Как снять девушку: руководство для парней, подготовленное самими девушками

Фото Джейк Льюис

Эта статья взята с VICEВеликобритании.

Если долго сидеть в интернете, то в конечном итоге можно сделать вывод, что парней сегодня можно разделить на две группы: чувствительные котики, которые пытаются найти настоящую любовь да ещё собрать денег на свидание, а также ребята, которые думают, что флирт – это когда ты обдолбанный выкрикиваешь угрозы об изнасиловании вслед девушкам на улице. И хотя такой подход дифференциации парней, конечно же, не на все 100% точный, однако слишком многие ребята выбирают для себя либо формулу любви, либо Братский устав в качестве шаблона или инструкции по соблазнению. И, честно говоря, каждый из этих подходов действует на нас не больше, чем попытка соблазнить рожком мороженного.

Videos by VICE

Конечно, мы знаем, что не все вы полные придурки. Но правда в том, что сейчас парни сильно сдали свои позиции в умении флиртовать. Если вы нашли любимую женщину – это не означает, что надо схватить её, накинуть мешок ей на голову и бросить в кузов своего пикапа. Также, это не означает, что надо затянуть её в укромное местечко и попытаться грязно трахнуть её. Мы не Джейн Остин; но мы просто хотим, чтобы вы красиво ухаживали за нами и получали от этого удовольствие.

Реальные знакомства, а не онлайн «свидания», – настоящий вызов. Они могут быть романтическими и приятными, а могут напоминать минное поле. Так что мы решили сделать для вас небольшое руководство, чтобы помочь вам в этом нелёгком деле.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ

Не притворяйтесь, что вы не рассматривали жадно в туалете фото девочек в бикини каждый раз, когда шли в туалет. Мы знаем, что ты не «новичок» в мире онлайн знакомств. Мы знаем, что ты только что 15 минут рассматривал незнакомку на Happn’s в LinkedIn. (Представь себе, мы в курсе!). Мы все в отчаянии, и нам одиноко, так что давай не притворяться, что мы не следим за такими как ты.

Никогда не называй себя «джинный энтузиаст» или «кофейный сноб» в своей биографии. Напитки не могут заменить личность. Не обязательно, конечно, указывать свой рост, но всё таки думать, что девушки этим не интересуются ростом потенциального парня – было бы наивно. Так что лучший выход – разместить фотографию себя рядом с чем-то так, чтобы можно было оценить твой рост. Например, возле указателя на аттракционах «Ваш рост должен быть не ниже этой отметки», или возле двери, или дорожного знака, или, если вы действительно невысокого роста – возле кота.

Лучше следующие темы не затрагивать при разговорах с нами на сайтах знакомств: ваши эпические планы на выходные, ведь, несомненно, после этого у вас будет эпическое похмелье; музыкальные жанры; ваши SATили GRE баллы; как я провёл лето. Разговаривать на абсолютно тупые темы и кокетничать с незнакомкой – не обязательно, просто пригласите её на свидание. На дворе 2015 год, половина работы за вас уже сделана: приложения для того и существуют, чтобы один одинокий человек мог заняться сексом с другим одиноким человеком. Если вы всё таки застряли на разговорах о её «планах на лето» или на точном местонахождении вашего офиса, знайте, что вы уже утомили свою собеседницу и выбираться из этого дерьма вам предстоит самостоятельно. Так что лучше в него и не вступать.

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С НАМИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Многие из вас настолько привыкли использовать заезженную фразу «ты как?», что вы вообще не помните, как зовут ни одну из 47 девушек, которых по вашим критериям отобрал ресурс Tinder. А это создаёт проблемы при общении с нами. Помните, что бывают случаи, когда девушки просто не хотят болтать, они могут быть просто заняты или выходить из клиники после аборта.

Мы действительно любим, когда за нами красиво ухаживают. На самом деле, как бы цинично и смешно это не звучало, но нам действительно приятно думать, что мы кому-то нравимся, когда мажем бальзамом для губ под носом или поглощаем чизстейк. Если вы хотите снять девушку при других обстоятельствах, держите ваши яйца наготове. Девушки любят яйца. Но не надо их нам сразу же показывать. Не надо высылать фотографии своих шаров. Просто поговорите с нами (о чём угодно, только не о ваших шарах и их размерах).

ДОМАШНИЕ ВЕЧЕРИНКИ

В идеальном мире одинокие девочки вешались бы вам на шею и у вас было бы целое колье из разбитые сердец. Но, к сожалению, вам придётся пройти через некоторые испытания, поиграть в изнурительную игру, чтобы выяснить действительно ли мы одиноки. На домашних вечеринках это сложно сделать: вы можете сидеть рядом с её бойфрендом, на его постели, и не знать этого. Это может показаться элементарным, но быстрый способ узнать это – просто спросить её с кем она сегодня пришла на вечеринку.

