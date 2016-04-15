Единственная странная хитрость, которая поможет вам прожить дольше: имейте кучу денег

Медитации в прекрасной полной цветов комнате с архивной фотографии – лишь одна из многих полезных для здоровья вещей, недоступных бедным людям. Фото взято с Getty

Сообщения о разрыве в уровне доходов и несхожести жизни богатых и бедных стали удручающе привычными. Богатые – это не то, что вы или я: деньги могут обеспечить им вход в эксклюзивные клубы, особые социальные сети и даже на элитарные секс-вечеринки. Самые бедные люди Америки ныне в среднем зарабатывают недостаточно для обеспечения своих основных потребностей – звучит фиговенько, но вас не интересует соковыжималка за 700 долларов?

В этом контексте публикация в «Журнале Американской медицинской ассоциации» – Journal of the American Medical Association (JAMA) – нового исследования, которое рассматривает доходы и ожидаемую продолжительность жизни после 40 лет, не открывает ничего нового и неожиданного. В сообщении, обширно освещённом New York Times и, в принципе, всеми остальными СМИ в начале апреля, подробно рассматривается то, каким образом соотносятся доходы и долголетие. 1 процент самых богатых мужчин живёт в среднем на пятнадцать лет дольше, чем 1 процент самых бедных; для женщин этот разрыв составляет десять лет. Однако способность денег и того, что можно за них купить (доступа к лучшему медицинскому обслуживанию, времени досуга, более здоровой пищи), отсрочивать смерть хорошо известна. Значимым в результатах исследования стэнфордского экономиста Раджа Четти и его семерых соавторов является не то, что богатые люди живут дольше, а то, что ожидаемая продолжительность жизни американцев в бедности очень сильно варьируется в зависимости от того, где они живут.

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Вот как резюмирует это Times: «Бедные в некоторых городах – больших, вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также немалом количестве городов поменьше, вроде Бирмингема, что в Алабаме, – живут почти столько же, сколько и их соседи из среднего класса, или же в 21-м веке ожидаемая продолжительность их жизни возросла. Однако в некоторых других районах страны взрослые с самыми низкими доходами в среднем умирают так же рано, как и люди в гораздо более бедных странах, например, Руанде, а срок их жизни сокращается».

Для богатых не имеет значения, где они живут – у них, пожалуй, есть доступ к одним и тем же преимуществам, куда бы они ни отправились. «Обладатели самых высоких доходов как будто живут в одном мире элитных, богатых взрослых граждан США, – написал лауреат Нобелевской премии экономист Энгус Дитон в статье, сопровождавшей исследование в JAMA, – в то время как обладатели самых низких доходов поголовно живут в отдельных мирах бедности, и каждый из них несчастлив и нездоров по-своему».

В таком случае напрашивается вопрос: что же делает эти отдельные островки лишений более или менее здоровыми, чем в других населённых пунктах? Это не входит в предмет исследования, однако ясно, что ответ не только в том, что где-то врачей меньше или они хуже. «Исследование JAMA обнаружило, что несколько критериев доступа к медицинскому обслуживанию не имеют явной связи с долголетием среди бедных, – отметила Times. – Однако имелись корреляции с курением, физическими упражнениями и ожирением».

Среди мест, в которых бедные живут дольше всего, оказались Нью-Йорк и Сан-Франциско – богатые города, которые могут себе позволить предоставлять множество услуг и иметь инициативные управления здравоохранения. Сан-Франциско стал первопроходцем в области запретов на курение, в Нью-Йорке запрещены транс-жиры. Ожидаемая продолжительность жизни у бедных людей в Бирмингеме и его окрестностях оказалась удивительно высокой, однако там, по данным Times, тоже вкладывались в услуги здравоохранения, а курение в ресторанах и других местах запретили в 2012 году.

Ни одно подобное исследование не обходится без оговорок. Одной из причин, по которым бедные люди в крупнейших городах обладают большей ожидаемой продолжительностью жизни, может являться то, что там более высокий процент иммигрантов, которые, как правило, живут дольше американцев, родившихся в Америке. У некоторых людей доходы сравнительно низкие из-за того, что их трудоспособности нанесло урон плохое здоровье, а не наоборот. Кроме того, авторы скорректировали статистику с учётом расы и этничности, чтобы внести поправку на расовые различия в ожидаемой продолжительности жизни (к примеру, афроамериканцы в целом живут не так долго, как белые), за что они подверглись критике. «Социальную маргинализацию нельзя свести к отдельным переменным, – написали Стивен Вулф и Джейсон Парнелл в передовице JAMA. – Раса/этничность неотделима от экономических последствий и напряжённости, связанной с сегрегацией, былой и нынешней маргинализацией в распределении ресурсов, структурным расизмом, устойчивой бедностью и насилием».

Однако если принять более широкие результаты этого исследования, когда речь идёт о долгой жизни и здоровье, наблюдается почти что некий эффект просачивания благ сверху вниз. В поражённых бедностью районах на Среднем Западе и Юге бедные люди умирают быстрее; иными словами, в местах, где нет таких услуг и инфраструктуры, которые обычно обеспечивают богатые крупные города, люди не столь здоровы.

«Здоровье – это не только здравоохранение», – написали Вулф и Пурнелл. Хорошие школы, некриминальные районы, детство без психических травм, связанных с проблемами в семье, и другие факторы вносят свой вклад в то, счастлив ли и здоров ли кто-то в зрелости или попадает в старый недобрый цикл бедности, которая порождает стресс, который порождает заболевания, которые порождают ещё больше бедности.

С этого ракурса неравенство представляется не просто вопросом несправедливых чисел, а проблемой здравоохранения. Пример Нью-Йорка указывает как минимум на костяк решения: повысить налоги с целью финансирования местной власти, разрабатывающей политику, отваживающую людей от поедания нехорошей пищи и курения. Во многом это ужасно несправедливый город, однако с точки зрения здоровья простых жителей другим местам, пожалуй, неплохо было бы частично перенять нью-йоркские ценности.