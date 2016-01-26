Мужская коса – новое веяние в мужских причёсках, с которым нам придётся иметь дело

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Всем привет, вот вам немного новостей из мира по уходу за мужскими волосами: появилась новая тенденция в мужских причёсках, а ещё оказалось, что бороды… О, их так любят хипстеры! О, как бороды переливаются и вьются под весом средств по уходу! О, как бороды погружаются и поспешно достаются из пинт мастерски приготовленного эля, и как они, как магнит, собирают карнитас! О, как должна расти щетина! Бороды! Бороды, бороды, бороды! …могут быть антибактериальными и бороться с инфекциями. Поэтому, вкратце повторим: бороды не «содержат столько же экскрементов, сколько и туалет» как говорилось ранее; и появилась новая причёска, с которой нам всем придётся столкнуться. Давайте. Все вместе. Если мы переварим эти новости сообща, мы сможем найти в себе силы, чтобы справиться с ними.

Сначала мне придётся рассказать вам о стрижке, поскольку каждый год, из года в год, среди мужчин всегда появляется новое веяние в причёсках. Сейчас мужчины устали от походов в парикмахерскую под названием «Dads ‘N’ Lads» (Отцы и мальцы) и от просьбы сделать «акционную причёску за 8 долларов». Стрижку всегда объявляют одинаковым, не предвещающим ничего хорошего, тоном, который можно услышать от измождённого полковника 19 века, чья лошадь ослабела, чья армия уничтожена, и который видит высоко над собой отдалённый утёс, грохочущий и сотрясающийся песок, и вдруг видит, что целый дивизион вражеских солдат, в прочных кольчугах и с подкреплением, окружают его со всех сторон, и он знает, что сколь бы отважно он не сражался, всё тщетно. «Люди, – задыхаясь, говорит полковник, и слеза катится из его оставшегося глаза. – Господа, мои господа: появилась новая тенденция в мужских причёсках».

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Так или иначе, советую вам присесть: этот последний тренд – это «мужская коса». Да, духовный собрат мужского пучка. Да, не просто коса, а мужская коса, суровая и мужественная коса, которая пьёт светлое пиво и у которой есть любимая машина, коса, у которой есть мнение о Гарри Кейне и безмолвное уважение верного пса, коса, у которой есть любимый фильм – «Бойцовский клуб». Да, плетение, афро-карибский способ укладки волос, появившийся много поколений назад, сейчас переместился на макушку голов белых парней из Инстаграма, у которых коротко выстрижен затылок и бока головы, и это считается чем-то новым. Ваш разум вообще может воспринять эту новую революцию в мире мужских причёсок? Вы, чёрт побери, вообще можете с этим справиться?

Фотография предоставлена barbara_hairarts

Существуют две адекватные реакции на мужскую косу:

1. «Чё?»

2. «Ну, это… Знаете. Я хочу сказать, что это не для меня. Но это есть, и я, наверное, не имею ничего против. Да, это существует. Я, по меньшей мере, готов признать это».

Поэтому вернёмся к бородам: в BBC Magazine недавно было немного написано об исследовании, опубликованном в журнале «Внутрибольничные инфекции», которое путём взятия мазка с лиц 408 сотрудников больницы, у которых на лице имеется растительность и нет, обнаружило, что те, у кого есть борода с меньшей вероятностью являются переносчиками разных бактерий. Сначала думали, что регулярное бритьё может вызывать микро царапины, в которых собирается больше микробов и бактерий, являющихся причиной метициллин-резистентного золотистого стафилококка, но дальнейшее исследование показало, что есть некоторая вероятность, что бороды сами по себе борются с патогенными микроорганизмами при помощи какого-то загадочного микроба из бороды, который повсюду уничтожает разные микроорганизмы. Анализы показали, что этот микроб из бороды, являющийся частью вида эпидермального стафилококка, был эффективен в уничтожении даже самых резистентных к лекарственным средствам кишечных палочек. Итак, вкратце: в следующий раз, когда вы съедите несвежую курицу на свадьбе и заработаете себе кишечную палочку, потритесь лицом о ZZ Top.

Я думаю, что все вместе мы справились. Думаю, что вместе мы переварили все новости, касающиеся мужской растительности, которые сегодняшний день смог вывалить на нас. Возможно, завтра будут ещё какие-то новости по этой теме («Мальчикам тоже можно делать завивку! Новая дурацкая мода, получившая название «Инстаграмный перманент»», что-то типа; «Если потереть свой член о бороду, то можно излечиться от инфекций, передающихся половым путём!»), но пока что сегодня мы все сживаемся с мыслью о мужских косах и волшебной лечебной бороде. Вместе мы смогли. Вместе мы сильны.

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