Всем известно, что домашние вечеринки заканчиваются обычно около 4 утра, примерно в то время, когда последняя бутылка Cinzano опустела, а злющий сосед бродит по квартире в тапочках. Это ваш последний шанс завлечь этих сексуальных девушек с домашних вечеринок, которые носят браслеты почти возле подмышек. И мы не имеем ввиду ещё один мефедрон из микроволновки, лучше сработает разговор о вашем аккаунте на Uber, бутылка водки Glen, или предложение веселиться дальше, но в другом месте. Если она хочет вас или она достаточно пьяная, чтобы поверить, что ещё остались хорошие вечеринки в 4 часа утра, она поведётся на такую ерунду. Одинокие люди, несмотря ни на что и вопреки здравому смыслу, всегда поразительно оптимистичны в отношении продолжения вечеринок.

Фото Джейк Льюис

КЛУБЫ И БАРЫ

Кураж от домашних вечеринок проходит, когда вам стукнуло 20. На них уже не так весело, как было раньше. Это потому, что вы всё время тусите с одними и теми же друзьями, а новые и симпатичные подружки в вашей компании становятся редкостью. Как вариант, можно знакомиться с девушками в барах, ресторанах, местах для курения – старый проверенный способ, немного старомодный, согласитесь.

Вы когда-нибудь знакомились на танцполе? Мы не уверены, но кажется, что вряд ли. Если вы, как и многие другие парни, не очень хорошо владеет своим телом под музыку, тогда вы можете познакомиться возле барной стойки. И не пугайтесь её ледяного выражения лица, или того, что она стоит к вам спиной, или что она уже пятый раз пытается заказать коктейль и не хочет выпасть из очереди. Улыбайтесь ей. Познакомьтесь, купите ей коктейль. Феминизм способен убить рыцарство в зародыше, но все женщины любят смелость и свободу.

Как можно понять, что ты ей понравился?

– Её друзья, кажется, немного раздражают её

– Она пытается смеяться над вами

– Она ни разу не сказала «Дерьмо!»

– Она не ест хот-дог

– Она коснулась твоей руки (это на самом деле о многом говорит)

Фото Джейк Льюис

ЗОНА ДЛЯ КУРЕНИЯ

Если вы твёрдо решили найти любовь, тогда лучшее место для того, чтобы завязать разговор – зона для курения. Всем известно, что самый лучший флирт получается, если оказаться с девушкой в маленькой комнате, её надо прижать легко в углу и … вперед! Если вы не курите, придётся притворяться.

«Стрелять» сигареты у девушки – плохой способ завязать разговор. Но, как это ни печально звучит, способ «предложить подкурить» работает до сих пор. Помните, кто-то в школе как-то сказал, что если подкурить девушке сигарету – это означает, что вы уже почти занимались с ней сексом. Тот кто это сказал, был прав только, если «почти» означает кончить ей в пупок в своих фантазиях.

Ничто в этом мире не является более неловким, чем минута молчания, пока вы пытаетесь подкурить сигарету девушки на ветру, так что будет намного проще, если вы просто дадите ей зажигалку. И не носи Zippo, чувак; сейчас не 1920-е годы, а ты – не крутой детектив.

Феминизм способен убить рыцарство в зародыше, но все женщины любят смелость и свободу.

ОЧАРУЙ ЕЁ ДРУЗЕЙ

Если во время вашего сексуального сафари, вам удалось изолировать её от её стада, нужно быть мудрым – не стоит недооценивать стадное чувство. Её лучшая подруга обо всём знает, даже не сомневайтесь. Она за вами следит и оценивает вас постоянно. Держите свой пенис в штанах при ней, если не хотите угодить в неловкое положение или, того хуже, увидеть свои яйца-пашот на Instagram. Вот как действовать осторожно с её подругами:

– Выбери одну из нас и придерживайся своего выбора.

Во-первых, никто не любит быть вторым. Во-вторых, очень вероятно (могу даже поспорить), ты будешь травить всё те же дерьмовые шуточки и очень быстро оттолкнёшь вообще всех подруг. Кроме того, не пытайся склонить нас к сексу втроём, ты – не Дэн Билзерян, и скорее всег,о валяться с тобой и её подругами детства (что вполне очевидно) голыми ей просто не интересно.

– Будь милым с нашими подругами

Мы, возможно, и не хотим, чтобы ты флиртовал с нашими подругами, но мы хотим, чтобы они хотели тебя достаточно, чтобы ревновать нас. Поэтому, пожалуйста, попробуй сделать наш разговор и общением приятным. Ты, наверное, захочешь сразу разобраться кто в нашей компании главный, кто лидер группы, чтобы держать её на своей стороне. Потому что именно она в момент, когда твоя девушка будет беззащитной, станет сукой и скажет: «Аманда слишком пьяна, и теперь мы все должны оставить её и купить ей картошку-фри, чтобы она перестала плакать». Именно она сможет крикнуть «СЕЙЧАС» через весь бар на твою сладкую Джульетту, а затем посмотрит на тебя так, что ты станешь белый в крапинку. И если что-то пойдёт не так, именно она презренно посмотрит на тебя и скажет: «Чё? Он что ли тут возомнил себя главным? Чмо!» и поведёт за собой всех подружек, а ты останешься один, раздавленный и опустошённый.

