Беременные женщины, которые курили траву

Мамы-курильщицы травы – яркие члены сообщества любителей каннабиса, и легальные производители марихуаны делают всё, чтобы зарабатывать на женщинах и силе их красоты. Но ещё существуют представители женского пола, о которых не говорят открыто: это беременные женщины*.

Медицинскую марихуану всё больше признают в США. Двадцать три штата и Вашингтон легализировали этот наркотик для тех, кому он нужен в лечебных целях. Во время беременности женщины сталкиваются со многими проблемами здоровья, для решения которых часто выписывают марихуану. Среди них тошнота и утренний токсикоз, потеря аппетита, беспокойство и так далее. Но для многих курение травы во время беременности сродни пренатальному жестокому обращению с детьми, и некоторые врачи (и законодатели) могут решить, что использование марихуаны беременной женщиной – это веская причина, чтобы обратиться в службу по защите детей.

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Но факты о влиянии марихуаны на плод остаются размытыми. В докладе, опубликованном в начале прошлого года Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо, сообщается, что ТКГ действительно передаётся детям через плаценту и грудное молоко. Среди выводов, представленных в докладе, значатся «смешанные» доказательства того, что трава становится причиной маленького веса при рождении, и «умеренные» доказательства того, что употребление марихуаны во время беременности приводит к тому, что младенцы имеют проблемы со вниманием, когнитивные нарушения и низкий IQ.

Как бы там ни было, на этой неделе Американская медицинская ассоциация согласилась добиваться, чтобы на медицинских и развлекательных изделиях, содержащих марихуану, было сообщение «Предупреждение: использование марихуаны во время беременности и кормления грудью представляет потенциальную опасность». Это не так жёстко, как предупреждения на табачных и алкогольных изделиях, но всё же приводит в замешательство тех, кто думает, что такое сообщение несерьёзно.

С другой стороны, сторонники каннабиса любят указывать на исследование 1994 года, в котором внимание уделяется новорожденным на Ямайке, как доказательство, что трава и дети – не обязательно плохое сочетание. Из-за недостаточного изучения и отсутствия долгосрочных исследований влияния каннабиса на плод, мы всё также не имеем достаточной информации по этому вопросу.

Курение травы во время беременности может быть не таким вредным, как алкоголь, но это, возможно, большее табу. Даже несмотря на осуждение, некоторые будущие мамы всё равно дымят. Мы поговорили с четырьмя женщинами (чьи имена были изменены) о том, как марихуана помогла им во время беременности, как их мужья поощряли курение (а доктора наоборот), и беспокоились ли они о том, что марихуана отразится на развитии их детей.

Мама #1

VICE: Каковы были даты вашей беременности?

Шона: Я забеременела в апреле 2014 года, после того, как потеряла ребёнка приблизительно на десятой неделе в марте 2014-го. Я родила здоровую девочку в декабре 2014-го. Я обратилась к акушерке, потому что хотела родить естественным путём, и мне не понравилась та женская консультация, в которую я обращалась во время моей первой беременности.

Расскажете больше о своём опыте курения травы во время беременности?

Первые четыре месяца беременности мы жили в штате, где использование каннабиса в медицинских и развлекательных целях нелегально. Всё это время я так сильно блевала, что минимум раз в неделю оказывалась в больнице (а иногда доходило и до трёх раз в неделю) для внутривенной регидратации. Мой доктор выписал мне Zofran, но большую часть беременности страховая компания мне его не покрывала, а он стоит около 11 долларов за таблетку. Каннабис стоил около 20 долларов за грамм, и благодаря ему я могла что-то съесть. В те месяцы я могла поесть только тогда, когда получалось найти кого-то, кто покупал мне каннабис. На четвёртом месяце беременности мы переехали в Колорадо, и всё стало намного легче – мы находились буквально в пяти минутах от аптеки.

Значит, вы использовали каннабис для борьбы с утренней тошнотой? Помогало?

Медицинский термин, определяющий то, что со мной происходило, звучит как «неукротимая рвота беременных», что было красивым описанием того, что моя частая рвота представляла опасность для моего здоровья и здоровья моего ребёнка. Марихуана помогла. Очень. Не думаю, что я бы с этим справилась без каннабиса.

Вы консультировались по этому поводу с гинекологом или с акушеркой? Что они сказали?

