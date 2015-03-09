Таинственный и обманчивый мир католических мощей

В Сицилийском районе Италии, в городе Палермо, на горе под названием Пеллегрино, в уютной пещере, в церкви, в маленькой гробнице лежат мощи Святой Розалии.

Её история необычная как для анналов католической святости, поскольку она не была замучена особо жестоким способом. Напротив, будучи юным подростком, Розалия полностью посвятила себя христианству в качестве пещерного отшельника до самой смерти по естественной причине в 1160 году. Там её останки лежали столетиями, пока в Палермо не наступила эпидемия чумы в 1624 году. Жителям начали приходить видения «маленькой святой» и охотник, ищущий лекарство, зашёл в её пещеру, выкопал её кости и пронёс их по улице. Чума загадочным образом стихла. Этого было достаточно, чтобы её канонизировать, её убежище превратить в место культа, а для сицилийцев это стало достаточным поводом, чтобы встать на колени и молиться этой кучке костей.

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Но есть одна небольшая проблемка: кости в гробнице Святой Розалии, на самом деле, принадлежат козе.

Это открытие было сделано в 1825 году геологом Вильямом Бакландом, который, находясь в свадебном путешествии, исследовал мощи и определил, что они «не принадлежат человеку». (Бакланд также сделал вывод во время поездки, что тёмные пятна на полу другой церкви, представленные как «капли мученической крови», на самом деле, были каплями мочи летучих мышей). Но вместо того, чтобы исправить ошибки и избавиться от останков козы, церковь продолжает выставлять на обозрение те же кости.

«В Сицилии вас побьют, если скажете, что кости принадлежат козе», сказал Пауль Кундонарис, автор и фотограф, специализирующийся на жутком искусстве. В 2013 году он опубликовал книгу «Небесные тела», где раскрывает в деталях историю мощей, извлечённых из римских катакомб в XVII веке. Мощи в католицизме – повсеместное явление. В Сиене демонстрируется голова святой Катерины, и внезапно всплывают пузырьки с грудным молоком, прямо из груди Девы Марии. Есть даже слухи о Святой Крайней плоти, хорошо сохранившейся, сморщенном кусочке самого Младенца Иисуса.

«В Ватикане есть подобный складу в фильме «Индиана Джонс», и все мощи там промаркированы. Там есть мощи Св. Валентина, четыре таких-то и таких-то, и их просто отозвали, сказал Кудонарис. Я сфотографировал, как минимум, шесть разных [скелетов] Св. Валентина. С торговлей мощами есть одна проблема: в них мало точности воспроизведения».

(Я контактировал с различными членами Католической церкви по этому вопросу, но никто из них не пожелал говорить о процессе, в ходе которого идентифицировались мощи).

Так что же всё это значит? Зачем тратить деньги на объекты, которые могут быть просто козьими костями? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно вернуться к истокам почитания мощей в католицизме.



Икона в Римо-католической церкви Святого Поликарпа, изображающая Поликарпа загадочным образом погасившего огонь в городе Смирна. Фото пользователя Wikimedia Commons P. Vasiliadis

Истоки возвращают нас ко второму столетию и сирийскому священнику по имени Поликарп. Когда римляне попросили его прекратить практиковать христианство, он, естественно, отказался. Будучи не самым дипломатичным народом, римляне привязали его к бревну и поместили на костёр. «И произошло удивительное, рассказывает Кудонарис. Ветер задул языки пламени вокруг тела Поликарпа. Они кружились вокруг него, но не дотрагивались». Для последователей христианства – это был знак. Римляне, конечно, не приняли это во внимание, поэтому, прибегли к мечам и порубили его на куски. Но благодаря этому случаю было получено доказательство силы Бога. После казни христиане собрали куски Поликарпа и началось поклонение мощам.

К четвёртому веку, как указывают письменные источники, начинают появляться паломники, посещающие могилы мучеников. Паломники использовали свои предвестники карт голливудских звёзд, чтобы найти могилу, молиться костям, в надежде получить эту вожделенную защитную силу Бога. Эта ментальность продолжала распространяться пока замысловатым образом не вплелась в церковную ткань.

«Есть католическая доктрина, по которой вы не можете освятить алтарь без наличия мощей, говорит Кудонарис. [Мощи] являются одним из фундаментов католицизма».

Это, очевидно, хорошая отправная точка для того, чтобы проследить за «магической логистикой» мощей. Смотрите, мощи – это не всегда части тела. Они существуют в трёх разновидностях: мощи первого класса – это части тела, мощи второго класса – частицы одежды или предметов, к которым святые прикасались будучи живыми, мощи третьего класса – объекты, к которым прикасались другие мощи. Мощи имеют силу независимо от их места в этой иерархии, что объясняет наличие их большого количества вокруг нас и такого большого количества народа, молящихся им. И в этом одна большая загвоздка.

