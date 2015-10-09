Странные и отвратительные вещи, которые люди делают в казино

Фото с ресурса Wikimedia Commons

Эта статья была впервые опубликована наVICE Romania.

Как мне кажется, работа в казино – это немного больше, чем наблюдать за входящими людьми, подавать им напитки, ожидать, пока они потеряют кучу денег и, в конце концов, впадут в ступор по поводу того, что же сказать своей второй половине. Я захотел узнать, действительно ли дело обстоит так, как я думаю, поэтому обзвонил нескольких своих друзей, работающих в казино.

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Оказывается, всё не так просто, как кажется. Будучи работником казино, нужно быть невероятно сфокусированным и оставаться начеку в то время, как окружающие напиваются. Также нужно уметь реагировать быстро на ситуации и всё время улыбаться, даже если общаетесь с невероятным количеством придурков.

Если не говорить о стрессе, то, как минимум, можно увидеть множество странных и чудесных вещей. Казино привлекают тех ещё персонажей, что и хорошо, и плохо. Это означает, что приходится иметь дело со всеми, начиная от азартных игроков, уверенных, что следующее вращение сделает их несказанно богатыми, до трагических стариков, которые за раз проигрывают свою пенсию шальным подросткам, ставящим последние десять долларов на блэкджек в расчёте на несколько бесплатных бокалов пива. По всей видимости, многие, на первый взгляд, здравомыслящие люди по-настоящему теряют разум, когда видят, как деньги уходят в никуда.

Шесть работников казино рассказали мне свои самые смешные истории. Все следующие истории рассказаны разными людьми.

Фото с ресурса Wikimedia Commons

Яйца

У многих игроков есть различные суеверия и алгоритм действий, который они дотошно соблюдают, когда делают ставки. Например, некоторые делают ставки только левой рукой, другие начинают ругаться и напевать маленькие мантры перед тем, как сделать ставку. Однажды я видела человека, который кидал соль в пепельницу каждый раз, когда крупье вращал колесо. Делал он это, чтобы отпугнуть злых духов, конечно.

Когда я работала официанткой в казино в Бухаресте, крупный игрок попросил меня принести что-то поесть, но я могла сделать это только после того, как колесо перестанет вращаться, иначе я могу его сглазить, сказал он. Я терпеливо ждала, а потом подошла получить его заказ. Когда я вернулась, чтобы спросить, не хочет ли он выпить, то увидела, что парень запихнул руку себе в штаны и мял свои яйца.

Я думала, у меня галлюцинации, но было ясно, что все вокруг тоже это заметили. Наверняка так он привлекал удачу. Каждый раз, когда крутилось колесо, парень засовывал руку себе в штаны и проделывал то же самое.

Съешь это

Будучи «глазом в небе» – парнем, который всю ночь смотрит за тем, что показывают камеры безопасности, я видел много по-настоящему странного. Самое сумасшедшее случилось в казино в Найроби, Кения. Клиент подошёл к рулетке и разложил деньги на две третьих всех чисел. Довольно хорошие шансы, скажете вы, но он всё равно проиграл. Когда он это понял, он внезапно заволновался. Схватил все деньги ещё до того, как крупье смог их собрать, и начал бежать. Охранник довольно быстро припёр его к стене, но как только парень понял, что шансов убежать у него нет, он засунул купюры себе в рот, пытаясь проглотить их.

Тут же появился ещё один охранник. Они вдвоём скрутили парня и заставили выплюнуть наличные. Недолго думая, охранники выбросили их на стол с рулеткой – мокрые и помятые. Крупье позвал уборщицу, и она принесла электрический фен. Как только деньги высохли, их разровняли и вернули в игру. Правда, понятия не имею, что случилось с тем парнем.

королевский слив

Много лет я проработал наблюдателем в казино на круизных кораблях. Однажды около 6 утра в казино, в котором я работал, было пусто. Там была только американка, играющая в автоматы. Эта женщина заканчивала, она уже выиграла несколько тысяч долларов. В какой-то момент ей понадобилось в туалет, но она была уверена, что кто-то украдёт её выигрыш, если она отлучится. Некоторые игроки немного параноики, и это был её случай. Даже когда они знают, что я и мои коллеги следим за всем при помощи телевизионных экранов.

И вот, вместо того, чтобы пойти в туалет или хотя бы позвать сотрудника, она пошла за игровые автоматы, сняла штаны и наделала прямо там. Облегчившись, она вернулась к игровым автоматам – и это в двух метрах от собственного дерьма, и продолжила играть, будто ничего и не было. Когда мимо проходил сотрудник, чтобы посмотреть, как у неё дела, он унюхал что-то ужасное. Он быстро сообразил, что это, и спросил женщину, что случилось. Она с абсолютно честным лицом заявила, что смутно припоминает, будто кто-то там ходил.

