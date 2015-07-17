Пришло время женщинам переосмыслить «оголённые протесты»

Фотография организации Femen, протестующей в Лондоне. Снимок предоставила Ханна Эвенс

Изначально данная статья была опубликована на VICEUK.

Соски. Боже, они приносят уйму неприятностей, не так ли? Поначалу они были запрещены в Instagram (но только женские, очевидно потому, что они наиболее сексуальны и непристойны), что стало повод для организации движения под названием «#freethenipple» (#свободусоскам). Вы не могли не заметить, что на протяжении последних нескольких месяцев они часто выскакивают во имя общественной деятельности.

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Издание Mirrorопубликовало статью о Хезер Вэрли, 22-летней британской студентке, которая ездила в Испанию на акцию протеста против жестокого обращения с животными во время забега быков в Памплоне. Во время этого мероприятия толпы людей убегают от шести разъярённых быков, быки затаптывают пару-тройку людей, и после этого быков закалывают до смерти. Это ужасный праздник печали, особенно если вы случайно оказались быком.

Чтобы привлечь внимание к убийству животных согласно этой дикой традиции, Хезер и другие протестующие легли на улицах Памплоны и притворились мёртвыми. Некоторые протестующие обмазали себя красной краской, но Хезер всего лишь… обнажила грудь. Я подозреваю, что именно соски Хезер помогли этому протесту попасть в новости.

Фотография забега быков в Памплоне c Wikimedia.

Нагота не может иметь ничего общего с правами животных (помимо того факта, что животные обычно без одежды), но Хезер поняла, что обнажение – отличный и, главное, действенный способ привлечь внимание. Её решение оголить своё тело может быть эффективно потому что: a) она демонстрирует, что понимает силу, которую до сих пор несёт образ женского обнажённого тела, и б) это хороший способ получить место для колонки в каком-нибудь издании.

И Хезер не единственная. За последние пару лет идея использования женской наготы для привлечения внимания к социальным вопросам стала массовой тенденцией. Началось всё с протеста против поедания мяса, проводимого организацией «Люди за этичное обращение с животными», где (по большей части) обнажённые женщины (больше, чем мужчины) упаковались как куски мяса, потом была Челcи Хэндлер, передавшая эту тенденцию в Instagram, позируя обнажённой верхом на коне, а также массовые митинги с обнажённой грудью против абортов в Кёльне; женское тело стало полезным инструментом инакомыслия. А почему бы и нет? Женское тело настолько объективировано, что простое выставление его напоказ превращается в эффективную форму протеста. Вам досаждают сумки из крокодиловой кожи от модного дома Hermès? Поваляйтесь нагишом на улицах Бристоля!!

Раздевание сработало и для Femen, по крайней мере, в некотором смысле. Их манифест попал в точку; они хотели вернуть обнаженному женскому телу форму мощного и потенциально яростного предмета, а не просто уязвимого, сексуально желанного, постоянно стареющего атрибута. Проблема в том, что их аргумент полностью разрушился, когда оказалось, что (в какой-то степени раздражающие) красотки (ИЗВИНИТЕ), рискующие своими жизнями для проведения кампании против удушающего сексизма, по-видимому, прошли отбор, где основным критерием и была сексуальность и привлекательность, а не сила. Эксплуатация самонадеянности и доверия других женщин на этом уровне весьма угнетает.

Можете назвать меня придирчивой, но я считаю, что если мы намерены использовать наши соски во имя социальной революции, нам необходимо быть уверенными в том, что мы не попадаем в ловушку гендерных двойных стандартов. Дело в точке бытия, где вы смотрите на различные СМИ, радостно докладывающие о топлесс протестах, и потом выясняется, что это те же таблоиды, которые частенько проталкивают доисторические гендерные стереотипы под сексистскими заголовками и штучками с третьей страницы.

Вы, должно быть, задаётесь вопросом: как только вы овладеваете вниманием таблоидов и/или олигархов, поднимающими бокалы за ваши «голые протесты», сколько контроля в ваших руках? Разве внимание, расточаемое на обнажённое тело Хезер, на самом деле не усиливает избитую идею, что женщина – это не что иное, как сочетание её физических деталей? Я предполагаю, что на самом деле нет однозначного ответа, но это больше, чем просто Хезер, в то время как «голые протесты» набирают обороты. Я не «полиция нравов» (я люблю соски и «свечу» своими довольно часто, и мои лобковые волосы покрывают часть моих бёдер, как лёгкий дождик летним утром), но я не уверена, что знаю где грань, когда что-то перестаёт быть протестом и становится обычным пропагандистским актом.

По крайней мере, в случае с #freethenipple, освобождение сосков действительно имеет смысл. Хотя даже в таком случае, будет ли выставления сосков достаточно, чтобы развернуть вспять и так довольно отвратительную сексистскую культуру?Refinery 29на опубликовали статью под названием «Свободу соскам, только сначала убедись, что они защищены», в начале которой написано: «Если и вы хотите, чтобы ваша грудь выглядела на пляже особенно дерзко (неважно, в купальнике вы или нет), работа над своей грудью является ключом к этому». Это узурпация социального вопроса для соответствия деспотичной идее женственности и молодости.

Если мы собираемся использовать свои тела в качестве одного из видов протеста и подъёма общественности, давайте хотя бы не соответствовать идеалам женственности, которые пропагандируют таблоиды и журналы мод, а будем более агрессивными и оригинальными в этом вопросе. Мы должны понимать, что ведущие СМИ пестрят множеством людей, которые хотят ассимилировать свою наготу и использовать её для своей же выгоды, и пока всё это запутанно, это также принципиально верно. В ответ нам нужно полностью отдалиться и бросить вызов этой массовой тенденции, капитализированной концепции женственности.

Что мне действительно хочется увидеть, так это как Хезер натирает свои голени менструальной кровью и в то же время ревёт и имитирует раненого быка. Я хочу увидеть густой волосяной покров в интимной зоне на аскетических маршах. Я хочу увидеть, как кто-то помочится перед Джорджем Осборном. Пора двигаться далее от идеи, что простая нагота действительно шокирует и вызывает полемику (когда на самом деле она просто способствует продаже газет), и всё-таки набраться смелости сделать что-то безобразное и пугающее с нашими телами. Это, несомненно, сильнее донесёт послание, и уже не важно о чём оно будет.

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