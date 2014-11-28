Не существует такого понятия, как “несмертельное” оружие

Правительство США любит тестировать новые виды “несмертельного” оружия, такие как перцовый аэрозоль. Все фотографии из ​аккаунта Министерства обороны США на Flickr, если не указано другое.

В октябре все газеты пестрели заголовками, которые призывали гонконгские власти отказаться от использования нелетального оружия против демократических демонстраций, которые привлекли международное внимание и осуждение со стороны неправительственных организаций, таких как Human Rights Watch. Для жителей США, эти новости были похожи на противостояние в районе Сент-Луиса и ещё на 12 миль к северу с полицией, где полицейский не при исполнении застрелил молодого чернокожего парня.

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Начиная с 1960-х годов, когда активизировалось движение в защиту гражданских прав, эти события дополняют многолетнюю историю протестов, во время которых полиция применяет особое оружие, что очень беспокоит СМИ, активистов и общественность. Использование несмертельного оружия против гражданских лиц (как и использование любого другого типа оружия) часто является той искрой, которая приводит к тому, что в итоге городские улицы делятся на зоны ответственности военных и полиции, и они начинают действовать как армия. Смертельные случаи учащаются, случайные и неслучайные.

Мы должны чётко понимать, что на самом деле, нет такого понятия, как “несмертельное” оружие. Смертельность оружия, в конечном счете, проявляется не на самом объекте. Другими словами, всё это попытка переложить ответственность на неодушевленный предмет, который не может нести ответственность.

Начиная ​с протестов в прошлом году в Стамбуле, где я сам лично был свидетелем того, как люди моего возраста падали на землю после атаки слезоточивым газом, заканчивая начальными этапами ​военной интервенции России в Украину, спецсредства убивали людей. Медицинские эксперты перечисляли их в качестве основных причин смерти. Военные аналитики уже давно спорят об этике применения нелетального оружия с тех пор, как химические газы были впервые использованы в Первой мировой войне, и многие международные органы запретили или ограничили использование ​определенных спецсредств в условных войнах.

Несмотря на всё это, такое оружие является основой многомиллиардной международной промышленности, которая, как ожидается, удвоит своё производство к 2020 году, и всё больше и больше стран выделяют всё больше средств для изобретения и усовершенствования инструментов для так называемой “асимметричной войны”. Их рост и использование невозможно остановить, но это не значит, что мы должны позволить им продолжать продавать это оружие, обманывая нас, что оно абсолютно невинно.

Для начала стоит отметить, почему именно эти вооружения носят термин “нелетальные”. В теории, они являются гуманной альтернативой пулям по скорости, материалу и технике. Их ещё называют промежуточным инструментом, посредником между “криками и стрельбой”, они позволяют военнослужащим и гражданским лицам использовать силу таким образом, что снижает вероятность смерти.

Полковник Майкл Куликан, директор Департамента Обороны США по использованию несмертельного оружия, подтверждает такую характеристику оружия. Он один из многих государственных служащих, которые занимаются надзором за техническим развитием нелетального оружия для американского военного использование на базе Корпуса морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния. Как утверждает Куликан, в стенах его департамента работает группа учёных и исследователей, которые “думают и живут идеей нелетального оружия 24 часа в сутки”.

На мой вопрос о том, как Департамент Обороны определяет вид оружия? он ответил, что несмертельный тип оружия – это “оружие, приборы и боеприпасы, которые имеют обратимые последствия для людей и материалов”. “Также важно отметить, что спецсредства не предназначены для замены оружия, которое способно убивать”, добавил он.

Слезоточивый газ активно использовался на акциях протеста в Гонконге. Фото с сайта пользователя FlickrLeung Ching Yau Alex

Он сказал мне, что это оружие проходит жёсткий процесс тестирования, прежде чем будет использовано в полевых условиях. Они проходят через то, что называется “Моделирование влияния на человека”, что представляет собой автоматизированную систему тестирования, которая частично опирается на испытания на искусственном теле человека для расчета надлежащего расстояния стрельбы для эффективных обратимых результатов. Они также представляют результаты своих работ перед группой правительственных и независимых комитетов, состоящих из экспертов из научных кругов, правоохранительных органов, научного сообщества, а также военных.

Но для многих оружие из Департамента, которое определяется как “нелетальное”, больше похоже на PR ход, чем на реальное положение дел. Возьмите, например, несмертельное оружие типа Mission Payload Module Non-Lethal Weapons System. Несмотря на то, что оно всё ещё находится в разработке, но уже известно, что это 66-мм пушка, которая крепится к транспортным средствам и, как утверждает Департамент Обороны, имеет характеристику несмертельного оружия, но имеет “высокий объем огня и возможность перехода от не летального к летальному в течение нескольких секунд”. Очевидно, что характеристика оружия даёт возможность увидеть только половину всех возможных последствий.

