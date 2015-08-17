Уже сегодня существует мозговой имплант, который может контролировать эмоции по беспроводной связи

Существующие методы для поднятия вашего настроения – которые крайне неэффективны. От рекреационных препаратов вы можете сойти с ума, лекарственные препараты могут уничтожить вашу личность и повредить органы. От сахара и алкоголя вы полнеете и впадаете в депрессию. Кофеин вас утомляет, а сигареты заполняют ваши лёгкие смертью. Мы не приветствуем эти побочные эффекты, но мы имеем с ними дело, поскольку эти вещества потенциально могут изменять наш эмоциональный термостат.

Было бы намного проще, если бы можно было не принимать во внимание всё своё тело, а перейти напрямую к источнику – нашему мозгу. А что, если бы был способ получше, чем заталкивать что-то себе в рот и заставлять, чтобы оно прошло по всему нашему кровотоку, и слепо оросило наш мозг тысячами химикатов? Что, если бы могли нажатием кнопки внести микроскопические изменения в некоторые нейроны, что заставило бы химические вещества счастья раздаться колокольным звоном в честь празднования по поводу главного приза без каких-либо побочных эффектов? Были бы мы готовы взять такого рода полный контроль над нашей эмоциональной реальностью?

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Возможность прямого вмешательства в работу мозга больше не является областью антиутопических романистов. В результате недавнего сотрудничества исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, Иллинойского университета и Колорадского университета в Боулдере был создан мозговой имплант по размеру не больше человеческого волоса, который способен изменять химию мозга объекта при помощи беспроводного дистанционного управления.

«Мы смогли задействовать двигательные схемы и схемы вознаграждения [лабораторных мышей]», объяснил Майкл Бручас, доцент нейробиологии в Медицинской школе Вашингтонского университета, в интервью с VICE. «В перспективе мы определённо заинтересованы в применении в случаях депрессии и тревоги, а также в дальнейшем изучении того, как мозг кодирует информацию».

Бручас очень взволнован касательно исследовательского потенциала устройства. В прошлом электрошоковая терапия стимулировала большие участки мозга; пероральные лекарства действуют практически так же. Творение исследователей использует комбинацию стимуляции светом и прямого применения лекарств в мозг. Бручас преуспел с этим методом в исследовании 2013 года, но только когда объект исследования был пристёгнут ремнями к машине. А сейчас, когда появился беспроводной метод, за объектом можно наблюдать во время всех видов деятельности, в то время как химия его мозга меняется.

«Наш мозг полон проводов, как на картине Джексона Поллока, и было трудно выделить схему проводки мозга [наблюдая пациентов, принимающих медикаменты через желудок], рассказал Бручас VICE. «С этим новым методом, мы можем воздействовать на конкретные клетки, выключая и включая их, и так мы действительно можем увидеть, как это всё связано».

Вы можете создать свою собственную реальность вместо того, чтобы подвергать свои эмоции воздействию окружающего нас мира. Это, по существу, является сущностью зависимости.

Помимо того, что устройство может многому научить нас о том, как работает мозг, Бручас уверен, что спустя годы, этот прямой доступ к сетям мозга может быть использован для лечения эпилепсии, психических заболеваний, хронической боли и рака мозга с небольшими побочными эффектами или вообще без них.

Пока, как и со многими формами медицинских исследований, включающих мозговой центр удовольствия, возможность нецелевого использования пациентами — и эксплуатация такого использования крупным бизнесом — невероятно высока.

Любой человек даже с самым поверхностным научно-фантастическим воображением может воскресить в памяти несколько довольно бесчестных использований мозговых имплантов, которые контролируют ваше тело и эмоции. Такие фильмы, как«Универсальный солдат», «Матрица» и «Маньчжурский кандидат»вселили в нас здоровый страх авторитарных биотехнологий. А бульварные романы, как рассказы «Известный космос» Ларри Нивена (где наркоманы, известные как «wireheads» («сетевики»), умирали голодной смертью, когда они не могли контролировать свои невральные центры удовольствия), иллюстрируют опасность к слишком сильному доступу к нашей химии хорошего самочувствия.

«Это важный момент с любой технологией, но в особенности с технологией, которая связана с биологией», предупреждает Бручас. «Мы постоянно учитываем и обсуждаем этические проблемы. Необходимо помнить, что всё ещё есть много шагов, которые необходимо предпринять, прежде чем эту технологию можно будет применять на людях. Если она будет применяться на людях, мы видим её как нечто, что может доставлять отдельные лекарства к больным участкам мозга. Поэтому мы смотрим на неё, как на технологию, которая приведёт нас к весьма положительным медицинским преимуществам».



