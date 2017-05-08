Интервью VICE: Крейг Робертс

Те из вас, кто в середине нулевых каждый день после школы смотрел CBBC, наверняка впервые увидели уэльского актёра Крейга Робертса в роли хулиганистого приёмного ребёнка Рио Уэлларда в «Дневнике Трейси Бикер». Для тех, кто жил не так, как я, прорывом Робертса стала роль Оливера Тейта в комедии взросления Ричарда Айоади «Субмарина» (2010 год). С тех пор он сделал очень много, засветившись в «Соседях. На тропе войны» (2014 год), «Основных принципах добра» (2016 год) и «Просто Джиме» (2015 год), для которых он также выступил сценаристом и режиссёром. Его следующим проектом будет третий и последний сезон комедии о 1980-х «Красные дубы» от Amazon, который выйдет в этом году.



Я позвонила Крейгу, чтобы поговорить о его статусе ведущего уэльского эксперта по Эминему и о некоторых других, не таких важных вещах.

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VICE: Как часто вы лжёте, отвечая на вопросы в интервью?

Крейг Робертс: Вероятно, как мне кажется, в большинстве случаев, потому что в интервью всегда пытаешься показать себя лучше, чем есть. Пытаешься казаться более интересным, а мне приходится очень часто пытаться выйти на этот уровень. В жизни я также довольно много лгу. Все мои ответы будут ложью.

Как долго вы, на ваш взгляд, продержитесь в космосе ?

В космосе в буквальном смысле или фигурально? Потому что мне не по душе ни то, ни другое. Если в буквальном, то, думаю, как бы неплохо. Изоляция бы хорошо на меня подействовала; мне нравится подолгу оставаться наедине с собственными мыслями. Я бы сказал, что год пошёл бы мне на пользу.

В какую теорию заговора вы верите?

Это идеальная платформа для того, чтобы произвести впечатление параноика. Меня интересует большинство теорий заговоров. Скольким я верю, не знаю. Мне хотелось бы верить, что высадку на Луну снял Стэнли Кубрик. Я как бы считаю, что общество каким-то образом контролируется, думаю, в плане того, что мы смотрим по телевизору и что на нас проецируется – как будто мы живём в почти антиутопическом мире «Шоу Трумэна», видим, как другие люди проживают свои жизни в реалити-шоу, где они как бы попросту никуда не двигаются. Это вроде как попахивает нигилизмом. Но да, чтобы не смахивать на Курта Кобейна, скажу, что их немного.

«Субмарина» (взято с YouTube)

Какой была бы ваша специальная тема на «Mastermind» ?



Эминем. Я думаю, что, наверное, Эминем. Я на нём помешан. Я помешался на какое-то время; я – тот ребёнок, который так и не вырос из Эминема после 18-летия, хотя должен был полюбить The Smiths и всё в таком духе. Но нет, я просто продолжил слушать очень агрессивную музыку – не в буквальном смысле, мне просто нравится его музыка, я считаю, что он очень хорош. Он года три назад выпустил альбом – он был очень злой, земной ему поклон. Он, должно быть, что-то такое переживает.

Какой у вас был самый первый адрес электронной почты?

На самом деле, кажется, EM1NEM, а это не особенно интересно. Солгать мне трудновато.

Почему вы порвали с самой первой своей девушкой?

Вероятно, потому что я был очень незрелым и не мог с этим справиться. С ситуацией всегда можно справиться лучше. В отношениях никогда не бывает легко сделать это вовремя. Это почти что равнозначно тому, чтобы рисовать картину с завязанными глазами, а затем как бы снять повязку, после чего думаешь: «Я, пожалуй, мог бы справиться чуть получше».

Что вам ярче всего запомнилось из школьных лет?

Желание её закончить. Та странная ситуация, когда твой возраст полон тревоги, а родители постоянно говорят тебе наслаждаться им, потому что будешь по нему тосковать, когда из него выйдешь, и это очень верно. Однако школа никогда не готовит к реальному миру. Она готовит к таким вещам, как алгебра, которой я так и не воспользовался в жизни. Мне бы хотелось посещать школу сейчас, в свои годы, когда я уже в каком-то смысле вырос. Я пытался быть крутым, но этому, как мне кажется, и учит школа. Пытаешься быть человеком, которым вовсе не являешься, когда на самом деле, если действительно принять в школе своё «я», то, вероятно, станешь гораздо круче.

Рекламный кадр из «Красных дубов» (взят с Amazon Prime)

Какая фаза вашего взросления была самой худшей?



