Да, это ты! В том же месте, в то же время. Ты уже здесь, ты был здесь тыщу раз, и ты будешь здесь ещё много раз.

Обычный срач тоже здесь: рваные газеты, горы крышечек от бутылок, пластиковые пакеты, пепельницы, засохшие соусы, грязная обувь, и блуждающие руки где попало в слабом свечении одной эко-лампочки. Все сидят на интернет наркотиках и слушают свадебные хиты, а пять человек с печальными глазками превратили маленькую спальню в кокаин колл-центр. Где ты? Где твои друзья? Кто-то сказал, что это кухня, она больше напоминает тюрьму в Бразилии в карнавальную ночь.

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Неважно что это за вечеринка, неважно в какой части страны. Неважно сколько тебе лет. В конечном счёте, нет разницы между школьной планокурной вечеринкой и новосельем какого-то чувака с работы. Ничто не меняется. Все эти вечеринки – одно и то же. Но в этом царстве зубного скрежета существуют ритуалы, которые определят твои юные годы.

Именно поэтому мы, наконец, решили найти время и составить путеводитель Vice по домашним вечеринкам, своего рода Поваренную книгу анархиста, чтобы остепенить людей, которые до сих пор думают, что хвататься за акустическую гитару на вечеринках приемлемо.

Фото Бес Хайли



твой выход

Если ты парень, то ты, вероятно, уже освоил искусство вызывания к себе ненависти ещё до своего прибытия. Но если ты новичок в этой игре, то просто помни две вещи: после 2:00 ночи “мы уже закругляемся…если честно”, что на самом деле означает “вали отсюда”, и люди на исходе ночи, как правило, не любят, когда заваливает толпа обдолбышей, орущих “От чего так в России берёзы шумят”, даже если они приносят ещё бухла. Но с другой стороны, хрен с ними и с их вечеринкой: это ведь домашняя вечеринка. Если ты им не нравишься, они всегда могут позвонить ментам.

Если ты девочка, то всё намного проще. Ещё не было такой домашней вечеринки, на которой девочки не приветствовались. Поэтому дамам вход открыт всегда. Особенно если ты сексапильна, ты можешь заявиться даже в спортивках.

Фото Мэта Лейфхейта

БУХАТЬ МОЖНО, НО НЕ ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА

Независимо от пола, лучше немного выпить или притвориться пьяным. Не вдрызг пьяным, а пьяненьким. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дурному настроению, когда уныло сидишь один в углу, или когда лезешь в драку с товарищем, или когда просыпаешься в отделении милиции. Пьяный, в целях данной статьи, означает хмельной, которым обычно становишься после шестой бутылочки пива. В нашем понимании, пьяный может быть достаточно бдительным, очаровательным и общительным; о таком пьяном будет потом приятно вспомнить, такой пьяный хорошо танцует, а не валится с ног.



В идеале, ты приходишь слегка пьяным в полночь с толпой пьяных друзей. Появляешься в дверях с пакетами полными выпивки. Не парься, не ищи хозяев сразу. Лучше найди себе самое выгодное место. Зажги сигаретку без спроса. Вклинься в самый тихий разговор и напусти шуму. Найди человека с модным гаджетом и выуди его для себя. Если ты будешь в правильной кондиции, то уведешь домой кого захочешь.

Фото Риза Джеймса



СТАНЬ ДИДЖЕЕМ

Держитесь, ребятки! DJ Jazzy Jeff среди нас, чтобы сыграть свой популярный диджей-сет! Ой, подождите, это не Jazzy Jeff, это ты, и ты пытаешься “косить” под Burial в полдвенадцатого ночи.

Наш тебе совет: лучше этого не делать. Ты хлопнул шесть рюмок, прослушал один десяток тех же песен со времён выпуска со школы, и ты полагаешь, что это делает тебя законным диджеем, в добавок вай-фай тормозит на хате. Хорошая домашняя вечеринка ищет гармонии и сближения, а не мутного пафоса.

В какой-то момент, когда все дойдут до нужной кондиции, может начаться ненавистное тебе коллективное песнопение. Это может и звучит тупо, но вон те сказочные долбоёбы, закатывающие свои глаза, выглядят ещё хуже. От увиденного и услышанного не забивайся в угол, наоборот, стань эпицентром этого шума поливая всех шампанским.

