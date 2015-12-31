Разговор с настоящим Санта-Клаусом, монахом, который живёт на Северном полюсе

Настоящий Санта-Клаус является настоящим монахом. Фото любезно предоставлено Санта-Клаусом.

Страница Санта-Клауса в Facebook заполнена вдохновляющими постами и мемами. Их тонны, и все они – размышления на темы любви, сострадания, мира, умеренности, сочувствия.

На одном из них изображён взрослый, протягивающий руку ребёнку внизу, чтобы помочь ему выбраться наверх. «Не впечатляйтесь деньгами, последователями, степенями или титулами, – гласит надпись на нём. – Впечатляйтесь скромностью, принципиальностью и добротой». На другом – фото Марка Твена и приписываемое ему изречение: «Доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые».

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«Хотите сохранить в Рождестве Христа? – гласит другой; текст на нём размещён поверх хлева и полного звёзд неба. – Кормите голодных, одевайте нагих, прощайте виноватых, принимайте незнакомца и нежеланное дитя, заботьтесь о больных, любите врагов своих».

Это не Санта-Клаус из рекламы кока-колы или детских книжек, это настоящий Санта-Клаус с настоящего Северного полюса, из города Норт-Поул, что на Аляске. Он – 68-летний христианский монах и болен раком, он использует марихуану в медицинских целях и является неутомимым поборником прав детей. У него без малого 300,000 поклонников на Facebook, и его движение растёт. В октябре его выбрали в городской совет Норт-Поула, где он ранее служил председателем торговой палаты.

«Я никогда не «стремился» стать Сантой, – рассказал мне Санта по электронной почте. – Я отрастил бороду 11 лет назад, и она сама собой выросла белой и мягкой. Друзья предложили мне исполнять роль Санты на местном уровне, и я так и поступил».

Санту, в ту пору известного под полученным при рождении именем Томас О’Коннор и жившего в Неваде, хорошо приняли в качестве раздающего подарки весельчака, и поэтому он начал появляться в этом образе на благотворительных мероприятиях и по приглашению некоммерческих организаций. В феврале 2005 года, когда он подошёл к местному почтовому отделению на озере Тахо, мимо него проехала машина. Какой-то голос из открытого окна машины крикнул: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, САНТА». За несколько секунд до крика проезжавшего мимо человека он попросил Бога дать ему знак, в каком направлении заниматься правозащитной деятельностью. «Я спросил в молитве, как мне лучше всего использовать свою новую внешность для большего количества детей, – говорит Санта. – Это я воспринял как незамедлительный ответ на свою молитву».

Санта-Клаус родился в Вашингтоне и вырос в манхэттенском Ист-Сайде. Он много лет проработал чиновником в правоохранительных органах и консультантом в ряде агентств общественной безопасности, а также педагогом и капелланом в аварийно-спасательной службе. Узнав, что я некогда работал в VillageVoice, он заявил мне: «TheVillageVoice было лет 15 или 16, когда я был особым ассистентом заместителя комиссара полиции Нью-Йорка, при Линдси – за много десятилетий до моей работы Сантой».

Эта работа, как и работа начальником службы безопасности Портового управления, столкнули Санту с, как написала в материале о нём WashingtonPost, «множеством зол, мучающих молодёжь Америки – насилием, недосмотром, бездомностью, содержанием в специализированных учреждениях».

Поэтому он выбрал активизм и перебрался на Запад.

Вдохновляющие постеры со страницы Санты-Клауса на Facebook.

«Правовой процесс смены имени я завершил в 2005 году, – рассказал мне Санта. – Я начал концентрироваться на защите прав детей и заметил, что аппараты законодательных органов задействовали меня тогда, когда я упоминал, что меня зовут Санта-Клаус, и я добился немалых успехов, борясь за улучшение здравоохранения, безопасность и социальное обеспечение детей. Делу способствовало то, что у меня было множество подписчиков на Facebook».

В 2013 году, после донкихотовского выдвижения на пост президента в 2012 году, Санта решил переехать в Норт-Поул (Аляска), чтобы добиться максимального воздействия своей правозащитной деятельности. «С тех пор я обнаружил, что, звоня законодателю в качестве Санта-Клауса из Норт-Поула, что на Аляске, я могу убедить его в том, что его положительная реакция не только в интересах детей, но и в его собственных интересах. Ни один законодатель не хочет, чтобы какой-нибудь телеведущий или газетчик охарактеризовал его как человека, который отказал Санте, потребовавшему помочь уязвимым детям в отчаянном положении. Мой подход кажется немного необычным, но он хорошо послужил мне и детям».

«Я считаю, что лучший дар, который можно подарить, – это любовь и необязательно материальные подарки, – добавил Санта. – Мне тошно от того, что во многих местах Рождество стало пошлым коммерческим светским действом».

Это убеждение, «величайший дар, который можно подарить, – это любовь», всплывает в переписке с Сантой очень часто. Оно присутствует и на его странице в Facebook. А Санта, который в начале 2000-х годов присоединился к кельтскому англиканскому ордену «Анам Кара», склонен обрушивать на собеседников цитаты Матери Терезы, вращающиеся вокруг одной и той же темы.

Так что можете не беспокоиться, дети мира, Санта-Клаус жив и так же добросердечен, как вы того и ожидали, – только не шлите ему письма. Он на них не отвечает; так написано прямо на его вебсайте.

«Существует достаточно «Сант» и компаний, которые уже [отвечают на письма детей], – сказал Санта. – Моя правозащитная деятельность направлена на помощь максимальному количеству детей: в США более 2 миллионов детей в год подвергаются насилию, эксплуатации, оказываются бездомными и попадают в специализированные учреждения».

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