Наверное, та, в которой я ещё нахожусь, фаза Эминема. Находиться в этой фазе ужасно. Сообщаешь, что ты фанат Эминема, а люди начинают: «Да ну. Ты ещё и Дональда Трампа поддерживаешь?» Любить это очень странно, потому что он на самом деле во всём очень неправ. Думаю, именно поэтому он уже не так значим сейчас, потому что сразу после своего появления он был скандальным ради скандальности – я на самом деле не верю, что он мог бы кого-нибудь убить. Теперь это просто ни к кому на самом деле не взывает; никто уже реально не хочет этого слышать; на это не обращают внимания. Поэтому из-за того, что я могу сказать: «Да нет, он ещё хороший!», люди реагируют так: «Заткнись, Крейг, мы не хотим это выслушивать». Я просто знаю очень много информации на эту тему. Дело не в моём восхищении тем, насколько он хорош. Но нет, я сейчас не так много его слушаю. На самом деле я слушаю только Radiohead.

Если бы вы могли жить в любой период истории, какой бы вы выбрали?

Наверное, время, близкое к моему рождению. Я бы не отправился в 20-е или что-то в этом роде. Может, 70-е; тогда выпустили кучу хороших фильмов, на которые я хотел бы сходить сразу после выхода. Когда я родился, выпустили «Красавицу и чудовище», и я помню, как смотрел его в первый раз, так что я, наверное, отправился бы где-то в то время, если бы вообще куда-то отправился. В будущее – нет, потому что будущее, как мне кажется, будет просто чокнутым. Люди просто не будут любить друг друга.

В какой момент вашей жизни вами действительно овладел страх?

Если честно, такое бывало довольно часто. Я в определённой степени страдаю тревожностью, поэтому мне трудно иметь дело с любыми большими группами. Порой бывают дни, когда я просыпаюсь в страхе и вынужден с этим разбираться, полностью отрешившись от себя и не имея возможности заниматься своими делами. Я сам это провоцирую – пью очень много кофе и курю сигареты.

Занялись бы вы сексом с роботом?

На мой взгляд, это очень мрачно. Знал бы я, что это робот, или это как в «Мире Дикого запада», где мне нужно догадаться? Нет. Однозначно нет. Нет, нет, нет, потому что это, на мой взгляд, просто подразумевает, что робот будет очень хорош в сексе, а никому никогда не хочется заниматься сексом с кем-то, кто очень хорош. Секса хочется с тем, кто просто хорош, чтобы спокойно относиться к себе.

Крейг Робертс в рекламном кадре «Субмарины»

Если бы вы были рестлером, под какую песню вы выходили бы на ринг?

Таких несколько. Вероятно, под песню из «Аладдина», где он типа [поёт]: «А ну-ка все, в полной красе падайте ниц!» Или, может, под что-то действительно отвратное вроде «Девушка и принц» из «Красавицы и чудовища». Под что-нибудь такое, от чего людям действительно становилось бы неуютно на соревнованиях по реслингу. Возможно, под что-нибудь очень лёгкое, очень тревожное или эмо-музыку. Для раздражения, понимаете? Я очень любил реслинг и какое-то время реально верил, что это по-настоящему. Затем я был безутешен, так что да. Хрен с ним, с реслингом.



О чём из содеянного за свою жизнь вы жалеете больше всего?

Больше всего я жалею, что узнал значение слова «тревожность», потому что до этого я не знал, что это такое, и просто думал, что пью слишком много кофе, и не думал, что проблема на самом деле во мне. О чём ещё я жалею? Список длинный. Я жалею, что взял трубку, когда вы позвонили. Нет, в какой-то степени жалеть о чём-либо бессмысленно. Что есть, то есть.

Как вы, на ваш взгляд, умрёте?

Чертов ад! Я просто зажгу сигарету. Нет, это была ирония. Я не знаю. Надеюсь, я буду старпёром, буду с кем-то и буду спать. Но как я действительно умру? Наверно, из-за тревожности. Заволнуюсь до смерти.

Сколько раз вы выпиваете прежде, чем свалиться пьяным?

Это зависит от того, что я пью. Виски – это ничего, оно просто меня успокаивает, и мне нужно поспать. Полагаю, если я выпью какого-то пива, порций пять, то рядом со мной лучше не находиться. Не знаю, с кем вообще можно находиться рядом после того, как человек вливает в себя пять пинт яда. Я расхаживаю нетвёрдым шагом и рассказываю людям, как сильно их люблю или ненавижу.

И наконец: помочиться в душе – да или нет?

Да, конечно. Если хочется, то выбор за вами. На самом деле я не против. То есть помочился бы я в душе? Не знаю. Я не против этого. На этом хорошо закончить.

@marianne_eloise