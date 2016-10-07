Учёные, наблюдающие, как животные занимаются сексом

Черепашки делают своё дело. Фотовзятос Wikimedia Commons

В Нидерландах есть телешоу под названием «Vroege Vogels» (оно же – «Ранние пташки»), которое уже много лет предоставляет еженедельный обзор природных наблюдений в стране. По большей части это вполне безобидное развлечение для всей семьи. Однако в марте этого года в одном из сюжетов шоу показали желтоголового королька (самую крохотную птичку Европы), трахающегося с другим желтоголовым корольком. Ах, да, втораяптичкабыламертва.

Само по себе это было шоком. Но ещё более странным было то, что в «Vroege Vogels» работает дежурный специалист по данной теме, отвечающий за отбор видео. Его зовут Кес Муликер.

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«Создатели программы позвонили мне субботним утром за завтраком и сказали: «Это вас заинтересует!» – поведал Муликер VICE. – Это зрелище меня взволновало. Я немедленно подтвердил, что это явный случай некрофилии среди птиц».

Соответствующую «компетенцию» Муликер получил ещё в 1995 году, когда однажды, будучи директором Роттердамского музея естественной истории, он увидел, как в стеклянное здание на лету врезалась кряква. Птица упала на землю. Спустя несколько секунд с мёртвым животным на месте начала совокупляться вторая кряква.

Муликер достал ручку с бумагой и начал документально фиксировать этот анал, пока спустя час с четвертью его не вынудила вмешаться банальная порядочность.

Кес «Утковод» Муликер в Роттердамском музее естественной истории. Фотовзятос Wikimedia Commons

Вышедшая в результате в 2001 году работа («The first case of homosexual necrophilia in the mallard Anas platyrhynchos» – «Первый случай гомосексуальной некрофилия у кряквы Anas platyrhynchos») ни на что особо не повлияла, пока её не заметили организаторы гарвардской Шнобелевской премии за невероятные исследования. Шнобелевка– это пародия на Нобелевскую премию; эта премия вручается за достижения, которые «сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься». (Среди прошлогодних лауреатов оказался учёный, который дал пчёлам ужалить себя в 25 различных мест, дабы определить, где будет больнее всего. Премии за этот год вручались 22 сентября.)

Муликер получил Шнобелевку в 2003 году, что привело к мощной волне внимания СМИ, лекции TED и снискало ему репутацию фактического специалиста мирового класса по некрофилии у животных.

«После этого люди начали присылать мне свои наблюдения, а поскольку это поведение больше никто не изучал, я стал экспертом по нему. В стране слепцов одноглазый – король!»

Ныне в материалах Муликера содержится около 60 надёжно задокументированных случаев некрофилии у животных с участием 41 вида птиц, млекопитающих, рептилий и земноводных, а также, как заявляет Муликер, единственный известный случай «остеофилии», когда в 2014 году в Азербайджане черепаху застукали за сношением с пустым панцирем.

Однако результаты его исследований – это лишь верхушка айсберга в области странного секса у животных. Помимо некрофилии в дикой природе замечено множество других парафилий. Зоофилия, или межвидовый секс, наблюдалась между кергеленскими морскими котиками и королевскими пингвинами, а также между дельфинами и морскими свиньями (в обоих случаях – против воли более мелкого животного). Известно, что многие приматы практикуют инцест, а самки больших подковоносов делят сексуальных партнёров со своими матерями. Шимпанзе бонобо, которые, по-видимому, используют секс в качестве некоего клея для общества, занимаются этим практически как угодно. За каждым случаем странного секса у животных усердно наблюдает исследователь.

Это нехарактерное сексуальное поведение у животных попало под микроскоп мейнстримовой науки лишь в последние пару десятилетий. Ранее это случалось, но неплохо замалчивалось. Муликер, к примеру, отложил написание своей работы об утках на шесть лет, потому что, «когда я ознакомился с научными данными, никаких указаний на это поведение там не было».

Более того, хотя учёные документально фиксируют некрофилию у животных уже не менее века, их исследования редко публиковались. Если же они всё-таки публиковались, то это делалось так, чтобы специально оставить их незамеченными.

К примеру, американский орнитолог Роберт У. Дикермэн написал в 1960 году статью для «Journal of Mammalogy», основанную на его наблюдении гомосексуальной некрофилии у двух сусликов. Боясь, что его работу отклонят, если описать этот акт прямо, Дикермэн ввёл в обращение эвфемизм «Дэйвианское поведение» для обозначения происходившего.

Ещё одним вызовом в документировании и анализе сексуального поведения животных является воздержание от человеческого суждения. К примеру, бонобо, помимо прочего, доставляет удовольствие и такое поведение, которое мы, люди, классифицировали бы как инцест и педофилию. Также известно, что самцы орангутангов регулярно принуждают самок к совокуплению, что трудно не рассматривать как изнасилование.

«Соблазн рассматривать природу сквозь призму собственных ценностей одновременно притягателен и приятен, – заявила Гарриет Ритво, профессор естественной истории МТИ, – потому что природа – как Библия: там можно найти всё что хочется».

Она привела в пример проведённые приматологами в 1950-е годы исследования сообществ бабуинов. «Они использовали факт наличия трёх доминантных самцов с гаремом в качестве аргумента в поддержку общепринятой динамики власти в семьях, гендерных ролей и тому подобного», – рассказала она VICE.

Однако пару десятилетий спустя, когда тех же бабуинов стала изучать группа женщин-приматологов, обнаружилось, что, «если рассматривать самок, а не самцов, то оказывается, что есть более важная иерархия самок, – поведала Ритво. – Всё зависит от того, кто и куда смотрит».

Даже если мы можем принять то, что животный мир так же сексуально разнообразен, как и человеческое общество, мы не можем с уверенностью сказать, что означает любая из этих линий поведения, не зная намерений животных.

«Применять эти термины к людям проблематично в том смысле, что проводятся границы и устанавливаются категории, которые могут казаться жёстче, чем они есть на самом деле, – заявила Ритво. – Но если считать, что у животных самоосознания меньше, чем у людей, то, помимо прочих, себе нужно задать следующий вопрос: уверены ли вы, что знаете, что у животных на уме? У животных диапазон выразительных средств куда ограниченнее, чем у людей, и одно то, что это похоже на что-то другое, ещё не значит, что это имеет одно и то же значение».

Муликер же, в свою очередь, вполне уверен, что его кряква не была некрофилом.

«Это непременно должна быть внезапная смерть, животное должно погибнуть в том же положении, которое приняло бы для совокупления, и эта смерть должна быть недавней, потому что в организме должны быть гормоны, – заявил он. – Это совсем не то, что люди-некрофилы, которые любят секс с телом, которое не брыкается и не реагирует, и часто являются серийными убийцами. Я таких уток не нашёл».

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