После того, как мы переехали в Колорадо, я спросила об этом мою акушерку. Она порекомендовала его использовать, но будучи акушеркой, она не могла дать мне красную карточку, и мне пришлось покупать его в магазине.

Как вы употребляли каннабис? Какие-то сорта лучше других справляются с утренней тошнотой?

Я использовала испаритель, потому что кашель из-за курения вызывал ещё большую рвоту, а то, что можно было съесть, оказывалось вырванным ещё до того, как начинало работать. Не помню, какие сорта я использовала, но, на самом деле, они не отличались по эффективности.

МАМА #2

VICE: Кем вы работаете, и живёте ли вы в штате, где каннабис легализовали?

Нора: Я живу в Северной Каролине. Там это точно нелегально, а большинство нарушений считаются тяжким преступлением, хотя наличие до полутора унций считается проступком. Я замужем, у меня годовалая дочь, а в мае 2016 года у нас будет ещё один ребёнок. Я работаю в офисе на владельца франшизы фаст-фуда. Я занимаюсь бумажной работой и выполняю текущую работу.

Вы пробывали каннабис до того как забеременели?

До того, как я закурила траву, я немного неодобрительно смотрела на людей, которые курили, особенно на будущих матерей. Я просто думала: «Как можно употреблять наркотики, будучи беременной?» Потом я поступила в колледж и на собственном опыте узнала, что марихуана – не «наркотик» в привычном смысле. Я начала регулярно курить и подружилась с несколькими женщинами, которые курили во время беременности. Это полностью изменило мою точку зрения, так как я знала, что эти женщины заботились о своих детях, и не было заметно какого-либо серьёзного влияния на детей.

С какой целью вы употребляли наркотик во время первой беременности? Для развлечения или они помогали при симптомах беременности?

Большую часть моей первой беременности ничего не менялось. Я курила каждое утро перед работой и несколько раз на протяжении дня. Меня тошнило по утрам, и я знаю, что нормально, если женщина из-за этого теряет вес, но мне совсем не нравилась мысль, что моему ребёнку не хватает питательных веществ, поэтому я курила, чтобы возбудить аппетит, и сделать так, чтобы я не блевала всем тем, что кушаю. Но самым худшим симптомом была моя эмоциональность. В начале первой беременности я управляла рестораном, и большая часть общения с клиентами доводила меня до слёз. Это было ужасно, но курение помогало мне прийти в себя и отойти. Я смогла делать свою работу, не превращаясь в нытика.

Осуждали ли вас за употребление каннабиса друзья или вторая половина, или они тоже курили?

Мой муж говорил, чтобы я продолжала курить, потому мы оба считаем, что это не вредно. Некоторые мои друзья имели негативное мнение на этот счёт, поэтому я просто им не рассказывала. Моя лучшая подруга и я были беременными в одно и то же время. Она была женой военного и курила до самых родов. Но я наслушалась лекций в кабинете своего доктора. Там мне прямо говорили, что если анализ покажет позитивный результат, то они привлекут службу по защите детей, и я не смогу забрать ребёнка домой. Я перестала курить приблизительно на сроке семь месяцев. В основном, всё было в порядке, но мой аппетит страдал на протяжении нескольких недель.

У вас в больнице брали анализ на наркотик, когда вы рожали?

Да, они брали анализ у меня, и, насколько я знаю, отрицательными были результаты только восьмого и девятого месяцев. Но они были такими одержимыми, пока я была в больнице. Они пытались заставить меня сходить в туалет, когда я впервые туда пришла, но даже не подумали о том, чтобы сначала меня осмотреть. У меня было восемь сантиметров раскрытия, поэтому ничего не происходило. У меня не было никаких осложнений, но после того, как родилась дочь, и до того, как мне позволили встать с кровати и пройтись, они засунули мне катетер, чтобы сделать анализ мочи. Пока они занимались катетером, доктор меня спросил: «Этот анализ мочи будет негативным?». Я сказала: «Да», и мой доктор переспросил: «Ты уверена?» Это было унизительно.

Вы употребляете каннабис во время текущей беременности?

Я бросила, потому что не хочу неприятностей. Думаю, что это смешно. Моя дочь была абсолютно здоровой, и хотя доктора не хотели слышать мои смешные доказательства о том, что «мой ребёнок оказался нормальным», я также думаю, что когда дело доходит до марихуаны, я должна принимать решение сама. Я понимаю их озабоченность, но это не алкоголь. Они не берут у меня анализы на алкоголь во время каждого визита, а он бы точно причинил вред, поэтому я думаю, это двойные стандарты.