Фото Риза Джеймса



ИГРАЙ В НАСТОЯЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЕ

Отвали со своей музыкой, человек-марьячи. Если только ты не профессиональный музыкант, спрячь свою акустическую гитару подальше, перестань читать рэп, а когда видишь барабан рядом, даже не вздумай прикасаться к нему.

Фото Эммы Маккей



БЕСИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

Факт: Каждый папа, которого бесит даже мысль о вечеринке под своей крышей, прячет уже много лет одну полулегендарную бутылочку спиртного. Сегодня – очень важно, чтоб ты стал тем, кто найдет её.

Обычно, это виски. (“Я раздавлю эту бутылочку в день своего выхода на пенсию” – говорит себе папа.) Иногда это что-то более экзотическое: что-то зелёное и мутное на вид, что его друг привез из отпуска. (“У друга был сердечный приступ после неудачной рыбалки, и эта пыльная бутылка напоминает мне о нём”.) Твой папа придал лишнего значения этой недорогой бутылке алкоголя, и твоя работа пощекотать его нервы выпив её. Она будет прятаться в углу шкафа или серванта за полупустой бутылкой водки или какого-либо давно превратившегося в уксус портвейна, но она там, она ждёт своего часа быть распитой среди твоих товарищей, которые будут слишком пьяными, чтобы в полной мере насладиться дорогими нотками вкуса. Ничто так не усиливает вкус 20-летнего виски, как понимание того, что о ком-то явно не вспомнят в завещании.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета



НАРКОТА

Итак, ты закончил с папиной бутылкой, а сейчас ты наблюдаешь напряженную, немногословную атмосферу – добро пожаловать – это кокаин. Кажется, что сегодня каждая вечеринка – это кокаиновая вечеринка. Даже если все вокруг продолжают говорить о том, что нет никакого кокаина.

Наконец, ты находишь своих друзей, сбившихся в кучку в нужнике: они выглядят как заложники в посольстве во время осады. Тем не менее, ты рад: на вечеринке твой нарко-экипаж – твой личный тыл. Вы держитесь вместе, вы знаете у кого есть кетамин, а у кого – косяк, и если кто-то лишний начнет волноваться по этому поводу, вы знаете на кого перевести стрелки: “Дружок, извини, тебе показалось, у меня ничего нет”. Ну мы же знаем, что наркота у тебя, в этом и прелесть. Наркотики – это не круто, если ты не делишься ими; никому не нравится жлоб, сидящий в углу и на нычку делающий себе кокаиновую дорожу и пялящийся на твою сестру. Выбери своих игроков, приведи всё в порядок, и выходи в свет, чтобы господствовать над всеми остальным, как-будто ты – царь зверей в своём турбо-мега-вышибающем-мозги королевстве.

Ну, а если ты тот тип, который ходит с героином на вечеринки, тогда вали подальше.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета

ОТРыВайСя

Помни, почему ты пришел сюда: племенные обряды в субботнюю ночь, и вся их показушность и глупость, шанс встречи со своей бывшей, чувство общей пустоты и полноты сразу по окончании рабочей недели. Немного безумия. Ты хочешь танцевать с симпатичными студентками и моделями, или типа того, ты хочешь падать на диван, когда пол начинает дрожать от “Коко”.



Ты на вечеринке не для того, чтобы спорить со своим другом о гендерной политике или плакать в туалете. Ты здесь, чтобы оторваться, прежде чем у тебя появятся дети.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета

ЕДА

Если ты помнишь что-нибудь о еде на вечеринке, значит эта вечеринка не стоит внимания вообще. А если ты предложишь овощные чипсы, то ты превратился в свою бабушку, и ты заслуживаешь общего посмешища.

Фото Риза Джеймса

С КЕМ ТУСОВАТЬСЯ

Существует два типа обломов на вечеринках: ты либо болтаешь с одним и тем же типом всю ночь, или тусуешься с теми же дружбанами, с которыми ты пришёл, попивая пивас в углу и бормоча: “Эта пати – сплошной отстой”. Да, безусловно, эта пати – отстой, а не потому ли, что шесть кирпичей сидят в углу, проверяют свой ВКонтакте, и парятся как им успеть на последнюю маршрутку.

