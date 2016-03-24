Руководство VICE о том, как дёшево или бесплатно жить в Лос Анджелесе

Держитесь подальше от бесплатной мебели на улицах (Надпись красной краской на фото – «клопы»). Все фото – Джеми Ли Кертис Таэте, если не указано другое.

Лос-Анджелес – это город, в котором полно взрослых на мели, отказывающихся признавать, что они на мели. Возможно, причина кроется в том, что город был построен на театральности. Городом правит перфоманс, и трудно не притворяться, когда все вокруг только этим и занимаются.

Итак, вместо того, чтобы встретиться с другом и пожаловаться, что ты не можешь позволить себе кофе, вы встречаетесь в кафе, чтобы обсудить список проектов, над которыми вы работаете за восьмидолларовыми чашками горячего молока.

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Вероятно, вы приехали сюда в погоне за какой-то мечтой. И если вы перешли по этой ссылке, наверное, с воплощением мечты у вас не всё в порядке. В Айове или Аризоне, или там, откуда вы приехали, завтрак никогда не стоит 30 долларов. Но с этим приходится мириться. В конце концов, это ещё одна возможность для завязывания связей.

Послушайте, я вас не осуждаю. Я такая же, как и вы. У меня тоже была дикая фантазия, что однажды я «это сделаю», и я до сих пор упёрто этому следую и не сдаюсь. Но, наверное, в отличие от вас, я перестала себя обманывать. Я на мели. И это хреново.

Как только я перестала играть и сама приняла эти факты, я поняла, что жить здесь не так уж и плохо. Понадобилось много времени, но, в конце концов, я определила, как жить в Лос-Анджелесе, даже когда я не до конца уверена, что смогу оплатить аренду в следующем месяце. Вот как.

Перед тем, как продолжить, я скажу, что это не руководство для тех, кто пребывает в серьёзной нужде. Если вы находитесь в плохом месте, и вам отчаянно нужно жильё и другие услуги, подумайте о том, чтобы обратиться в одно из заведений из каталога приютов для бездомных. Кроме того, вы также можете поинтересоваться, что для вас может сделать Департамент общественных социальных услуг.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ

(Текст на фото:

«Элисон Стивенсон

2 января Лос Анджелес



Хотя сейчас и новый год, но ваша девочка снова возвращается к своим старым трюкам! Я не могу оплатить аренду за этот месяц, потому если кто-то в ЛА нуждается в помощи (надо выполнить какое-то задание, с кем-то посидеть, что-то убрать, помощь после пластической хирургии) дайте мне знать и я смогу это сделать с обмен на деньги ($$$).

Или, если вы просто благородный человек и хотите получить место в раю (я уже близко, хороший друг вашего Бога) тогда просто перечислите мне на пэйпэл немного и я позабочусь, чтобы ваш благотворительный взнос вернулся к вам во внеземной жизни: ////@gmail.com

«Извините, у меня всё хреново» – Моя утренняя мантра»)

Первое, что вам нужно делать, чтобы выжить в этом городе, будучи на мели, это оставить любые и все мысли о собственном достоинстве. Когда наступил третий день месяца, а вам всё ещё не хватает 200 долларов, чтобы оплатить аренду за прошлый месяц, ни одно задание и ни одна работа не ниже вас (только чтобы они были безопасными и легальными).

Смиритесь с тем, что вы в отчаянии. В такие времена я обращалась к социальным сетям. Но не пишите в Фейсбук, что вам нужны деньги, думая, что люди их вам просто дадут. Предложите сделать какую-то работу за деньги. Я убирала в квартирах своих знакомых, была у них на побегушках, сидела с их детьми и домашними животными, занималась репетиторством с другими детьми и организовывала кэтеринг для их вечеринок (на которые меня не приглашали).