Ещё одной, широко обсуждаемой, системой, является использование миллиметровых волн, которые стимулируют молекулы воды и жировые клетки на коже объекта, что в конечном счёте приводит к тому, что объект падает от невыносимого ощущения высокой температуры. Хотя это считается “нелетальным” оружием, в 2008 году после взаимодействия с ним один солдат был помещён в палату интенсивной терапии в ожоговом отделении. В 2010 году это оружие прекратили использовать по неизвестным причинам в Афганистане, но многие источники сообщают, возможно, с целью спекуляции, что якобы талибы могут использовать его для разжигания антиамериканской пропаганды.

Разговаривая с Куликан, я спросил может ли хоть какое-то оружие по-настоящему считаться несмертельным. “В нашем департаменте, а также в других группах исследователей очень много внимания и средств уделяется подтверждению того, что это оружие соответствует требованиям Департамента обороны США как несмертельное”, ответил он. “Обучение и чёткие правила использования – едины для всех, и я думаю, мы должны продолжать придерживаться такого жёсткого подхода в этом вопросе”.

После задокументированных американскими военными случаев нарушения прав человека во время войны в Ираке, учёные начали работать над разработкой более гуманных и менее вредных для городских зон средств борьбы. Полностью не приветствуется оружие, у которого присутствуют вторичные смертельные функции или они могут нанести серьёзные травмы и повреждения.

Всё это является частью крупного общего проекта, над которым работают департамент и многие другие производители оружия. Они все, похоже, работают над основной задачей: как объединить в одном то, что объединить невозможно? Как создать что-нибудь такое, что не сделает ничего ужасного, но будет настолько неприятным, что никто не захочет испытать на себе его действие ещё раз. Это оружие также должно будет соответствовать всем международным актам, таким как конвенция 1993 года о Запрещении химического оружия (о которой, согласно ​информации, полученной из Wikileaks и от профессора Университета Джорджтаун Дэвида Коплоу, США особо не заботиться), а также Протоколу Об ослепляющем лазерном оружии 1998 года.

Есть компания, которая полагает, что знает решение этой задачи. Изначально компания работала с полицией и на внутреннем рынке, но в настоящее время активно сотрудничает с американскими военными. Ни один производитель оружия не был настолько успешным (а также настолько подозрительным), как Taser International.

Taser уже укоренилась в американской культуре, компанию очень любят сами военные

Оружие с использованием электрического тока, возможно, является де-факто символом нелетального оружия в Америке. Это такой же символ, как и торговые марки Bandaid-it, Seadoo, Kleenex, и Frisbee. Сейчас эта торговая марка стала именем нарицательным, так теперь называют любой тип аналогичного оружия.

Но оружие Taser не является “несмертельным”. Его характеризуют как “менее смертельное”: этот термин всё чаще используется дистрибьюторами оружия для маркетинга своих устройств. Когда я спросил представителя компании Стива Татла об этом, он сказал, что такое название очень широкое.

“У вас либо огнестрельное оружие, либо не огнестрельное”, сказал он. “Несмертельное оружие будет рассматриваться в суде наравне с обычным видом оружия”.

Он сказал мне, что, если использовать Taser правильно, это будет безопаснее, чем придавить человека лицом к земле. Это было доказано. Позже, когда я спросил его, существует ли оружие, которое по-настоящему может считаться несмертельным, он сказал, что вопрос очень спорный. “Вы ни к чему не можете применить термин “не смертельное”, нет такого понятия. Если положить ватный тампон в рот ребенка, это может привести к летальному исходу”.

“Необходимо смотреть на то, как используется оружие”, добавил он. “Убедитесь, что есть безопасные протоколы, хороший надзор, и текущие программы обучения. Как только вы выходите за пределы этого – всё! Ничего не работает. Например, если вы возьмете фен и используете его в ванной, что не соответствует правилам, в таком случае сушка волос феном может стать смертельной”.

“Но ни ватный тампон, ни фен не были созданы в качестве инструмента для применения силы”, ответил я.

“В вопросах оружия не существует золотой середины, оружие либо убивает, либо помогает временно нейтрализовать”, сказал он. “Необходимо следить за тем, что говорят суды. Часто подозреваемый испытывает свою судьбу. Если к вам подошёл полицейский, вы можете соблюдать правила, но, если вы откажетесь соблюдать правила и законы, тогда вы подвергаетесь опасности. К вам могут применить насилие”.

После нашего телефонного разговора, Татл прислал мне по электронной почте файлы со статистическими данными, которые подтверждают успешность и востребованность средств Taser. Там были диаграммы, на которых было видно, что устройства помогли сэкономить деньги полицейских департаментов, предотвращая множество ранений офицеров, тем самым снижая иски сотрудников полиции. Также, там были отчёты, которые показывали, что в некоторых городах травмирование подозреваемых и самих полицейских сократилось более чем на 25 процентов после того, как правоохранительные органы стали использовать спецсредства Taser.

Все эти данные впечатляют, даже, несмотря на критику в адрес Taser и других “менее смертельных” средств за последнее десятилетие. Среди прочего, Комитет Организации Объединенных Наций по вопросам пыток решил выделить Taser в своем докладе 2007 года. Сегодня, для проведения сомнительных операций полицейские продолжают использовать Taser, и как активисты утверждают, Taser и аналогичные виды оружие всё ещё проходят испытания в городских условиях.