Я понимаю их озабоченность, но это не алкоголь. Они не берут у меня анализы на алкоголь во время каждого визита, а он бы точно причинил вред, поэтому я думаю, это двойные стандарты.

МАМА #3

VICE: Расскажите о датах вашей беременности.

Даниелла: Мы забеременели где-то на Рождество 2014 года, хотя я узнала об этом пять недель спустя – здравствуй, рвота! Ребёнок родился в сентябре 2014 года.

Расскажете больше о своём опыте употребления травы во время беременности?

Изначально я была против такой идеи, в основном, из-за мнений относительно курения во время беременности. Тем не менее, через три недели после того, как во мне почти ничего не задерживалось, и очень хотелось бутерброд… Я впервые закурила. Сделала несколько затяжек. Я села, съела половину бутерброда, и он не вышел обратно! Потом, думаю, я заснула. После этого я ещё несколько раз курила, потому что я продолжала блевать каждые 20-40 минут с четвёртой по 15 неделю и похудела приблизительно на 20 фунтов. Когда я курила, я могла есть и спать. Это помогало удержать еду внутри и работало лучше чем «Зофран». Честно, это спасение. Но на протяжении третьего триместра я хорошо себя чувствовала, поэтому мне это было не нужно.

Вы консультировались по этому поводу со своим гинекологом? Что он сказал?

Не консультировалась, скорее, из-за того, что у меня не было с ней магической связи, как у многих людей. Она была нужна, лишь чтобы убедиться, что с ребёнком всё хорошо, и чтобы выписывать лекарства! Она даже не пришла на роды.

Осуждали ли вас ваши друзья или вторая половина, или они вас поддерживали?

Большинство очень поддерживало. Мой муж был тем, кто уговорил меня курить. Однажды со мной покурила подруга, перед тем как пойти за блинчиками. Они все знали, что я это делала не ради кайфа. Я делала несколько затяжек лишь потому, что хотела удержать пищу.

Как вы думаете, повлияло ли это как-то на вашего ребёнка?

Не думаю, что хоть как-то повлияло. Мой ребёнок такой же, как и все годовалые дети. Он любит карабкаться и прыгать. Он бегает за животными. Он поёт и танцует.

МАМА #4

VICE: Расскажите мне о себе и ваших беременностях.

Николь: Мне немного за 30, у меня есть девятилетний мальчик и семилетняя девочка от бывшего мужа и трёхлетняя девочка от моего нынешнего мужа. Мы вместе уже шесть лет, и я домохозяйка.

Какие были у вас отношения с марихуаной до того, как вы забеременели?

До того, как я забеременела первым ребёнком, я курила несколько раз в день.

Как изменилась частота курения во время вашей первой беременности?

Я бросила, как только узнала, что беременна. Но спустя неделю, у меня началась утренняя тошнота. Меня тошнило от всего. Первые несколько недель я ела одни крекеры. Через некоторое время я начала делать несколько затяжек по вечерам, чтобы пробудить чувство голода и съесть ужин. Не думаю, что я курила, когда начался второй триместр. Во время одного из первых визитов в женскую консультацию я рассказала врачам, что иногда курю. Они сказали, что немного марихуаны – это нехорошо, но всё же лучше, чем не есть.

Ваш ребёнок родился здоровым, правильно?

Он был вполне здоров. До сих пор здоров. Он высокий и умный. Я кормила его грудью около 11 месяцев, пока он сам не бросил.

Но вы решили не употреблять марихуану во время второй беременности, правильно? Почему?

Доступ. Вот так просто. У моего бывшего мужа, а не у меня, были связи с торговцами. Я ушла от него через три дня после того, как узнала, что беременна вторым ребёнком. Я ушла в приют для жертв домашнего насилия, где было безопасно, и не хотела, чтобы меня поймали с марихуаной и лишили крыши над нашими с сыном головами. Во время второй беременности я особенно плохо переносила утреннюю тошноту. Если бы у меня была возможность покурить, я бы ею воспользовалась.

*VICE не поддерживает использование каких-либо веществ во время беременности и не предлагает курить марихуану во время беременности до тех пор, пока не появится исследование о потенциальном вреде.

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