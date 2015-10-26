В мире людей беспричинно следящих за полётами

Изображение с сайта FlightRadar24

Однажды тёплой августовской ночью Саломон Кабонго-Купер стоял на своей крыше в Краун-Хайтс и нежно держал подняв к небу свой ноутбук. Слышались редкие звуки захлопывающихся автомобильных дверей, стук баскетбольного мяча, лай собаки, рёв проезжающей мимо машины с громкой музыкой. Правда, каждые несколько минут в один из аэропортов на посадку заходят самолёты, они пролетают достаточно низко, чтобы послать свои сигнал – низкий гудящий звук.

«Хорошая ночь», – говорит бывший спортсмен колледжа двухметрового роста. Каждую секунду тысячи коммерческих самолётов пролетают над Соединёнными Штатами. Над этой конкретной крышей сегодня их летает меньше. «Один… два… 20, хорошо, имеем 31 самолёт в небе. Но, возможно, я какой-то пропустил».

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Не сегодня, но через несколько недель сводки новостей будут снова пестрить теориями о самолёте, которого на самом деле нет. В середине октября в репортажах появится информация, что обломки, которые якобы нашли на острове Сугбэй на Филиппинах, принадлежит МН370 (этот репортаж будет быстро забыт), потом появится теория о том, как из-за взорвавшихся батарей прекратился полёт.

Из наших шезлонгов (успешно забранных у соседа двумя крышами ниже), город выглядит неспокойным, мы можем видеть территорию аж до одинокого пика 1 WTC в одном направлении и до китайского ресторанчика на Истерн Парквэй в другом, но Саломон очерчивает панораму аэропортов за ними: LaGuardia, JFK, EWR. Тонкая полоса персикового цвета штормового света – единственное, что нарушает спокойствие неба. Он указывает влево.

«Вот тот самолёт взлетает из JFK, видишь, как он собирается сделать петлю? Могу поспорить, мы это сейчас увидим». Он направляет свой экран, будто бы это пульт, в направлении JFK. «Ага. Значит это, это AerLingus, следующий в Дублин».

Чтобы определить это, он использует FlightRadar24, приложение, следящее за полётами в режиме реального времени. Согласно странице о приложении, информация собирается через службу сбора данных, которая называется автоматическое зависимое наблюдение-вещание (более коротко известное как АЗН-В), которым оборудованы около 60 процентов коммерческих самолётов. Нужно всего пару секунд, чтобы флайттрекер FlightRadar24 идентифицировал самолёт. Это быстрее, чем приложение типа Shazam идентифицирует, скажем песню «Party in the USA».

«Мои соседи по комнате думают, что я сумасшедший», – говорит Саломон. «Они думают, что это просто способ цеплять девушек».

Но это не так. Наблюдение за полётами – одинокое занятие, которое служит одержимым и награждает тех, кто достаточно терпелив, чтобы сидеть часами на крыше или за компьютером, наблюдая медленное движение линии полёта, в надежде, что что-то, нарушившее полёт, станет видимым, и что это что-то будет хоть что-нибудь означать.

Какой толк в том, чтобы знать такую информацию?

Саломон пожимает плечами. «В Америке мы хотим знать всё. Даже то, что делают Кардашьян».

Достаточно правдиво.

Изображение с сайта Wiki Commons

Люди, которые любят самолёты, имеют склонность действительно любить самолёты, и у них нет проблем с придумыванием сумасшедших теорий о самолётах. Вспомните, что случилось после того, когда мир потерял связь с самолётом Амелии Эрхарт, когда она перелетала через Тихий океан в 1937 году в попытке совершить кругосветный перелёт. Некоторые из наиболее сногсшибательных теорий, возникших после исчезновения Эрхарт, включают такие: она была секретным американским шпионом, которого захватили японцы и казнили, или что она изменила личность и доживала свои дни как банкир по имени Ирен, или что она в середине полёта развернулась и упала в океан.

Традиция выдумывать теории, когда с самолётом случается несчастье, остаётся – представитель CNN Дон Лемон предположил, что МН379 засосала чёрная дыра, но технологии точно не топчутся на месте. В 1937 году обычный авиалюбитель смотрел на самолёты через бинокль и, возможно, через копию недолговечного журнала «TheAeroplaneSpotter», в котором печатались советы, как определить марку и модель самолёта. Теперь существуют услуги, такие как FlightRadar24 и немного более сложная FlightAware, которая также является довольно активной доской объявлений. Сообщения бывают разные: от нейтральных («7 фактов о крушении самолётов в США») до очень конкретных («Самолёт Джона Керри в Сомали 5/5/15»).