«В этом проблема протестантов», говорит Кудонарис.



Гробница и мощи Святой Эулалии, покровительницы Барселоны. Фото пользователя FlickrDon McCullough

Католики утверждают, что мощи не имеют силы. Вся сила приходит от Самого Человека Сверху. Вы можете провести разновидность заклинательного ритуала, стоя, скажем, перед черепом Святого Петра, держа в руках чашу, которую когда-то держал Святой Пётр, и обращаясь к святому. И может быть, путём этих действий, вы докажете Богу, что вы хотите использовать жизнь Святого Петра в качестве примера, и Он этим проникнется и снизойдёт до помощи вам. Но это не тот пример, как почитание мощей работает на практике.

«Люди считают мощи сами по себе, как нечто, имеющее чудотворную силу, говорит Кудонарис. Они не молятся Богу. Они говорят: «Ноготь с пальца ноги Святого Петра, исцели меня».

В этом есть большая проблема, которая фактически превращает католиков в нарушителей Первой заповеди, «Да не будет у тебя других Богов перед лицом моим». Если посмотреть с этой точки зрения, вы сможете увидеть, как пристально ревнивый Бог рассматривает народ, поклоняющийся костям, (некоторые из которых принадлежат козам!) и становится мстительным во всех значениях этого слова. По сути дела, раскол Мартина Лютера во многом был основан на этом теологическом недостатке.

«Протестанты критиковали поклонение католиков костям собак и других животных, говорит Кудонарис. В одной церкви было нечто, считавшееся мозгом Святого Петра. Оказалось, что это окаменевший картофель».

На протяжении многих лет были попытки легитимизировать торговлю мощами. В Австрии, например, был издан приказ, согласно которому при продаже мощей продавец должен предъявить «надлежащее подтверждение» (под «подтверждением» подразумеваются документы). Но такие документы можно легко фальсифицировать, и традиционно, почитатели мощей не слишком беспокоятся о таких вещах.

«Если вы непоколебимо верующий католик, вам это не помешает, говорит Кудонарис. Если же вы хотите видеть вещи такими какие они есть в действительности, тогда это обращает весь предмет в шутку».

Есть одно место, где эта ментальность доказывается даже на виртуальной торговой площадке, где вы можете продать практически всё, что угодно: eBay.

После нескольких недель кликанья по обширному, кажущемуся безграничным предложению католических мощей, я не смог найти ни одной позиции, которая предлагала доказательство что мощи являются действительно тем, что предлагает продавец. Когда я связывался с продавцами, чтобы попросить доказательства, мне рассказывали истории, как это попало к ним случайно и они не знают ничего больше. Одна продавщица нашла своё сокровище в старой шкатулке для драгоценностей, загрузила фото в сервис картинок от Google и поняла, что это мощи. (Её стартовая цена была $100). Один человек работает на рынке недвижимости и нашёл их в коллекции священника, недавно лишённого сана. («Его обвинили в обычном как для священников плохом поведении с растлением мальчиков»).

54-летний продавец мощей Святого Ефрема (стартовая цена была $106) отказался сообщать мне какие-либо детали. Когда я спросил его, как тот узнал, что это, он сказал, что его родители были продавцами антиквариата, так что «окружение, плюс дни рождения, плюс исследования равно «знать, что есть что».

Откровенно говоря, это неважно. Маленький фрагмент был прикреплён внутри богато украшенной усыпальницы, в которой хранятся сами мощи. Усыпальница сделана из золота и серебра. Она была несомненно более ценной, нежели сами кости. (Понятно, что продавец закончил переписку навязчивой рекламой: «Теперь предлагайте цену моему лоту, его цена очень занижена»). Кстати, многие онлайн-продавцы предлагают только пустые реликварии.

Пользователь eBayangelandbread продаёт усыпальницы (реликварии), стилизованные под готические гробницы по $145 за штуку. Продавец также использует мощи для своего регулярного молитвенного ритуала. Когда я спросил почему, мне ответили сравнением. «В контрольной по математике калькулятор не обязателен, ведь вы можете просто использовать свой мозг для расчётов, пишет angelandbread. Тем не менее, в условиях ограниченного времени калькуляторы очень помогают».

В таком случае, мощи – это как кнопки быстрого доступа. Они – визуальные мантры, которые помогают сфокусировать мышление католика, ощутить связь между этим миром и потусторонним. Более того, способ их хранения – роскошь уровня Либераччо, что даёт им дополнительную ценность. «Фрагмент кости имеет мало эстетической привлекательности», говорит Кудонарис. Но реликварии являются произведениями искусства, что фактически доказывает силу Господа.

«Так много притягательности в возможности говорить, смотреть на эту штуку, покрытую славой, покрытую золотом, покрытую красотой, сказал Кудонарис. Это материальный мостик к силе Господа, божественной воле и божественной магии. Это и есть настоящая сила мощей».

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