Если хочешь изменить атмосферу домашней вечеринки – изменись сам. Поговори с тем пухликом в брюках-бананах, ты у него ночевал однажды. Прекрати стебаться над девушками с мультяшными единорогами из волос, лучше угости их пивом. Преврати курилку в амфитеатр своего либидо в его самом очаровательном виде. Поговори с хозяином вечеринки, чтобы тебя пригласил в следующий раз. Если кто-то нашёл в забытом углу комнаты такие странные вещи как абсент, лошадиный транквилизатор, самурайский меч – ты должен тусоваться с этим человеком. Если по окончании вечеринки ты говорил с теми же людьми, с которыми ты общаешься каждый день своей дерьмовой жизни, то ты основательно провалил задание.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета

КОГО ИЗБЕГАТЬ

Ты заметил, что тебе часто попадаются какие-то непонятные бородачи и прыщавые юнцы? Ты понятия не имеешь как ты их постоянно встречаешь, но они продолжают находить тебя. Ты переехал из пригорода в город, а они тут как тут. Они всегда в твоём радиусе. Может быть, у них есть доступ к твоим соцсетям, поэтому они приходят на каждую вечеринку, на которую тебя приглашают.

Когда ты был подростком, они слушали Dillinja, затем Digital Mystikz, а теперь, наверное, J Dilla или deep house либо что-то ещё, что людям нравилось три года назад. Они партачат домашние вечеринки своими приглашениями на свои ужасные концерты в каких-то джаз-клубах.

ЕЩЁ КОГО ИЗБЕГАТЬ

Пьяных вдрызг иностранных студентов, которые затевают драки, потому что они не в состоянии понять диалог; желающих поговорить с вами о Берлине; коктейль-мастеров.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета



ПРАВИЛА ЭТИКЕТА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Когда я говорю слово “туалет”, что первым приходит вам на ум: керамическая пропасть для ваших экскрементов или холодный толстый стул для траханья? На вечеринках он служит двум целям. В этом и заключается философская проблема: еслы вы собираетесь заняться сексом в ванной, то где всем остальным посрать, поссать, или пометать харчи? Ответ – “в саду”. Если вам нужно использовать ванную для секса, так и делайте: просто знайте, что, когда вы будете выходить из неё всё ещё тяжело пыхтя и поправляя нижнее белье, все – из восьми человек в очереди полных мочи и кала – будут очень и очень злы на вас. В придачу, ванная комната будет пахнуть как потный мешок со шкварками. Ты хочешь, чтобы люди ассоциировали твои половые органы со шкварками?

ЕСЛИ ТЫ ЧТО-НИБУДЬ РАЗБИЛ

Если ты что-нибудь разбил, не паникуй, а думай: Насколько это дорогая и незаменимая вещь? Ты наступил на PlayStation или пролил пиво на выглядящий очень дорого кусок искусства? Игровую приставку легко заменить, в худшем случае хозяину вечеринки придёться прожить без ФИФА несколько недель. За всё более значимое нужно будет извиняться, но не унижаться. Подумаешь, разбил тарелку – так и что? Отламал кусок единственного портрета бабушки – ничего страшного. Разбил дедушкины часы, которые ему вручили за отвагу во Второй мировой войне? Ну, может быть, дело посерьёзней, но они и так уже давно не работают!

Фото Джейми Ли Кертис Тайета

УБОРКА

Ты что, нанялся? Даже если ты начнешь убирать пепел в пустую банку или бросишь бутылку из-под пива в мусорку – ты подсознательно сигнализируешь остальной части группы: “Вечеринка закончилась. Один из нас – латентная мама”. Ты пришёл сюда повисеть, потрахаться, и превратить это место в сцену “Города Бога”.