Как бы там ни было, всё это было показано по кабельному телевидению. Когда я писал свой отчёт, мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы оставаться профессионалом и не написать: «она круто насрала за игровыми автоматами». Когда в эфир вышли новости, охранник пошёл в её комнату, чтобы расспросить о происшествии. Её муж, узнав обо всём, немедленно попросил, чтобы его переселили в другую комнату. По-видимому, это было концом их отпуска.

Полный провал

Ещё в 2009 году я работал на открытии казино в Бухаресте. Всё было очень гламурно, и владельцы ожидали, что польются реки наличных. Я имел хороший опыт работы с рулеткой, поэтому мой менеджер рассчитывал, что ночью я буду работать крупье. Через пять минут после открытия три мужчины уселись и дали мне солидную пачку денег для обмена на жетоны. Я немного обалдел, но постарался взять себя в руки и сделать первый спин. Дрожащими руками я бросил шарик, но он вылетел обратно и застрял под дверью, ведущей на кухню. Я начал сильно потеть. Я улыбнулся и извинился, пока официант принёс шарик обратно.

Я сделал ещё один спин, но произошло то же самое. Хотя в этот раз шарик приземлился у ног барабанщика на сцене. «Твою мать», – пробормотал я себе под нос. Мужчины с удивлением смотрели на меня, один даже спросил, не был ли я новичком. Я попытался выкрутиться, пошутив, что использовал слишком много крема. Слава Богу, они рассмеялись, и я потихоньку обретал над собой контроль. Когда официант снова отдал мне шарик, я заметил, что половина казино смотрит на меня и молится, чтобы я снова лоханулся. Люди всегда говорят, что «Бог троицу любит», и это оказалось правдой, потому что шарик вылетел и приземлился в стакан виски игрока, разбрызгав выпивку по его смокингу. Я готовился к открытию пять месяцев, но даже не смог крутить колесо.

Большой брат

Однажды ночью, когда я работал крупье, игрок проиграл около 56,000 долларов. Уверен, он был трезв – всю ночь он пил безалкогольные напитки, и не похоже, что пробовал что-то сильнее. Но вдруг он начал разговаривать с командой охранников через камеры наблюдения. Он смотрел прямо в объектив и ругался. Он кричал, что в шариках есть магниты, что это всё было одной большой афёрой. Он заметил, что камеры поворачивались, и потому стал ещё большим параноиком: «А теперь вы пялитесь на меня. Вы наблюдаете! Вы забрали мои деньги и теперь надо мной смеётесь, правда?»

Он схватил пепельницу и попытался разбить ею камеру. Понятно, что к этому моменту в зал вбежала охрана. Мне немного жаль парня: операторы камер наблюдения умирали со смеху.

Фото с ресурса Wikimedia Commons

Крутая сила

Я работала секретарём в бухарестском казино. Однажды такой огромный парень, почти семь футов ростом, с пивным животом, решил начать играть в 8 утра. Я должна была догадаться, что он создаст проблемы сразу как только он вошёл: у него было очень сосредоточенное выражение лица. Когда он зарегистрировался, я заметила жёлтую метку возле его имени. Жёлтые метки означают одно из двух: вы или крупный игрок, или злостный мошенник. Он мог быть кем угодно. Ему было разрешено играть, но при условии, что я поставлю охрану в известность. Парень едва сел перед тем, как начать разбрасываться солидными суммами. Он делал серьёзные ставки по всему столу. После нескольких последовательных проигрышей его настроение изменилось, и он начал угрожать, что бросит металлическую пепельницу в крупье.

Его попросили успокоиться и пересадили за другой столик, где он применил ту же тактику смешных хаотичных ставок на все числа. Он побыл там какое-то время, выиграл немного денег и начал расслабляться. Когда сменился крупье, его удача тоже сменилась. Вскоре он потерял весь свой выигрыш, и это было нехорошо. Когда я вошла в комнату, то увидела охранника, державшего дверь в помещение для персонала открытой, а мой менеджер кричал крупье спасать свою жизнь. Я никогда не видела, чтобы кто-то так быстро бегал, и не думаю, что крупье оглядывался, пока не добежал до кухни. Все, кто находился в зале, последовали за ним, тоже пребывая в ужасе. Оказывается, парень так разозлился из-за проигрыша, что умудрился сорвать крышку стола с рулеткой, а она довольно тяжёлая, и стал грозиться поубивать всех в зале. Ворвались охранники и смогли выгнать парня. Каким-то образом он вернулся и начал просить меня позволить ему ещё поиграть и пообещал, что ничего не выкинет. Он убеждал меня, что он не плохой человек, и что он просто не может нормально думать, когда проигрывает. Довольно справедливо.