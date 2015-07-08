Эти активисты плавают с акулами, чтобы мы перестали их убивать

На видео «Черный лебедь» Джули Андерсен танцует с длиннокрылой акулой. Автор всех видеоPaul Wildman

Акулы и крокодилы имеют дурную репутацию. Их защитников очень мало, но несколько бесстрашных аквалангистов, вооружённых камерами, хотят доказать, что акулы нам нужны живыми, а не мёртвыми. Пол Вилдмэн и Джули Андерсен посвятили свою жизнь разоблачению мифа о том, что эти огромные рыбки охотятся на людей, и делают они это с помощью создания очень личных и «интимных» фото и видео. Плавая с ними, они снимают кадры «встречи человека и акулы», которые в буквальном смысле не похожи ни на что из того, что вы видели раньше.

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Андерсен раньше была специалистом по корпоративной рекламе в Чикаго, но она бросила свою прибыльную работу в 2007 году, чтобы посвятить свою жизнь акулам. Она также создала организацию «SharkAngels», в которой она и Вилдмэн делают много для охраны окружающей среды. Вилдмэн родом из Южной Африки, и он, кроме всего прочего, делает все съёмки больших белых акул «вне клетки».

Фото Неила Андреа

Несмотря на их образ разрушающих убийц (как в фильме «Челюсти»), акулы на самом деле думают, что люди хреновые на вкус. Вилдмэн и Андерсен установили это во время съёмок своего материала, которые показывают, что даже если люди будут болтаться перед носом у акулы, она всё равно с меньшей вероятностью, чем мы думаем, решится нас укусить. У Вилдмэна и Андерсен есть бесчисленное количество подобных фото и видео, документирующих их (полностью безоружные) квесты в океане, где они сталкиваются лицом к лицу с большими белыми акулами, длиннокрылыми акулами, тигровыми акулами, молотоголовыми акулами, китовыми акулами, бычьими акулами, песчаными акулами, и многими другими. Для большинства из нас, самая близкая встреча с акулой или крокодилом была на страницах иллюстрированной книги о животных Грэма Бейса, так что можно с уверенностью сказать, что то, что они сумели снять, довольно круто. Какая у них цель? Вызвать сочувствие у людей к этим животным и, следовательно, заставить их переживать о том, что с ними происходит, потому что, как говорит Андерсен, «то, что мешает нам больше всего, что касается сохранения окружающей среды, это то, что люди хотят, чтобы этих животных не было на планете».

И есть довольно много людей, которые так считают. Более 100 миллионов акул убивают каждый год, и их популяция в целом уменьшилась на 95 процентов за последние два десятилетия в результате интенсивной (и нелегальной) охоты и отстрела. Акул убивают для супа из их плавников, их мяса, зубов и челюстей, их хрящей для изготовления непроверенных «средств от рака», из-за акульего жира печени, косметической индустрии, а также каких-то нездоровых идей для дизайна интерьера. Отстрел также является обычной реакцией правительства, когда какой-то купающийся случайно сталкивается с акулой. Премьер-министр Австралии и шарлатан-резидент Тони Эбботт (и его западные австралийские коллеги) как-то лихо выделил 20 миллионов долларов из бюджета на четырехлетний план по убийству акул.

Фото Дениэля Возело

«Мы провели тайные съемки в 15 разных странах и обнаружили, что люди отворачиваются от кровавых кадров отстрела, потому что они не хотят этого видеть», сказала мне Андерсен. Поэтому их подход фокусируется на «прославлении красоты» животных. Таким образом, SharkAngels могут достучаться до аудитории, которая отличается от других групп по охране окружающей среды.

«Мы считаем, что легче привлечь людей, показывая им эти меняющие перспективу видео, и именно здесь начинается диалог. Люди тогда более открыты слушать о том, с чем сталкиваются акулы, и думают, что независимо от того, любим мы их или нет, они нужны нам на этой планете и мы должны дать им шанс», сказал Андерсен.

Андерсен и Волкер на своей лодке. Фото Ален Волкер

Поэтому они бросаются в воду к акулам, плавают на пугающе близком к ним расстоянии, и остаются целыми и невредимыми, шокируя этим всех остальных. Как объяснила Андерсен, «если мы случайно не спровоцируем их хищнические инстинкты, то они – акулы и крокодилы – не представляют никакой угрозы».

«Мы не говорим, что они милые и пушистые», говорит Андерсен. «Но если вы их уважаете и относитесь осознанно, такое взаимодействие возможно». И это то, что они пытаются до нас донести: что это нормально – выйти за пределы традиционного образа акул из категории страшных зверей, которые точно нас убьют.

