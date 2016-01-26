Скандальный курс по перформансу, на котором раздеваются студенты и преподаватель

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Рикардо Домингеса не смущает нагота. Вот уже более десятилетия он ведёт занятия по перформансу в Калифорнийском университете в Сан-Диего, в том числе ряд занятий, на которых он и его студенты вместе снимают одежду, чтобы в переносном смысле открыть себя друг другу. На занятии студенты полностью обнажаются в освещённом свечами круге. Однако прошлый семестр отличается от других, поскольку мать одного из студентов обвинила Домингеса в том, что он извращенец.

Эта мать (пожелавшая остаться не названной в местных новостных сообщениях) заявляет, будто бы её дочь заставляют раздеваться на занятии, и рассказала 10News на ABC, что ей от этого задания «поплохело». «Я не для этого отправляю её в университет», – заявила она телевизионной станции на этой неделе, выражая убеждения множества родителей, которые отправляют своих детей получать художественное образование.

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Домингес преподавал «Performing the Self», курс по перформансу высокого уровня, в Калифорнийском университете в Сан-Диего последние 11 лет, и он говорит, что сейчас на него пожаловались впервые. Важно отметить, что его курс не является обязательным, а это значит, что любой, кто на него записался, вероятно, стремится исследовать мир искусства перформанса, который испытывает границы и не всегда требует наличия одежды. Мать утверждает, будто бы её дочь не знала об обязательности раздеваться на занятии, но Домингес и другие студенты отмечали в новостных сообщениях о скандале, что ожидания чётко излагаются в течение первой недели занятий, а студенты, которым неловко снимать с себя одежду, могут выбрать альтернативное задание по демонстрации «эмоциональной наготы», что подразумевает изображение эмоциональной уязвимости в одетом виде. (Домингес заявил, что этот вариант не выбирает почти никто).

Пускай педагогические методы Домингеса и являются неординарными, они соответствуют новой традиции университетских курсов, нарушающих общепринятые правила. Во время моего обучения существовал курс по ведению монашеского образа жизни, на котором студентам требовалось в различные моменты в течение всего семестра отказываться от техники (в том числе от ноутбуков и будильников), строго ограничивать рацион сырыми овощами, практиковать целибат и провести целый месяц в безмолвии. В самом деле, то, что можно заставить попробовать студентов университетов, поразительно.

Существует множество подобных курсов, которые либо заставляют студентов действительно исследовать свои убеждения, либо эксплуатируют их стремление пробовать новое (в зависимости от того, кого спрашивать): курсы по «искусству ходьбы», курсы, на которых часами анализируют дневные мыльные оперы, курсы по игре в «Скраббл». Один из моих бывших преподавателей в прошлом году начал вести курс под названием «Пустая трата времени в Интернете», содержание которого полностью соответствует названию. За зачёт. Для диплома.

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«Главное в образовании – это сдвиг представлений о том, что мы понимаем под знаниями и исследованиями, – сказал мне Домингес. – Если посмотреть на этимологию термина «education», «образование», то он означает «быть вывернутым наизнанку». Наша работа как исследовательского университета и программы по изобразительному искусству, состоит в том, чтобы обучать своих студентов, то есть выворачивать их наизнанку, и давать им возможность находиться в первых рядах не только пост-современного искусства, но и искусства в будущем».

В программу «Performing the Self» входит серия «жестов» – художественных перформансов, связанных с самовыражением при использовании тела в качестве холста. «Главная рекомендация по обнажённому жесту – создать работу, размышляющую над вопросом: что является вами в большей степени, чем вы, – сказал мне Домингес. – В прошлом некоторые студенты концентрировались на своих волосах; другие художники концентрировались на пальцах своих ног, на своих растяжках, на вопросе своих губ, своём рте, своём языке, своих глазах».

Все занятия Домингеса начинаются с того, что его студенты рассаживаются в кружок в студии, и день «обнажённых жестов» не является исключением. «Для создания жеста им разрешается пользоваться лишь очень задушевным освещением, небольшой свечкой», – рассказал Домингес. Я спросил Домингеса, был ли он также обнажённым. Вкратце: ответ положительный.

«Важно, что студенты считают, что я как преподаватель также рискую в этом пространстве перформанса. В прошлом во время обсуждений со студентами мне не казалось, что, если я буду сидеть там полностью одетым и судить их, это будет способствовать их открытости, созданию работ», – заявил он.

Большинству своих студентов Домингес, по-видимому, нравится: у него хорошие оценки на Ratemyprofessor.com; при этом даже студент, который оценил его «средне», заявил: «Я совершенно не мог разобраться в этом курсе, когда туда попал, но в итоге я очень рад, что его прошёл». Лайза Корпос, студентка четвёртого курса UCSD и одна из нынешних студентов Домингеса, написала по электронной почте, что атмосфера на курсе «благоприятная, открытая и безопасная».

«СМИ очень сильно концентрируются на «обнажённом» жесте, но никто даже на секундочку не сбавил скорость, чтобы задуматься, чем ещё мы занимались, – написала Корпос. – К примеру, наш второй жест являлся исповедью, в которой нам следовало поведать о самом худшем нашем поступке или о самом худшем поступке, о совершении которого мы когда-либо думали».

«Все 15 из нас добровольно завязали себе глаза, и мы сидели вместе, собравшись в кучку, и делились друг с другом этими навязчиво честными кусочками своей истории, – продолжала она. – Каждая исповедь была трогательнее или мощнее предыдущей. Я узнала, что у меня в группе есть неисправимый клептоман, девушка, более десятилетия боровшаяся с депрессией и суицидальными мыслями, и ещё одна, которая годами оставалась в романтических отношениях потому, что боялась, что её больше никто никогда не полюбит. Абсолютно все студенты ушли с того занятия с глубоким чувством эмпатии, понимания и интереса к своим одногруппникам – с чувством связанности, которого до этого занятия попросту не существовало».

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