Однажды мне заплатили 100 долларов лишь за то, что я погуляла с каким-то парнем, который жил в Ковине. Я его вообще не знаю, но он как-то видел, как я играла в комедии, и добавил меня в друзья в Фейсбук. После того, как я убедилась, что он не использовал термин «погулять» как эвфемизм секса, мы встретились в общественном месте, чтобы выпить. Конечно, это необычный случай, но он показывает, что благодаря интернету всё возможно. К лучшему или худшему.

В другой раз я выслала парню фотографию своей ступни за ваучер от Амазон на 50 долларов. Просто попробуйте и посмотрите, что из этого получится.

Шоппинг

Никогда не пойму, почему так мало людей пользуется роскошью магазинов «Всё за 99 центов». Практически всё, что вам нужно, есть в этих четырёх стенах, и будет стоить вам всего 99 центов (плюс налог). Вот где я покупаю большинство необходимых вещей, таких как туалетная бумага, зубная паста, батарейки, чистящие средства, даже еду.

Конечно, эти вещи принадлежат брендам, о которых вы никогда не слышали, но лояльность к брендам – это привилегия, а не право. Если вы всё-таки не в восторге, попробуйте ходить в похожие долларовые магазины, например, Dollar Tree или мой любимый Daiso. Daiso – это японский магазин скидок, где продукты стоят 1,5 доллара. Тем не менее, дополнительная плата стоит того, потому что здесь всё намного симпатичнее. Давайте, потратьте дополнительные пятьдесят центов на прихватку в форме аллигатора. Я разрешаю.

Жильё

Если ваши родители живут в Лос-Анджелесе, вам повезло. Никогда не выезжайте из их дома. Для всех остальных остаётся вариант соседей по квартире, если хотите экономить на аренде. Проявите фантазию и подумайте, сколько людей могут на самом деле поместиться в вашем доме. Можете подумать о создании магазина в гостиной. Я делала такое какое-то время, и аренда обходилась мне всего в 350 долларов. Конечно, у меня были шторы вместо стен, и было довольно сложно приглашать парней к себе в гости, но я повторюсь: аренда обходилась мне в 350 долларов.

Вам лучше избегать тех окрестностей, где находится более одного магазина с вывеской «ремесленник», разве что вы сможете поселиться где-то, где аренда контролируема.

Также проживание в вашем автомобиле оказалось в последнее время – классной штукой. Это не подходит тем, у кого есть куча фигни из Daiso, которой я загромоздила свою квартиру, но если вы так сможете, вы сэкономите огромное количество денег.

одежда

Фото Бэна Кэрриса

Перестаньте покупать что-либо новое. Покупайте вещи в благотворительных магазинах или в таких дисконтных магазинах как Urban Outfitters Surplus Store или в том большом универмаге, который выглядит, как Ассирийский замок, когда там будут скидки.

Не так уж и плохо, что за последние годы стало считаться модным одеваться на барахолке и, что ещё больше шокирует, то что это остаётся модным даже в самые тяжёлые времена. Нужно думать, что потратить 20 долларов на блузку – это возмутительно. То есть, нужно обходить места, которые называют себя «марочными». Марка – это то, что состоятельные люди покупают, когда хотят почувствовать себя особенными. Вы слишком на мели, чтобы быть особенными.

Отличный способ получить одежду бесплатно, это организовать обмен одеждой. Соберите людей, которых вы знаете, в одном месте и попросите каждого (вы – в том числе) принести мусорный пакет или два, полный вещей, которые они больше не носят. Переберите вещи друг друга и берите всё, что можете. То, что останется, можно будет отдать на благотворительность.

ТРАНСПОРТ

Когда дело доходит до поездок, знайте, что не обязательно всегда водить машину или ездить на Uber. Иногда можете сделать немыслимое – пройтись туда, куда вам нужно (также не плохо в качестве зарядки). Автобус – это нормально, и наша система метро тоже неплоха. Они продолжают добавлять маршруты, и это отличный способ избежать пробок.