Крокодилы на юге Мексики в видео «Водный дракон»

Их видео просто потрясающие. Одно из них называется «Чёрный лебедь», на котором Андерсен буквально танцует на дне моря рядом с огромной океанической рифовой акулой. Она настолько легко кружится и заигрывает с акулой, что это выглядит почти нереально. Океанические рифовые акулы известны как одни из самых опасных акул в мире, но, опять же, Андерсен никто не съедает. «Это был один из самых невероятных опытов за всю мою жизнь», сказала она мне, объясняя, что всё произошло естественно после того, как они прыгнули в воду и увидели, как она там проплывала как-то после полудня.

Также они сняли «Водяной Дракон» (Water Dragon), видео двенадцатифутового морского крокодила, скрывающегося на мелководье крошечного кораллового острова Чинчорро, недалеко от границы Мексики и Белиза. Он кажется удивительно спокойным, учитывая, что прямо перед его лицом плавает аквалангист с камерой. Поскольку он снят крупным планом и под водой, он больше похож на своего родственника динозавра, чем когда-либо – более крепкий, более брутально сильный, более запутанно доскональный, и по общему признанию, более величественный.

«Это был мой первый раз в воде с крокодилом», рассказал мне Вилдмэн о его вторжении на территорию животного. «Это был медленный процесс – выяснение его поведения. Обоим сторонам потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу, но как только этот барьер был сломан, он подошёл прямо к нам и положил свой нос на камеру». Но крокодилы не угрожали ему: «В какой-то момент один из в крокодилов развернулся, и на моём плече оказался его целый хвост».

Фото Пола Вилдмэна

Вилдмэн и Андерсен подчеркивают, что если акулы вымрут, то вся экосистема рухнет. Эти зубастые существа находятся на верхушке океанической пищевой цепочки, а это означает, что их выживание является неотъемлемой частью здоровой и сбалансированной морской экосистемы. Более того, с поврежденной экосистемой океана остальная часть земли тоже будет обречена.

«Когда вы видите, что происходит в местных экосистемах, когда оттуда пропадают акулы, то становится просто страшно», сказала мне Андерсен, и это правда. Одним из примеров является Чесапикский залив, недалеко от восточного побережья Вирджинии, где гигантские предприятия по разведению моллюсков обанкротились, потому что моллюсков поедали скаты, которых больше не ели акулы, потому что их попросту истребили в этой местности. «В природе нет ничего лишнего», объясняет Андерсен. «Мы легко об этом забываем и думаем, что мы можем это контролировать и убирать то, что нам больше не нужно».

Дикая природа Тигрового пляжа на Багамах в видео «Тигровая земля»

«Они пережили пять больших волн вымирания на этой планете; неужели мы действительно хотим совать в это свой нос?», сказала Андерсен. «Люди обычно не знают об этом, а если и знают, то их это обычно не волнует».

А что же с крокодилами? Морские крокодилы имеют репутацию таинственных и кровожадных животных, поэтому Вилдмэн и Андерсен недавно начали снимать подобные видео о них, чтобы продолжить «прояснение» идеи сверххищников. Это совсем новая почва для Вилдмэна и Андерсен, и будет интересно увидеть как они с этим справятся.

Фото Неила Андреа

Помимо плавания с акулами и другими хищниками, Вилдмэн и Андерсен также активно участвуют в движении по запрету продажи акульих плавников по всей Северной Америке и за её пределами. Они были активистами кампании против использования плавников, которая, в конечном счёте, добилась определённых успехов в запрете на ввоз, вывоз и продажу акульих плавников в Торонто в Канаде. Что касается США, то здесь подобные законы были введены в таких штатах, как Гавайи, Орегон, Делавэр, Иллинойс, Массачусетс, Вашингтон и Калифорния.

Вилдмэн и Андерсен также повышают осведомлённость детей образовательными программами в школах, где им объясняют, почему акулы важны. Это стало настолько популярным, что они теперь дают виртуальные уроки по Skype в странах по всему миру, и последней страной, которая присоединилась к этому, была Россия. Они показывают свои видео и рассказывают свои истории, и я понимаю, почему это работает. Как человек, который недавно начал учащённо дышать во время университетской лекции из-за фото акулы в презентации PowerPoint, должен сказать, что мои взгляды на акул и крокодилов поменялись.

Шенра Вейкфилд наTwitter