Чтение объявлений на сайте со времён, когда исчез МН370, хорошо запоминается и является необычно личным – пользователь опубликовал скриншот траектории полёта самолёта с FlightAware, на котором зелёная линия обрывается в середине океана. Под этим же скриншотом один из пользователей заметил: «Сто процентов это не была ситуация внезапной поломки самолёта, пилот или кто-то из команды послал бы радио сообщение или сигнал бедствия», полагая, что «этот самолёт был умышленно сбит ВВС Малайзии, чтобы предотвратить угрозу террористической атаки», или что «самолёт взорвался на слишком большой высоте». Другие пользователи решили, что его теории – это бред, потому что сообразительный комментатор заметил, что этот конкретный самолёт ранее попадал в аварию.

Если смотреть на экран, полный самолётов, и осознавать, что эти самолёты наполнены конкретными людьми, то можно почувствовать себя стюардом. Один особенно активный пользователь, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что его единственной целью подвисания на флайттрекерах было желание убедится, что самолёты находятся в безопасности. Он рассказал, что его самым большим страхом было то, что информация может попасть в плохие руки.

Возможно, это то же самое чувство защитной паранойи, которое побудило Джеффа Уайза, известного научного писателя, стать де факто лицом сторонников теории заговора в деле рейса МН370, который посвятил больше года, выпустил 95-ти страничную книгу на Амазон Kindle и опубликовал статью в New York Magazine касательно теории о том, что Владимир Путин связан с тайной исчезновения МН370. Каким бы сумасшедшим это ни казалось, но из уст Уайза эта гипотеза звучит красноречивой и разумной.

Действительно, иногда совокупность трудолюбия, пессимизма и приложения для наблюдения может принести плоды. Это точно помогло Питу Симболику, политическому аналитику в Балтиморе. Как и Саломон, он хотел быть пилотом, но всё закончилось работой у пульта. Хотя во время нашего разговора по телефону он дал понять, что редко использует приложение и не следит за досками объявлений полётов, Пит знает много о самолётах. Он рассказал мне, что умеет различать тоны разных самолётов и обычно при звуке приближающегося самолета достаёт телефон в надежде, что тот поможет идентифицировать его.

В районе Балтимора каждый день пролетает много самолётов. По данным последнего пресс-релиза, через аэропорт города проходит 734 рейса, из-за чего может быть сложно определить что-то необычное в плотноупакованном небе. Но во время беспорядков имени Фредди Грея, чувство беспокойства распространилось в городе. Это случилось после того, как в WashingtonPost появилась статья, будто бы Бэн Шэйн, который ведёт scanbaltimore.com – сайт, следящий за деятельностью полиции, заметил, что два самолёта делали плотные необычные петли над эпицентром беспорядков.

«Кто-нибудь знает, кто летал на лёгком самолёте над городом последние несколько ночей?», – написал он в своём Твиттере. В считанные минуты Пит Симболик ответил скриншотом с FlightRadar24, на котором были изображены две траектории полёта самолётов, и на котором они были зарегистрированы: «NGResearch», фирма из Бристоу, штат Вирджиния. Эта переписка стала вирусной и Американский союз гражданских свобод подал запрос в рамках закона об информации с требованием к Министерству юстиции предоставить больше информации.

Последовал расширенный доклад Ассошиэйтед Пресс, в котором говорилось, что два самолёта, идентифицированные Питом Симболиком, а также два других маленьких самолёта были наняты ФБР для слежения за районами беспорядков и за их участниками – тревожное и почти наверняка прямое нарушение конституционного права на свободу собраний. В докладе Ассошиэйтед Пресс говорится о более чем 50 самолётах, переданных ФБР фиктивными компаниями.

Симболик поделился со мной своим ощущением, что приложения, похожие на FlightRadar24 являются «мощным инструментом для получения доступа к общедоступной информации», чтобы граждане могли «засекать случаи злоупотреблений». Он добавил, что следит за воздушным движением над территориями политических беспорядков, в том числе в Балтиморе, но не заметил какой-либо необычной авиаактивности. По его словам, ФБР, наверное, поумнело.

Когда я спросил Дэвида Фанкхаузера, бывшего пилота, как он считает, может ли обычный человек с таким хобби, имея приложения для отслеживания полётов, правильно определить (и, возможно, решить) проблему для настоящего самолёта, он сказал, что, скорее всего, нет. «В США в день осуществляется от 3000 до 5000 коммерческих рейсов, и если не считать это поиском иголки в стоге сена, я не уверен, что обычный человек с подобным хобби имеет необходимые знания. Большинство несчастных случаев или проблем в авиации случаются за очень короткий промежуток времени».

Таким образом, хоть и сомнительно, что кто-то может помочь самолёту в режиме реального времени, теоретики не оставляют свои поиски. Некоторые для развлечения следят за частными самолётами знаменитостей (Дональд Трамп, что совсем не удивительно, заблокировал возможность следить за своим самолётом), другие думают, что они наткнулись на что-то необычное, что оказывается совсем обычным. Но время от времени что-то по-настоящему необычное даёт о себе знать. Хорошо, что кто-то за этим наблюдает.

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