Еда

Конечно, еда в фаст-фудах – это дёшево, но будучи на мели, всё равно можно питаться здоровой пищей. Только понадобиться больше времени и усилий. Вместо того чтобы покупать смузи за 8 долларов, придётся делать их самому. Места, где делают смузи, смело печатают список ингредиентов, большинство которых – это обычные фрукты и овощи, которые есть у вас дома. Вы, на самом деле, платите за то, что кто-то давит на кнопку блендера и потом после вас убирает. Вы не можете себе позволить то, что облегчает вам жизнь. Просто помойте свой чёртов блендер.

Очень важно знать все продуктовые магазины в вашем районе. Снова-таки, экономить – означает, что у вас нет роскоши покупать всё, что нужно, в одном месте, как бы удобно это не было. Вы должны знать, в каком продуктовом магазине цены на отдельные вещи лучше. Например, мясо и хлеб обычно дешевле в Von‘s, а не в Trader Joe‘s, но в Trader Joe‘s дешевле сыр и яйца.

Когда дело доходит до продуктов, обходите сетевые продуктовые магазины десятой дорогой. Воспользуйтесь преимуществом магазинов «Всего 99 центов» (я здесь покупала семена чиа, ребятки) или винзаводами, которые есть в городе. Уличные раскладки, например Produce for Less на бульваре Мелроуз продают всякие фрукты и овощи по сильно уменьшенной цене. Штука в том, что они не всегда самые свежие, поэтому нужно, чтобы вы съедали свою капусту за 50 центов в тот же день. Также есть такой вебсайт «Fallen Fruit», на котором выставлены карты общественных мест в различных уголках города, где растут фрукты. И, конечно же, ныряние за мусором.

В случае если вы не знали, за еду в большинстве магазинов можно вернуть деньги, поэтому не выбрасывайте чеки и возвращайте деньги, если случайно купили что-то, что вам не нужно.

Алкоголь

Пить с друзьями – это один из самых быстрых способов потратить деньги. Потому что как общество мы уже пришли к выводу, что алкоголь обычно заставляет людей быть терпимее, и бары стали брать 7 долларов или больше за пиво.

Единственный способ экономить деньги и ходить в бары: не пейте или пейте до похода в бар.

Первое, конечно, сэкономит вам больше всего, но второе всё равно поможет меньше потратить. В колледже мы называли второй вариант предыгровым, но никому не позволено так его называть после получения диплома (читайте мелкий шрифт). Или, как вариант, тайно принесите бутылку ликёра и просто покупайте коктейли (только если это законно, иначе я вам ничего такого не советовала).

Вы также можете воспользоваться скидками во время «счастливого часа». Большинство баров Лос-Анджелеса делает классные предложения в «счастливый час», многие такие предложения можно найти через Google или Yelp.

Убедите своих друзей начать вечер раньше. Так вы не только сэкономите деньги, но и отправитесь спать к 22:00, как правильный взрослый. Я больше всего люблю «счастливые часы» в Silverlake Lounge. С 17:00 до 20:00 этот бар, где в ходу только наличные, предлагает национальное пиво по 3 доллара и импортное за 4 доллара. По воскресеньям пиво PBR стоит 7 долларов. Так я подхожу к следующему моменту – ходите в несолидные бары. Как узнать, находитесь ли вы в несолидном баре или баре, где цены зашкаливают, но он выглядит как несолидный? Посчитайте, на скольких клиентах надеты широкополые шляпы. Если больше, чем ноль, убирайтесь оттуда.

Кроме несолидных баров, воспользуйтесь славой самых святых и скрытых городских драгоценностей: сетевых ресторанов. Например, понедельник маргарит в Acapulco. Весь понедельник там предлагают маргариту по 2 доллара.