Фото Джейми Ли Кертис Тайета

ПРАВИЛА СЪЁМА

Ты слышишь медленный и красивый бит “Rip Groove“, поднимающий волны в твоём животе до чувства выхода из тела. Наконец тебе удалось захватить внимание той персоны, которой ты посылал свои флюиды через всю комнату в течение последнего часа, и она начинает смеяться с твоих шуток. Ты чувствуешь как дрожь пробегает по твоему телу. Прежде чем ты успел опомниться, ваши руки трутся и скользят по нейлону, дениму, и коже, как-будто вы только что купили друг друга за внушительную сумму и ищите вмятинки в лакокрасочном покрытии своего приобретения. Убавь свой пыл: никаких касаний языком, пока что. Вы продолжаете тереться о друг друга, пока вам не прийдет в голову мысль о семейном статусе.

А потом вы отлипаете и ваш партнёр завязывает разговор с кем-то, чья гендерная принадлежность не поддается описанию. Не парься, только лохи ходят по вечеринкам потрахаться, а ты – ебучий космонавт сегодня.

Фото от Бруно Байли

ДРАКА

Если бы велась статистика о драках на домашних вечеринках, то большинство бы приходилось на вечеринки десятиклассников. Размахивание кулаками – обязательное требование входа на большинство школьных вечеринок. С возрастом, большинство ребят-любителей затевать драки, исчезают: либо их начинают сторониться, либо их успевает зарезать никому неизвестный человек.

Естественно, что независимо от твоего возраста, если кто-то толкает тебя, ты захочешь дать сдачи кирпичу. Разница в том, что в этом случае, часть тебя задумается а может это твой лучший шанс не дать уронить чувство собственного достоинства, после того как ты обкурился до дури. Уменьшение количества драк на домашних вечеринках свидетельствует о слабеющей силе наркомании в наши дни.

Фото от Эммы Маккей



ТЁРКИ С МЕНТАМИ

По статистике, по крайней мере, один из твоих соседей – хуйло, который начинает косить в сторону твоей квартиры с момента появления первого гостя с пакетом пива. Если это так, то жди ментов. Это жизнь, брат.

Ключевым моментом здесь должно быть сохранение хладнокровия, насколько это возможно. Услышав стук в дверь, сделай музыку потише, или оставь только басы. Найди девушку среди гостей вечеринки, которая ходит в самую крутую школу и отправь её пообщаться с милицией до их исчезновения. Дай своему соседу-морализатору 45 минут впасть в ложное чувство на грани сна и спокойствия, а затем вруби музыку на полную, добавь ещё чуток когда зазвучит Haxan Cloak. Получай, старый дрыщ.

ПОРА ВАЛИТЬ

ПОЛНОЧЬ: Можешь валить хоть сейчас под предлогом другой вечеринки, даже если ты идешь домой сожрать шоколадный батончик и подрочить на рекламу порно-сайта.

1:00 НОЧИ: Можешь отчаливать, большинство не заметит твоего ухода. Метро ещё ходит, может кто-нибудь и поржет с твоего хайера, но кого это волнует. Захвати кусок пиццы и отправляйся баиньки в одиночестве. Какая хрен разница?

2:00 НОЧИ: Если уйдешь сейчас, то девочка/мальчик, с которыми ты амурничал, будут искать тебя и спрашивать твоих друзей о тебе, чтобы в конечном итоге предаться любовным ласкам с одним из них.

3 НОЧИ: В это время начнётся самый разгар вечеринки. Ничоси жара! Фёдор разбил мамину вазу, а Полина поцеловала Аню!

4 НОЧИ: Уже всё равно. Уходить нет смысла.

НА ХАТУ



Ну вот и всё. Лежишь себе в одиночку и понимаешь, что ты только что просрал неделю своей жизни и успел разрушить начало следующей. Твоё сердце звучит как трек Фела Кути, со всеми странными хрипами и ударами. Ты потратил кучу бабла и получил абсолютно нулевой опыт за эти деньги, но, как и всё в жизни, это было красиво, пока было весело. Ты понимаешь это, даже если нечего вспомнить.

Несмотря на то, что смутное сомнение подсказывает тебе, что все эти вечеринки так похожи, что смешались в одну сплошную карусель, ну хоть какой-то опыт ты получаешь. Они напоминают тебе, что ты всё ещё жив, и что ты не один из тех нудотиков, которые самодовольно мостятся на своих диванах со своими половинками, хвастаясь о том, как они больше никогда не ходят, и засыпают на противоположных концах кровати. Не так ли?

Ах да! До следующей пятницы, в то же время, в том же месте. Без разницы когда и где.

