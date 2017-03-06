Трансгендерные женщины, которые становятся лесбиянками, прожив много лет как гомосексуалы

Немного на свете есть людей, которым посчастливилось сначала пожить как гомосексуальные мужчины, а затем – как лесбиянки. Элисон* – одна из них.



«Серьёзно, раньше я была худым как щепка, женственным «нижним», а теперь я фигуристая андрогинная лесби и, как правило, вверху, – поведала она Broadly. – Какого ж фига?»

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Взрослея, Элисон была изящной и худенькой, чем она часто хвалилась «к замешательству своих сверстников-мальчишек», как она вспоминает. Когда у неё начался переходный возраст, она начала мучиться ощущениями дискомфорта в теле и тревожности из-за него: она страшно боялась стать большой, мускулистой и мужественной, как её старший брат, которого она описала как «весьма дерьмового женоненавистника».

Боясь психологического и физического дискомфорта, который принесёт с собой переходный возраст, Элисон обратилась к «препаратам, которые, как рассказала мне в DARE, замедлят рост»; она принимала их в попытке сделать так, чтобы её тело оставалось маленьким. В то время она рассматривала себя лишь как особенно женственного гея; хотя её, без сомнения, привлекали мужчины, ей было трудно ассоциировать себя с ними. «Парни казались мне красавчиками, но очень многие из них также казались мне отвратительными в плане характера или зрелости, – сказала она, отметив, что, взрослея, она в основном дружила с женщинами. – Меня воспитала мать-феминистка, поэтому почти все парни и их женоненавистничество полностью отвращали от себя».

Лишь в университете Элисон осознала, что идентифицирует себя как женщина. Спустя несколько месяцев перехода она осознала, что её также привлекают женщины.

Элисон в точности не уверена, почему её сексуальная ориентация изменилась после того, как она начала жить соответственно своей истинной гендерной идентичности. «Я была в другом гендерном положении», – заявила она. Больше не идентифицируя себя как лицо мужского пола, предположила она, она смогла «рассматривать женщин как возможные предметы романтического или сексуального интереса» без необходимости совладать со своим «отвращением к мужской гетеросексуальности» или необходимости рассматривать себя как причастную к ней. Она также отметила, что от секса с мужчинами до перехода чувствовала себя более женственной: «С мужчинами я могла быть меньше, быть женственной, и меня можно было трахать, а с женщинами, как мне казалось, это было невозможно». После того, как она начала жить как женщина, это перестало быть для неё проблемой.

Серьёзно, раньше я была худым как щепка, женственным «нижним», а теперь я фигуристая андрогинная лесби и, как правило, вверху. Какого ж фига?

Кроме того, Элисон считает, что переход существенно повлиял на её сексуальное влечение: она упомянула о том, что ощутила заметный психический и эмоциональный сдвиг после начала гормонозаместительной терапии (ГЗТ). ГЗТ для трансгендерных женщин в целом включает два препарата. Один является блокатором тестостерона, который, по сути, сводит к нулю содержание тестостерона в организме. Другой – эстроген, который заменяет собой тестостерон и запускает процесс пубертата во второй раз. После ГЗТ трансгендерные женщины переживают многие из подростковых изменений, которые переживают цисгендерные женщины, к примеру, развитие груди. Элисон говорит, что с выведением тестостерона из организма перестала чувствовать себя так, как будто ей непременно нужно позаниматься сексом – или, говоря её словами, что «облако бесконечных гормонов рассеялось».

«Наличие тестостерона в организме вызывало во мне такую потребность в снятии сексуального напряжения, что мне это казалось конфузным и постыдным», – заявила Элисон, объяснив, что порой из-за сексуальных потребностей мастурбировала по нескольку раз в день.

Доктор Уолтер Боктинг, профессор медицинской психологии Колумбийского университета, специализирующийся на здравоохранении для ЛГБТ, говорит, что однозначного единодушия по вопросу о том, влияют ли гормоны на сексуальную ориентацию, нет. «Пубертатные гормоны, в том числе тестостерон, играют важную роль в сексуальном развитии», – объяснил он. Однако «роль гормонов в развитии гендерной идентичности или сексуальной ориентации менее ясна и остаётся неизвестной».

Помимо прочих, доктор Боктинг упомянул гипотезу, которая утверждает, что с подавлением тестостерона и приёмом эстрогена «сексуальная ориентация трансгендерных женщин становится несколько менее стабильной – как показывают исследования, она более стабильна у мужчин, чем у женщин», – как заявил он.

Роль гормонов в развитии гендерной идентичности или сексуальной ориентации менее ясна и остаётся неизвестной.

Однако этому может быть и культурное или психологическое объяснение, быстро отметил доктор Боктинг. «Другой возможный вариант заключается в том, что, как только человек бросает вызов доминирующим социальным нормам в отношении гендера и сексуальности, этот человек, исследовав гендерную идентичность, также ощущает большую свободу в исследовании сексуальной ориентации, – объяснил он. – Иными словами, все мы попадаем в какую-то точку спектра сексуальной ориентации, но многие из нас могут и не исследовать определённый уровень одногендерного сексуального влечения, потому что это до сих пор клеймится обществом».

