренировочного центра во Фламенго (Бразилия) из сборной США, заявила VICE об опасениях, что при наличии открытых ран или порезов спортсмены могут подхватить стафилококк, стрептококк или устойчивые к действию антибиотиков стафилококковые кожные инфекции.

Разумеется, спортсмены-олимпийцы, как правило, в хорошей форме, здоровы и обладают сильной иммунной системой, однако риски, связанные с плаванием, лодочным спортом или поглощением загрязнённой воды настолько высоки, что олимпийские сборные США в этом году принимают дополнительные меры предосторожности. Сборная США по гребле будет в антимикробных облегающих костюмах для защиты кожи от грязной воды; по словам Родригес, соревнующиеся в плавании на открытой воде будут в особых масках. Спортсмены с открытыми ранами на коже будут носить водонепроницаемые повязки Tegaderm для создания барьера между водой и кожей, а ещё на соревнованиях будут душевые станции с антибактериальным мылом, чтобы спортсмены могли помыться, едва выйдя из воды. Затем их одежду будут отправлять в прачечную, которая будет проводить их санитарную обработку в течение 24 часов, предотвращая распространение инфекции. Гели для рук на спиртовой основе также будут в изобилии.

Кроме того, Родригес поведала VICE, что Олимпийский комитет США привезёт из США собственных поваров, чтобы обеспечить соблюдение ими надлежащих мер пищевой безопасности: «Спортсмены будут обеспечены йогуртом, ферментированными продуктами и пробиотическими добавками для оздоровления кишечника и сохранения максимально возможной крепости [желудочно-кишечного тракта] для борьбы с заболеваниями». Спортсмены, тренеры и персонал также получают указания пить только бутилированную воду (а также пользоваться ею для чистки зубов), питаться только в кафетериях олимпийской деревни и Высокоэффективного центра, а также избегать сырой пищи; также Родригес сказала, что туристам следует принимать такие же меры предосторожности.

«Мы говорим спортсменам: «Не рискуйте!» – сказала Родригес. – У сборной США очень хороший профилактический и лечебный протокол для наших спортсменов, которые будут в воде. Мы серьёзно подошли к обучению наших спортсменов, концентрации на профилактике и тому, чтобы не ждать появления симптомов».

Стейси Колино – автор из Чеви Чейз (штат Мэриленд), специализирующийся на здоровье; в соавторстве с Дэвидом Кацем написала книгу «Disease–Proof: The Remarkable Truth About What Makes Us WelI» («Устойчивость к болезням: удивительная правда о том, благодаря чему мы здоровы»).