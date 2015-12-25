Девственное рождение с точки зрения науки

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Несмотря на то, что религиозное значение Рождества уже давно выхолощено и заменено светскими радостями в виде эггнога и Санта-Клаусов в торговых центрах, по сути своей 25 декабря до сих пор остаётся праздником по случаю девственного рождения Иисуса Христа. Хотя праведники долгое время считали девственное рождение необъяснимым чудом, другие искали этой истории научные объяснения – либо для того, чтобы доказать её правдоподобие, либо развенчать её как нечто невозможное. Эти искатели предложили несколько интригующих и вразумительных (пусть и маловероятных) научных объяснений.

Прежде, чем погрузиться в науку, стоит уяснить, что мы имеем в виду, говоря о «девственном рождении»; этот термин нередко оспаривают и частенько путают с непорочным зачатием. Многие отмечали, что в пророчестве о рождении Христа в книге Исайи (7:14) используется древнееврейское слово «алма», обозначающее молодую (но необязательно девственную) девушку. Это, как отмечают некоторые учёные, могло быть неправильно переведено как «дева» бесталанными греческими учёными 2200 с лишним лет назад, что привело к созданию ложной мифологии. Но, даже, если пророчество было переведено неправильно, истории о рождении Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки подчёркивают, что Спаситель родился от непорочной девушки.

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Тем не менее, неясно, что подразумевалось под девственностью во времена Иисуса, – точно так же не вполне ясно, что подразумевается под девственностью сегодня. Неповреждённая девственная плева? Отсутствие сексуальных контактов с проникновением в прошлом? Полное отсутствие воздействия сексуальной стимуляции? Объяснить «девственное рождение», если под девственностью подразумевалась лишь неповреждённая девственная плева или отсутствие вагинальных сексуальных контактов, слишком уж легко: возможно, семя просочилось во время имитации полового акта в одежде или, быть может, Мария вела половую жизнь, но её девственная плева оставалась целой. Поэтому нам, чтобы предоставить неоспоримое научное объяснение девственной беременности Марии, следует воспользоваться наиболее консервативным определением девственности – полное воздержание от сексуальной активности.

В этом случае излюбленное научное объяснение девственного рождения долгое время состояло в том, что Мария каким-то образом добилась человеческого партеногенеза, процесса, с помощью которого некоторые животные размножаются без партнёров. При партеногенезе одна клетка внутри животного делится посредством мейоза, разделяя свой генетический материал пополам. Затем одна из этих разделённых клеток, по сути, яйцеклетка, сливается с другой разделённой клеткой поблизости, оплодотворяет саму себя и (поскольку генетический материал клеток не разделился поровну или одинаковым образом) образует не вполне являющийся клоном эмбрион, который можно выносить.

Партеногенез распространён среди беспозвоночных; девственные рождения также наблюдаются у птиц, рыб и рептилий. До недавнего времени учёные считали, что это редкая реакция на содержание в неволе, стрессовые воздействия окружающей среды или недостаток партнёров, но за последние три года исследователи обнаружили, что партеногенез также удивительно широко распространён в здоровых популяциях, обитающих в дикой природе. И хотя исследователи до сих пор пытаются понять, что запускает процесс партеногенеза, то, что он происходит у стольких видов, значит: теоретически возможно, что Мария могла родить Христа благодаря партеногенезу.

Но эта гипотеза всё равно остаётся шаткой, поскольку, хотя млекопитающие и могут инициировать партеногенез, рожать благодаря партеногенезу они, как правило, не могут. Яйцеклетки млекопитающего обычно разделяются, чтобы дать пристанище ДНК в сперме, когда чувствуют приближение живчиков, а затем умирают, если оплодотворение не удаётся. Хитрости или случайные генетические нарушения могут обеспечить разделение при отсутствии спермы и даже рекомбинацию с другой разделённой клеткой поблизости, но млекопитающие (за исключением ехидн и утконосов) пользуются процессом под названием импринтинг, чтобы обеспечить запуск размножения исключительно при правильном комплементарном сочетании активных и неактивных генов в сперме и яйцеклетках одного вида. Так что, если партеногенез начинается, то он порождает хлипкую диковинку, которая проживает не более нескольких дней.

Существуют способы преодолеть эту проблему. В 2004 году японские исследователи продемонстрировали, что могут менять импринтинговые гены в яйцеклетках мышей, создавая искусственного, но полностью партеногенетического и жизнеспособного детёныша. Такие же генетические изменения могут, хоть это и крайне маловероятно, происходить в качестве случайных, естественных мутаций. Однако генетические мутации, преодолевающие только импринтинг, подразумевали бы, что Иисус получил у Марии только X-хромосомы, и это уже был бы не он, а она.

В своей книге LikeAVirgin («Как девственница»), опубликованной в 2012 году, популяризатор науки Ааратхи Прасад предлагает парочку обходных решений. Одна из возможностей, теоретизирует Прасад, состоит в том, что Мария могла являться генетической химерой (то есть сформироваться как из мужского, так и из женского эмбриона), а это значило бы, что у неё был Y-хромосомный материал, который мог впитаться в её ребёнка-Христа, теоретически порождённого своими силами. Также, предполагает Прасад, Мария могла быть интерсексуальной – обладать как женскими, так и мужскими генетическими характеристиками. Точнее говоря, она могла родиться с овотестисами; это состояние, в котором женщина получает от отца X-хромосому, содержащую чуть-чуть Y-хромосомы, что приводит к развитию органа-гибрида из яичника и яйца. Если в гонадах Марии проявлялся исключительно её мужской материал и у неё, опять-таки, был идеальный баланс мужских и женских тканей и гормонов, её овотестисы могли производить сперму и яйцеклетки одновременно и опускать их по фаллопиевым трубам вместе, что привело бы к оплодотворению и имплантации внутри её работающей матки.