Если вам достаточно повезло, и вы являетесь фрилансером в гламурной медиа-индустрии, как я, вас иногда могут приглашать на запуски проектов или другие рекламные мероприятия, где есть бесплатный алкоголь. Возможно, вам придётся пообщаться с пиарщиком о продукте, который рекламируют, пока вы пьёте этот алкоголь, но вы с этим справитесь. Это как реклама в YouTube, но с целью напиться.

Как вариант, некоторые бренды будут пытаться усластить вас халявой, чтобы вы о них написали, поэтому будьте вежливы с этим пиарщиком. (Блин. Кажется, мне нужно было подумать об этом до того, как я бесплатно написала о понедельниках маргарит в Acapulco. Уважаемый пиарщик Acapulco, напишите мне в Твиттер, если на этот материал взорвал ваш Google Alert и вы хотите прислать мне что-то бесплатное).

Развлечения

Я не стану проделывать над вами киношных шуток. То, насколько дорого сходить в кино, мы все знаем и без моих шуток о том, что для того, чтобы посмотреть « Зверополис» придется продать почку. Если вы очень хотите пойти в кино, обратите внимание на такие места как Valley 6 Plaza в Северном Голливуде. По воскресеньям и вторникам обычный вход стоит всего 1,5 доллара. В другие дни тоже можно себе позволить заплатить 3 доллара. Тут, в основном, показывают не новые фильмы, поэтому если вам сильно не терпится, и вы не хотите ждать несколько месяцев, чтобы посмотреть « Зверополис», идите в Highland Theaters в Хайлэнд-Парк. По вторникам и средам у них есть билеты по 5 долларов на недавно вышедшие фильмы. Также, я НИКОГДА такого не делала, но слышала, что есть такая штука как «торренты», которая позволяет смотреть фильмы бесплатно. Я совсем ничего об этом не знаю, поэтому, наверное, мне придётся воспользоваться гуглом.

Если говорить о живых развлечениях, призываю вас воспользоваться альтернативной комедийной сценой Лос-Анджелеса. Места альтернативной комедии, в отличие от большинства комедийных клубов, редко берут деньги за вход и очень хотят (повторяю, очень хотят ), чтобы у них была аудитория. Это те места, где, как минимум, раз в неделю точно есть бесплатные или дешёвые комедийные представления: The Virgil, The Clubhouse и Lab at the Hollywood Improv.

Используйте сайт EveryDayapp, позволяющий быть в курсе того, что происходит в Лос-Анджелесе в каждый день недели. Каждый список предлагает информацию о ценах, которая поможет определить, стоит туда идти или нет.

А, вы ещё можете в свой день рождения проплыть на лодке бесплатно до Каталина-Айленд – такое милое место, чтобы отпраздновать день рождения (в одиночестве, потому что никто из ваших друзей не сможет себе позволить присоединиться к вам).

ФИТНЕС

Красота Гриффит–парка

Делать упражнения – это важно, но спортзалы – самая большая афёра на всей планете. В зале практически нет ничего такого, что не может быть повторено бесплатно за его пределами.

Вы можете бесплатно плавать в океане. Вы можете бесплатно ходить по Гриффит-парку (и он выглядит намного приятнее, чем любой спортзал). Вы можете везде бесплатно бегать. Вы можете найти уроки по фитнессу и различные упражнения в YouTube. Вы можете поднимать почти любой предмет, весящий столько, сколько вам нужно, бесплатно.

Как вариант, в Лос-Анджелесе достаточно спортзалов, в которые можно ходить до конца своей жизни и заниматься каждый день бесплатно, якобы пробуя там заниматься.

СБЕРЕЖЕНИЯ

Самое сложное – это копить деньги, когда вы живёте от месяца к месяцу, но, тем не менее, мы должны пробовать копить, чтобы, возможно, однажды выкопать себя из милой маленькой дыры, которую сами для себя проделали. Я начала хитростью заставлять себя копить, используя Acorns app. Acorns округляет ваши траты до доллара, потом как сохраняет, так и инвестирует оставшуюся мелочь для вас. Хотя инвестиции – это не главное, у меня в жизни не было большего ощущения что я – Монополист.