Исследования на данную тему остаётся в лучшем случае эпизодическими; существует мало информации о том, насколько распространены сдвиги в сексуальной ориентации среди трансгендерных людей, хотя в транс-сообществах отдельные примеры указывают на то, что такие сдвиги не так уж и редки. Проведённое в 2014 году исследование, в ходе которого были опрошены 115 трансгендерных людей, посетивших эндокринную амбулаторию в Институте психиатрии имени Макса Планка в Мюнхене, обнаружило, что «субъективные изменения в сексуальной ориентации достаточно распространены» как у MTF, так и у FTM-трансгендеров. Из 70 трансгендерных женщин в исследуемой группе 32,9 процента заявили, что в течение жизни переживают изменение сексуальной ориентации; из 18 подопытных-MTF, которых изначально привлекали исключительно мужчины, двое заявили, что их ориентация сдвинулась в сторону влечения только к женщинам, а одна заявила, что стала бисексуалкой. (Исследование разъясняет, что такие изменения «происходят не только в контексте определённых событий перехода».) Исследователи сделали вывод: «Объясняются ли изменения в сексуальной ориентации биологическим воздействием гормонотерапии или психологическими факторами, – гласит исследование, – до сих пор спорно».

Энн*, ещё одна трансгендерная женщина, которая раньше идентифицировалась как гомосексуал, рассказала Broadly, что, «по сути, заставила себя быть геем» до перехода. «Возможно, дело здесь в том, что я была вынуждена чувствовать себя так, или в том, что с мужчиной я чувствовала себя по-настоящему женственной, так что трудно сказать наверняка».

Как и Элисон, Энн считает, что, возможно, некую роль в её сексуальном сдвиге сыграл тестостерон, а позднее – эстроген, но она признаёт, что это, вероятно, случилось в связи с социальными и психологическими изменениями, произошедшими после того, как она смогла жить как женщина. «Если честно, я полагаю, что теперь, когда я совершила переход, мне легче встречаться с женщиной, – заявила она. – Я не чувствую принуждения к этой мужской роли».

История Энн в её изложении в меньшей степени касается строгих изменений в сексуальном влечении и в большей касается расшатывания сексуальных предпочтений, которые некогда казались стабильными и не подлежащими изменению. Мужчины до сих пор кажутся ей привлекательными, и она в настоящее время ещё встречается с мужчиной, но уже больше не держится за незыблемые идеи о том, какова её сексуальность или как её следует определять. По сути, Энн считает, что после перехода ей стало легче «открываться» в романтическом плане и «любить».

Лора Эриксон-Шрот, научная сотрудница Колумбийского университета, занимающаяся общественной психиатрией и здравоохранением для ЛГБТ, подчёркивает, что «мы знаем очень мало о том, воздействуют ли на сексуальную ориентацию гормоны», отмечая, что «многие люди, как трансгендерные, так и цисгендерные, в течение своей жизни переживают сдвиги в сексуальной ориентации». Сама она, по собственному признанию, пообщалась со многими трансгендерными людьми, которым казалось, что их сексуальная ориентация сдвинулась после перехода, «потому что они спокойнее относятся к себе или своим ролям в самостоятельно определённом гендере в отношениях».

Одним из подарков, связанных с наличием трансгендерных людей в вашей жизни, является то, [что они позволяют] признать и увидеть воочию, что гендер не вполне бинарен.

Доктор Боктинг аналогичным образом отметил, что между самооценкой, социальной идентичностью и сексуальной ориентацией человека существует некая взаимосвязь. «Чем спокойнее [человек относится] к самому себе, тем спокойнее [ему] в отношениях с другими», – объяснил он.

Элисон помнит, как в университете, спустя пять месяцев с начала перехода, заинтересовалась молодой красивой женщиной, привлекавшей много внимания как гетеросексуальных парней, так и лесбиянок в студенческом городке. Она удивила саму себя – ей было трудно поверить, что она ощущает настолько сильное влечение к женщине. А ещё больше она удивилась, обнаружив, что этого человека к ней тоже влечёт: «Клянусь, ей буквально пришлось начать посасывать мне соски прежде, чем я осознала, что мы не просто дурачимся; она не просто изображала дружелюбие и милую женскую дружбу», – рассказала Элисон.

Этот опыт изменил её жизнь. После этого Элисон обнаружила, что её привлекают почти исключительно женщины. А поскольку она ощущала себя комфортно в своём теле, она смогла более свободно экспериментировать с границами своей сексуальности. «Я зарегистрировалась на Grindr и трахнулась с симпатичным пацанчиком-геем» после своего первого опыта с женщиной, призналась Элисон. Это стало последним гвоздём в гробу её прежней «гомосексуальности»: «Я благодаря его мужскому запаху убедилась, что больше не хочу этим заниматься», – сказала она.

Сегодня Элисон прежде всего привлекают цисгендерные женщины, но ей бывают небезразличны и трансгендерные женщины. В каком-то смысле ей легче заниматься сексом с транс-женщинами. «Я заметила, что моя сексуальность больше тяготеет ко всему, что связано с пятой точкой и членами, чем обычно бывает у большинства цис-дайков, а это бывает немного напряжно, – объяснила Элисон, – так что интерес к транс-барышням решает за меня эту проблему».

Мы живём в обществе, которое постоянно устанавливает строгие нормы того, как и с кем должны вести себя женщины и мужчины. Однако такие ожидания ограничивают, они скучны и устарели. «Одним из подарков, связанных с наличием трансгендерных людей в вашей жизни, является то, [что они позволяют] узнать и увидеть воочию, что гендер не вполне бинарен, а, как и сексуальная ориентация, также находится в спектре, – заявил Боктинг. – Отношения с трансгендером могут обогатить ваше понимание и переживание собственной гендерной идентичности, а также гендерной идентичности других».

Осознание этого принесло Элисон глубочайшее удовлетворение. «Если честно, я считаю, что, как только моё подчинённое положение изменилось, мужчины оказались у меня в зеркале заднего вида, – заявила она. – Женщины показались мне гораздо лучше, красивее, интереснее, по-настоящему глубокими. Что касается мужчин, то мне хотелось, чтобы они просто неустанно на меня залезали, хотелось смотреть с ними телевизор и кайфовать. С женщинами мне в буквальном смысле захотелось всего».