По сравнению с остальными частями тела, мы знаем относительно мало о человеческом мозге, который является самой сложной структурой в известной нам вселенной.

За последние пару лет в сфере нейропротезирования произошло несколько весьма многообещающих достижений, включая слуховые аппараты, которые направляют аудиосигналы прямо на слуховой нерв без помощи уха, позволяющие человеку принимать телефонные звонки или слушать файлы в формате MP3 посредством своего собственного мозга.

«Сегодня мозговые импланты находятся на том же месте, где несколько десятилетий назад была лазерная хирургия глаз», утверждала в прошлом году газета «TheWall Street Journal» в истории, которая предвидит будущее, в котором мозговые импланты позволяют людям осваивать библиотеки информации нажатием кнопки. «TheJournal»предостерегает, что те, кто овладел новой технологией, могут «превосходить других в ежедневном соперничестве за работу и друзей, в науке, на спортивном поле и в вооружённых конфликтах».

Происходят этические споры, «правильно» ли, что человек может выучить французский язык или стать опытным гольфистом, просто загрузив файл в свою голову, или же людям придётся заслужить это путём стараний и решимости. Но когда дело доходит до того, что вам вверен ваш собственный эмоциональный термостат, следует учитывать больше, чем простое «хорошо» и «плохо».

Зная, что мы делаем со своими трудностями, употребляя такие вещества, как сахар, выпивка, наркотики, или со знаниями, как, например, о сексе или телевидении, вместо всех проблем, которые сопутствуют всему этому, в какие неприятности мы можем попасть, когда нас не сдерживают побочные эффекты?

Люди учатся путём жизненного опыта. В детстве наши эмоции бешено взрываются, но большинство из нас, в конечном счёте, учится контролировать своё поведение, управляя этими эмоциями, принимая кратковременный дискомфорт и взамен достигая долгосрочных целей (т.е., сопротивляться импульсу стукнуть своего начальника по лицу или признаться в том, насколько вам нравится человек, на первом свидании).

Это управление осуществляется зоной в мозгу, которая называется префронтальной корой, которая выступает в роли взрослого в вашем процессе мышления, объясняя более импульсивным, детским качествам в вашей голове, почему вам следует поступить так, а не иначе.

Но если спустя много лет мы смогли бы искусственно управлять нашими эмоциями, префронтальная кора потенциально может перестать оказывать влияние на наш процесс мышления, и поэтому перестанет расти или начнёт ссыхаться. В конце концов, если не будет последствий наших действий («чувствовать себя неловко», когда делаешь что-то не так), наше поведение может радикально измениться. Мы станем зависимыми от устройства, управляющего нашими эмоциями, и станем опасными детьми, если оно когда-нибудь откажет.

Варианты этого ночного кошмара исчерпали себя в исследованиях, где пациентам дали ручные шкальные регуляторы, которые управляли стимулирующими электродами в их мозгу. В 1986 году 48-летняя женщина испытала «эротические ощущения» от электрода в её таламусе, и развила «компульсивное использование стимулятора».

«Наиболее часто пациенты стимулировали себя в течение всего дня, не обращая внимания на личную гигиену и семейные обязанности», написали авторы исследования.

Когда системы вознаграждения нашего мозга становятся отделёнными от действий, на которые они должны вдохновлять (еда, секс, сон, личные достижения), стимул пойти и что-нибудь сделать вероятнее всего исчезнет. Вы можете создать свою собственную реальность вместо того, чтобы подвергать свои эмоции воздействию окружающего нас мира. Это, по существу, является сущностью зависимости.

Бручас и его сотрудники не подразумевают ничего, кроме самых альтруистических намерений, когда дело доходит до их работы, а их устройство может принести миру пользу в лечении болезней и будет способствовать нашему пониманию человеческого мозга. Но, как и в случае с ядерной энергией, как только джин выпущен из бутылки, вы не можете контролировать намерения всех, кто использует выше изобретение, и легко представить кого-то, кто видит чрезвычайно прибыльный потенциал устройства, которое дало нам хитроумный доступ в нашу собственную неврологическую систему вознаграждения.

«Технология не в тех руках всегда имеет потенциально негативные последствия», говорит Бручас.

Возможно, что «не те руки» могут оказаться нашими собственными.

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