ШУТКИ-НАЖИВКИ, ОСКОРБЛИМЕНТЫ И ДРУГИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ «СЪЁМА»

Невозможно полностью понять каково это быть женщиной, пока жирный чувак в шляпе не сообщил тебе, что ты плохо танцуешь; пока человек, который разрабатывает тупое никому неизвестное (и вряд ли когда-то будет хоть кому интересное) развлекательное приложение для детей, не сказал тебе, что твоя работа – полное дерьмо, потому что «PR, на самом деле, – полный отстой»; или пока парень, у которого усы сворачиваются на концах, не сообщил тебе, что носить дождевик во время дождя – старомодно.

А вы знаете что общего у всех этих придурков? Они все, очевидно, начитались TheGameили смотрели фильмThepickupartist, или зависали на одном из ста интернет-форумов, на которых все их участники думают, что общаться с живыми девушками всё равно, что с женщинами-воинами в онлайн-играх.

Возможно, вам понравится идея заняться сексом с женщиной, которая настолько неуверенна в себе, что она на самом деле волнуется о том, что вы думаете о цвете её штанов. Но давайте для начала просто проясним расклад с оскорблиментами раз и навсегда: это не может возбудить наше любопытство, или, как вы выражаетесь, заинтриговать. Если вы думаете, что мы настолько утончённы и скромны, что единственный способ опустить нас до вашего уровня – это проявить грубость и пошлость, то это, мягко говоря, абсолютно не соответствует реальности. Вам не приходила в голову мысль: может быть, нам просто не интересны игры вашей лиги и мы уже перешли на следующий уровень? Знайте: мы всё это уже проходили и мы уже в курсе. Это продолжается уже почти десятилетие, чувак. Мы столько раз уже проходили в клубы по фальшивым ID, так что с психологией у нас всё ок, а тех, кто начинает использовать эти надоедливые уловки – мы выкупаем сразу же, таких видно издалека.

КАК ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАНЯТЬСЯ СЕКСОМ

Итак, поговорим о переломном моменте: все карты раскрыты – пора выкладывать предложение секса на стол, это как во время ужина выложить на соседний столик твой член, в качестве сильного аргумента. Всё зависит от того, удастся ли тебе выдержать баланс истинных душевных чувств и своей «хотелки». Тут главное, не переборщить, это как если ты куришь на заправке – главное не делать резких движений и не уронить окурок. Правило: удержаться и не сказать то, что тебе так хочется сказать: «Я хочу видеть тебя мокрой», ведь надо быть обходительным. Если ты говоришь подобные вещи, у нас срабатывает сигнализация и загорается красная лампочка «Угроза изнасилования». Существует очень тонкая грань между тем, чтобы наши трусики сами намокли, и тем, чтобы нам захотелось вызывать полицию.

Задай себе вопросы: Мы с ней уже целовались? Может она со мной говорит потому, что я стою на проходе в женский туалет? А может я сижу на её пальто? Помни, что если у тебя не скандинавская внешность, девушки не будут сами к тебе липнуть. Также, не надо протяжно, как в Калифорнии, предлагать сходить ещё куда-то, намекая на крутой клуб, ведь всем понятно, что закончите вы максимум в забегаловке возле метро. Знай свои возможности.

Фото Джейк Льюис

КАК ВСЁ НЕ ИСПОРТИТЬ, КОГДА ДЕВУШКА СОГЛАСИЛАСЬ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗГОВОР В УКРОМНОМ МЕСТЕ

Вот оно. Теперь все готовы к наступлению. Пришло время действовать, но уже по-новому.

Теперь важно создать нужную атмосферу. Ты – не агент по недвижимости, и не надо делать ей экскурсию по своему дому. Сразу веди её в свою комнату. Бог знает, что с вами, парнями, происходит (может это спермотоксикоз), но иногда вы сливаете всю работу, проведённую до этого. Весь флирт коту под хвост.

Не время сейчас брать гитару, которая стоит в углу комнаты, и петь песни. Не надо предупреждать нас, что вы эмоционально закрыты и страдаете, расстегивая при этом ширинку. Выбери хорошую музыку: D’Angelo будет слишком предсказуемо и избито; если ты выберешь ХХ, значит – ты смотришь много музыкальных шоу. И не называй прозвищами свой член или презерватив. Мы все знаем, что вы, парни, их как-то называете и они ваши друзья. Просто одень презерватив и вперёд!

Вот всё и случилось. Вы получили, что хотели. Неужели это было сложно?

Следите за сообщениями Люси, Амелии и Ройзин Twitter.