Соблазн вычеркнуть это как нечто функционально невозможное велик, но есть как минимум один зарегистрированный случай рождения девочки с балансом генов и генетической экспрессии, возможно, подходящим для выполнения этого самооплодотворения, – в Мексике, около 2000 года. Исследователи до сих пор ждут возможности увидеть, сможет ли этот ребёнок производить жизнеспособные сперму и яйцеклетки и таким образом родить, будучи девственным.

У девственного рождения существует как минимум одно более простое объяснение, хотя оно жестоко и крайне запутанно. Согласно одному отчёту 1988 года в журнале British Journal of Obstetrics and Gynecology, 15-летняя девушка из Лесото, родившаяся без наружного отверстия влагалища (из-за заболевания, известного как синдром мюллерова агенеза), родила здорового ребёнка мужского пола с помощью кесарева сечения. Когда девушка делала минет своему партнёру, к ней подошёл бывший, вытащил нож и дважды ударил её в брюшную полость, дав сперме в её пустом животе возможность просочиться через повреждённый желудочно-кишечный тракт в её репродуктивную систему.

Хотя многие отнеслись к этому сообщению скептично, урологи полагают, что это возможно, так как сперма может выживать в кислотной среде, проходить дальше, чем мы думаем, а также выживать в благоприятной среде не один день, оплодотворяя яйцеклетки даже за пределами обычных мест их встречи. И хотя обычно у женщины с мюллеровым агенезом менструальная кровь оказывалась бы в ловушке, забивая ей матку, для такой молодой девушки, как эта, это не было проблемой.

Несомненно, этот сценарий крайне мрачен, в отличие от той чистой жизни, которой, по идее, жила Мария. Однако условия необязательно должны были быть точно такими же. Если бы Мария получила несмертельную рану брюшной стенки (или даже страдала от особого абсцесса) при наличии семени, то существует вероятность (пусть и небольшая), что она могла быть оплодотворена, без полового акта.

Итак, девственное рождение действительно возможно с научной точки зрения, хотя оно настолько маловероятно, что большинство учёных не особенно доверяют этой научной гипотезе.

«Меня много раз спрашивали [о девственном рождении], – заявил Уоррен Бут, ведущий эксперт по партеногенезу из Университета Талсы, – и, если честно, я не могу придумать правдоподобного объяснения тому, как женщина, воздерживавшаяся от сексуальных контактов, могла родить ребёнка любого пола».

Набожным христианам, разумеется, на самом деле неважно, является ли девственное рождение маловероятным с научной точки зрения, поскольку наука – это дисциплина, исследующая законы и природу, созданные Богом. «Бог – не пленник Вселенной», – заявил Верн Пойтресс из Западной теологической семинарии, евангелический богослов, основными темами работы которого являются божественная истина и авторитет Библии.

Пойтресс использует свою математическую и естественнонаучную подготовку для того, чтобы анализировать и оспаривать рационалистические аргументы против веры. Роль Бога в девственном рождении он объяснил так: «Он оказался в системе безличного права. Он является законодателем. Он является автором как закономерностей, так и того, что является исключительным… Он может делать нечто необычное, когда ему заблагорассудится».

По мнению Пойтресса и других, Бог мог создать сперму с Y-хромосомой из ничего или из атомов в утробе Девы Марии по необходимости, оплодотворить её яйцеклетку и создать полностью человеческое, но также и полностью божественное, существо мужского генетического пола. Разумеется, доказательств тому, что Бог провёл зачатие Христа таким образом, у Пойтресса нет, но это к делу не относится.

«Библия не вдаётся во все технические подробности, – заявил он. – Бог знает все технические подробности. Однако его цель в Библии – не удовлетворить современное научное любопытство, а рассказать нам то, что нам действительно нужно знать с точки зрения спасения, с точки зрения нашего личного понимания себя и нашей связи с Богом».

Не в пример некоторым христианам, которые порой яростно отвергают поиск научных объяснений девственного рождения, Пойтресс признаёт, что провести различие между божественными деяниями и теми, которые являются следствием последовательных Божьих законов природы, почти невозможно. Тем не менее, он сомневается, что девственному рождению существует научное объяснение, и отвергает мысль о том, что это его каким-то образом опровергает.

Это справедливо: люди, критикующие магию, мистицизм и даже веру с рациональной точки зрения часто забывают, что недостаток доказательств не является доказательством ложности чего-либо. Они также забывают, что Бог и его дела находятся за пределами области твёрдого научного поиска или опровержения.

Поэтому, придумывают ли люди сложные научные объяснения непорочному зачатию или отвергают эти объяснения как невероятные, девственное рождение Христа, возможно, всегда будет оставаться тайной. А в споре, углублённом в веру, которая выходит за пределы науки или рациональности, значения на самом деле не имеет ни одно из этих утверждений.

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