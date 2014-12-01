У меня самые ужасные приступы головной боли

«Головная боль» Джорджа Круикшанка. Изображение ​Википедии

Представьте себе, что вы просыпаетесь ночью от чувства, что вам сверлят глаз. Это не метафора. Представьте ощущение, что кто-то всунул в вашу шею раскалённый металлический прут и пронзил им ваш мозг. Опять же, это не метафора. Такие ощущения вызывает то, что называют ​кластерной головной болью.

Кластерные головные боли, также известны под названием «суицидальная болезнь», поскольку известны случаи, когда больные сводили счёты с жизнью, не в силах больше терпеть страдания. Болезнь проявляется у одной десятой процента населения нашей планеты, и мне, 27-летней женщине, посчастливилось очутится в этом эксклюзивном клубе и приходится учиться жить с этим синдромом.

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Мой первый кризис случился в 17 лет. С самого первого момента я поняла, что это не обычная головная боль – в основном потому, что никогда ранее я не испытывала ничего подобного, что могло бы даже отдаленно напомнить боль, возникшую вокруг моего левого глаза и пронизывающую моё ухо, зубы, распространяющуюся по моему затылку и за его пределами. На более поздних стадиях начинаешь испытывать боль от прикосновения к своему собственному лицу. Это была своего рода интенсивная агония, которая невероятно быстро может довести вас до отчаяния, несмотря на то, что я понятия не имела, что со мной происходило.

Так я жила в течение двух месяцев, жертва боли, которая накрывала меня ежедневно с 20-минутными интервалами. Каждый день приезжала скорая помощь, но таблетки, казались мне просто Тик Таком, врачи ничем не могли облегчить мои пытки; я просто должна была ждать, пока она уйдет самостоятельно.

Моя семья была потрясена этой первой вспышкой, и тем, как она меня ослабила, как физически, так и в моральном плане. Я больше ничего не помню об этой стадии, так как мой мозг всегда имел врожденную склонность запоминать хорошее и забывать плохое (несомненно, это мой большой плюс), но тем не менее я помню как билась головой о стену, ползала по полу и угрожала выпрыгнуть в окно.

Мне не удавалось найти эффективное лекарство, утоляющее боль, до начала следующей вспышки приступов. К тому времени, я покинула родительский дом и жила в городе Рота в Андалусии, и нашла работу в сфере недвижимости. Я принимала таблетки от мигрени всякий раз, когда боль возвращалась, но в конечном итоге они оказались очень дорогой тратой времени – две таблетки за $16 либо давали минимальный эффект либо вообще не помогали.

Однажды я попала в отделение неотложной помощи, где ожидала услышать всё ту же чушь, которую я слышала много раз (от «Мигрень – это нехорошо, но вы не должны так волноваться» и до «А вы пробовали прикладывать лимон к голове?»). Но этот доктор оказался другим.

«Вы не против если я дам вам подышать кислородом?», – спросил он. Я, понятное дело, предположила, что он шутит, потому решила отшутится сказав, что мне бы какую-то реальную помощь. Но, он одел кислородную маску мне на лицо и выходя за двери, лишь произнес: «Увидимся через 20 минут».

Так долго можно было не ждать; восемь минут спустя, боль ушла. Когда я стала расспрашивать его о этом результате, доктор сказал, что у него был такой пациент, как я – человек лет 40, который описывал такой же тип головной боли, от которых сильно страдал. Доктор посвящал своё свободное время тому, чтобы исследовать симптомы этого человека, и в результате пришёл к выводу, что кислород может быть более эффективным по сравнению с болеутоляющими препаратами.

С тех пор, каждый раз, когда боль возвращается, я обращаюсь в эту небольшую клинику в Рота, где мой врач-спаситель готовил свой кислород и возвращал меня к жизни. Всей моей жизни не хватит для того, чтобы отблагодарить этого человека за то, что он сделал для меня.

«Кластерные головные боли» по Доктору Флетчеру. Изображение ​Википедии

В промежутке между моими 19-тью и 26-ю годами вспышки болезни происходили, как правило, с периодичностью один раз в год и продолжительностью от трех недель до двух с половиной месяцев, включая периоды тика.

Я ненавидела видеть себя в роли больного человека, и, может быть, поэтому я никогда не определяла себя такой. Но написать открыто о своём состоянии, как я делаю это сейчас, тогда было совершенно немыслимо для меня; я ненавидела людей, жалеющих меня, так что старалась никогда никому не говорить, о том, что со мной происходит.

Ещё я никогда не посещала никаких интернет-форумов, потому что, по моему мнению, их чтение больным человеком является, без сомнения, самый быстрый способом самообмана, потому как вы начитаете считать, что у вас есть большая куча других проблем. Тем не менее, моя мать начала читать форумы для страдающих кластерными болями с целью найти потенциальные методы лечения, лекарства и советы.

Недавно она рассказала мне историю о таких больных: как их страницы в Facebook заполнялись их же фотографиями с кислородными баллонами, как у них у всех была одна и та же заставка (плюшевый мишка с ампутированным глазом), и, как они сигнализировали друг другу о том, что «чудовище» (головная боль) снова вернулось. Некоторые из них уходили на больничный, и страдали дома, потому что общество, казалось, не имело возможности позаботиться о них. Я не сужу и не жалею таких людей, но мой собственный опыт оказался совершенно другим, и я подумала, что может быть важно поделиться этими знаниями с другими.

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Во время приступов боли, которые почему-то как правило происходили в летнее время, я стараюсь проводить всё время за развлечениями. Я могу пойти в бассейн, на пляж, к парикмахеру (рискуя испортить стрижку), и стараюсь помогать окружающим во всём. Я даже помню, как делала себе инъекцию ​болеутоляющего в туалетной комнате ночного клуба.

К счастью, к тому моменту я уже научилась распознавать симптомы приступа за десять минут до начала, что давало мне около десяти минут чтобы словить такси и помчаться на кислородную процедуру. С момента когда я получила свой собственный баллон с кислородом для домашнего пользования, моя жизнь изменилась; я больше не завишу от больницы, я в состоянии помочь себя самостоятельно.

В отличии от того времени, когда я была упрямым подростком, сейчас во время приступов я больше предпочитаю оставаться дома. Не из-за страха, а потому, что мне действительно удобнее находиться рядом со своим баллоном.

Хотя это может показаться невероятным и несмотря на все неудобства, я считаю, что кластерные головные боли имели позитивное влияние на мою жизнь. Преодоление такой сильной боли помогает укрепить мою уверенность в себе, и, как бы странно это не звучало, каждый приступ заставляет меня ценить жизнь всё больше.

Если моя история помогла вам, или кому-то, кого вы знаете, понять, что с вами происходит нечто подобное, не стесняясь обращайтесь ко мне. Я поделюсь советами, которые помогают мне управлять болью, а иногда даже заставляют её исчезнуть.

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