Из всех жестоких инцидентов смерть Грегори Льюиса Таунс Младшего является самым показательным примером.

Когда полиция в Ист Поинте, штат Джорджия, приехала по вызову о ссоре между Таунсом и его подружкой в апреле этого года, Таунс стал убегать от полиции пока не был сбит с ног. Он был в наручниках, но отказался встать и подойти к полицейской машине, рассказывая копам, что он устал. Затем полиция начала использовать свои Tasers, чтобы заставить его двигаться. То как они это делали было похоже на то, как скотовод электроприбором заставляет двигаться свою корову. Через несколько минут Таунс уже был без сознания.

В своём отчете полицейские указали, что они использовали Taser только раз пять или шесть. Но в электронном журнале использования оружия было зафиксировано, что на самом деле, разрядов было 13. Согласно судебно-медицинской экспертизе смерть Таунса была квалифицирована как убийство. Вердикт не поменялся даже после того, что было установлено, что у Таунса было сердечное заболевание. Теперь его семья судится с полицейскими.

Таттл признал, что Taser действительно является ключевой причиной некоторых смертей, но он также уверен, что сам механизм фактически не может остановить сердце. Хотя это утверждение по-прежнему является предметом дискуссий, в случае с Таунсом было несколько факторов, которые спровоцировали смерть. Taser не был причиной его смерти. Он умер, потому что двое полицейских сильно его побили. И с учётом того, что у полиции есть инструкции применять Taser к “уставшим” мужчинам в наручниках, то Таунс возможно умер из-за нечеловеческих и очень жестоких протоколов подготовки полицейских.

Поэтому термины “менее смертельный” или “несмертельный” являются спорными. Если у вас есть оружие, которое определено как такое, которое “не может убить”, а дистрибьюторы оружия вас убеждают, что это оружие никогда не было главной причиной смерти человека, то как вы думаете, будете ли вы обращаться с этим оружием более свободно и легко, чем с обычным огнестрельным оружием? Интересно, как бы смерть Таунса была квалицирована, если бы полицейские применили другое оружие, например, дубинки? Тринадцать ударов дубинками (надеюсь) стали бы поводом отправиться в тюрьму. Как насчёт перцового аэрозоля? Применение аэрозоля тринадцать раз подряд повлекло бы, скорее всего, обвинение в применении пыток и жестокого поведения.

Полигон для тренировок по применению перцового аэрозоля в Монголии. Фото с US Pacific Command Flickr feed

Стивен Коулман, специалист по военной и полицейской этике в Defence Force Academy Австралии, разделяет эти опасения.

“Самые большие проблемы с использованием несмертельного оружия возникают из-за того, что их характеристика как “несмертельного” делает порог его использования намного, намного ниже, чем при использовании смертоносной силы”, сказал он мне по электронной почте. “Надзор за их использованием также гораздо менее интенсивный, чем надзор за использованием смертельного оружия”.

В качестве доказательства он ссылается на исследование 2009 года, проведенное Управлением полиции в штате Виктория, Австралия, в котором указано, что число использованных перцовых аэрозолей в некоторых отделениях полиции, было гораздо ниже, чем количество этих баллончиков, которые они продолжали заказывать. Этот факт естественно вызывает определённые вопросы и подозрения.

“Любое оружие, даже если оно несмертельное, может привести к смерти, если оно используется в неправильном направлении, или в неправильный момент времени,” сказал он мне. “Даже очень, очень хорошее несмертельное оружие необходимо использовать в разумных пределах, чего не хватает в большинстве случаев”.

В Америке случаи невнимательности не остаются незамеченными. 8 октября генеральный прокурор Эрик Холдер выступил перед начальниками полиции в городе Литл Рок, штат Арканзас, с заявлением, что законодательство США в отношении действий полиции при исполнении обязанностей необходимо изменить. Сосредоточив внимание на убийстве Майкла Брауна, он заявил, что необходимо разработать новый подход в отношении тактических действий полиции, с целью “обеспечить сильную, национальную полицию на уровне, которого ещё не было со времён президента Линдона Джонсона. Ведь система применения права не менялась уже более полувека”. Он также сообщил, что Министерство юстиции совместно с полицейскими объединениями отслеживает состояние дел по всей стране.

Будут ли результаты после этого обвинительного заявления в мягкой форме, нам ещё предстоит узнать. Но, если Белый дом готов присоединиться к СМИ, активистам, группам по защите прав человека, а также поддержать общественность в этом вопросе, необходимо принять твёрдое политическое решение, необходимо утвердить чёткие правила. Потребуются новые, беспрецедентные общегосударственные правила, которые установят новую культуру поведения полиции, где подозреваемый будет рассматриваться и как потенциальная жертва.

Этого невозможно добиться, пока мы не остановим деление оружия на “смертельное” и “несмертельное”. Несмертельное оружие в действительности было причиной смерти людей, и скорее всего, будет причиной и в будущем, пока мы не перестанем рассказывать полицейским и военным, что такие виды оружия не могут нанести серьёзные травмы и повреждения.

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