Ещё вы можете записаться в фокус группы. Существует множество фокус групп по всему городу, которым каждую неделю нужен ваш ценный взгляд на порошок или рекламу пива. Если вы подходите, вы можете получить до 300 долларов за участие (хотя обычно это около 75-125 долларов). Подпишитесь на уведомления по электронной почте в таких местах как Adler Weiner Research и Q Insights. Они будут присылать вам опросы, и, основываясь на ваших ответах (а также на том, сколько участников им нужно), будут приглашать вас присоединиться. Вы не попадёте в каждую фокус группу, в которую захотите, но когда такое случится, это станет хорошим способом заработать немного денег, которые вы не планировали получить (т.е. деньги, которые вы можете отложить).

Я участвовала в фокус группах, для которых курила гвоздику, пробовала конфеты, играла в игры на смартфоне или ходила в кошерные магазины. Большинство из них были неплохим развлечением (кроме гвоздики).

Креатвные способы обмана

Фото – Бэна Кэрриса

Помните, что вы слишком на мели, чтобы иметь самоуважение? Ну, вы также слишком на мели, чтобы морализировать.

Иногда вам придётся обманывать и хитрить, чтобы что-то получить. Я говорю о детских обманах и небольших хитростях. Ничего такого, из-за чего вы можете оказаться в тюрьме (что может произойти, если вы сделаете такое в ресторане, где попросите стакан для воды и нальёте туда спрайт, кстати). Не покупайте кофе, а берите его бесплатно в Trader Joe‘s. В большинстве банков также есть бесплатный кофе в зонах ожидания. Если вам нужен Starbucks, просто купите один эспрессо со льдом, а потом выпейте его с их бесплатным молоком. Это такое же латте со льдом, но где-то на 2 доллара дешевле. Создавайте новый электронный адрес каждый раз, когда заказываете еду, используя приложения по доставке, такие как « Grubhub», и пользуйтесь скидкой за первый заказ.

Вы также можете возвращать вещи из вашего дома, которые вы не использовали, в таких магазинах как Target, CVS и Wal–Mart, которые дадут вам кредит, даже если у вас нет чека (правда, в CVS вам разрешат сделать такое лишь дважды). Возьмите ещё несколько пакетиков с кетчупом, горчицей и острым соусом, если окажетесь в фаст-фуде. Это также касается салфеток и соломинок. Если вы ещё этого не сделали, то попросите доброго друга или родственника дать вам их пароли к Netflix и Hulu. А также к HBO Go, если повезёт (потом дайте пароль мне).

Кстати, о крупных магазинах. Если услуга не отвечает стандартам, жалуйтесь. Как правило, вы получите бесплатный ваучер от компании, и неважно, насколько глупа ваша жалоба.

Каждый раз, когда вы можете заполучить нечто ценное бесплатно, но оно вам не нужно, берите и продавайте. Например, моя мама дала мне планшет на базе Android, он ей был не нужен, а я продала его на Craigslist за 100 долларов. Друзья отдавали мне дизайнерскую одежду и обувь, от которых они хотели избавиться, а я продавала их на Crossroads и Buffalo Exchange. Один раз я выиграла в лотерее кольцо для эрекции и продала его за 80 долларов на eBay. Если у вас есть что-то в новом или почти новом состоянии, велики шансы, что кто-то это купит почти за первоначальную цену. Даже кольца для эрекции.

По сути, если вы хотите ко всем чертям взорвать систему, вы должны ставить цель создать бартерную систему в своих социальных кругах, подобную системе обмена одеждой, о которой я писала ранее. Найдите друзей, которые могут предоставлять вам услуги (например, стрижку) и то же предложите им что-то, но не деньги. Приготовьте для них еду, почините прибор, почистите их двор. Всё, что хотите сделать.

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