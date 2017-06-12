Эти велосипеды едят смог и выплёвывают чистый воздух

Программы велопроката в Китае сейчас в ударе. Существует более 30 китайских стартапов, и один из самых крупных среди всех них, Ofo, владеет примерно 2,2 миллиона велосипедов в 43 городах. Дан Розегарде, изобретатель из Нидерландов и конструктор, создавший китайскую башню, всасывающую смог, хочет присоединиться к этому делу с велосипедом, который всасывает смог и выпускает чистый воздух.



Около трёх лет назад его конструкторско-техническая компания, Studio Roosegaarde, запустила проект «Smog Free Project», который начался после того, как он посетил Пекин и увидел последствия загрязнения. «В некоторые дни мне было не видно другую сторону улицы», – рассказал он мне по телефону.

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«Главное в проекте – мечта о чистом воздухе, чистой воде и чистой энергии», – сказал он.

После запуска башни Розегарде планирует реализовать тот же принцип в меньшем масштабе, чтобы он мог работать на велосипедах. Он использует процесс положительной ионизации для захвата невероятно маленьких частиц пыли, из которых состоит смог. По сути, сказал он, он притягивает положительно заряженные частицы в смоге к отрицательно заряженной поверхности внутри башни.

«В процессе частицы смога сжимаются и сбиваются вместе так, что не могут разъединиться, а соединившись на отрицательно заряженной поверхности, они перестают быть мелкой пылью, [потому что сбились вместе в более крупную массу], и раз в месяц или два нужно чистить поверхность», – рассказал он. Розегарде сказал, что был необходим какой-то стимул, чтобы заставить людей возвращать велосипеды, так как в Китае существует проблема угонщиков велосипедов.

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«Возможно, велосипед следует возвращать с полным фильтром, а затем получить вознаграждение, – сказал он. – Система вознаграждений войдёт в проект, но как и когда, я ещё не знаю».

Розегарде сказал, что процесс очищения от смога будет подпитываться энергией от кручения педалей в сочетании с энергией от маленькой солнечной панели. Однако проект до сих пор находится на ранних этапах, поэтому он не вполне уверен во всех деталях, ценовых ориентирах и графиках.

Он заявил, что реакция на проект была потрясающей. «Последние три дня ко мне обращались велосипедные компании, люди, желающие на нас работать, и мэры городов [желающие это реализовать]».

Розегарде сказал, что хочет сначала сосредоточиться на Китае, где велосипед поддерживается Центральным правительством Китая в рамках его войны со смогом, но это не значит, что он не планирует следующие шаги компании.

«Китай важен для нас. Потому что мы уже общались с тамошним правительством, – сказал он. – Наш следующий шаг – Индия».

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