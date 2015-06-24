Эти ребята утверждают, что они сделали самое большое в мире незаконное граффити

Недавно со мной связался парень из группы под названием Indecline, который заявил, что он с друзьями только что создал самое большое в мире незаконное граффити.

Члены Indecline называют себя «подпольным движением», в которое входят «активисты, музыканты, художники граффити и фотографы». Но вы, скорее всего, знаете их или как создателей видео Bumfights, или как парней, которые были арестованы по обвинению в краже частей тела из больницы в Таиланде.

Videos by VICE

Граффити, которое звучит как «ЭТА ЗЕМЛЯ БЫЛА НАШЕЙ ЗЕМЛЁЙ» (THIS LAND WAS OUR LAND), было сделано на заброшенной взлётно-посадочной полосе в Калифорнийской пустыне Мохаве. Создание этого «шедевра» заняло шесть дней, на него пошло более 250 литров краски, и оно занимает более половины мили в длину. Это делает его почти в два раза шире граффити МТА на русле реки Лос Анджелеса, которое, прежде чем его убрали, считалось крупнейшим в мире граффити вне закона.

Чтобы узнать больше о графиити, я поговорил с представителем Indecline, который по понятным причинам захотел остаться неназванным.

Фото с Google Earth Blog

VICE: Откуда вы знаете, что это самое большое граффити в мире?

Indecline: Мы долго изучали этот вопрос. Для начала я хочу отметить разницу между граффити, которое является законным и которое является вне закона. В последнее время граффити славится тем, что обычно это делается незаконно. Граффити, на наш взгляд, не является чем-то, за что владелец бизнеса может заплатить и затем воплотить в жизнь на стене своего здания как «самый классный граффити рисунок в мире». Правительства некоторых стран платят за огромные граффити. Например, есть одно огромное в Дубае, но это рисунки, на которые государство выдало разрешение. Существует огромная разница между легальным граффити и нелегальным граффити, которое требует определённого риска (обычно художник рискует своей свободой), а также хитрой партизанской тактики, чтобы провернуть всё дело и довести его до конца.

Где и когда вы сделали это граффити?

В апреле этого года. Мы потратили чуть больше месяца в поисках места, поездках на место, проводя необходимые замеры и расчёты. Мы потратили много времени на GoogleEarth, было несколько поездок в целом, которые были направлены на проработку элементов, на сбор команды и понимание того, как мы будем это делать. Чрезвычайно трудно добраться до этой конкретной взлётно-посадочной полосы. От Крамер Джанкшн, штат Калифорния, вы должны пройти примерно 45 минут грунтовых дорог, которые полностью заброшены и не обслуживаются. И я не уверен, что вы можете себе представить то количество краски и материалов, которые нам нужно было доставить туда, чтобы реализовать нашу идею.

Почему вы выбрали посадочную полосу Cuddeback?

В первую очередь из-за расположения. Мы посмотрели около десятка взлётно-посадочных полос в Калифорнии и Неваде. Когда мы нашли эту, мы поняли, что это именно то, что нам нужно. Это был заброшенный пустырь-отстойник военных самолётов, который просто гнил бог знает где… Нам было просто интересно, что военные взяли этот кусок земли и полностью испоганили его. Складывается впечатление, что они сбросили там ядерную бомбу, и просто ушли. Мы подумали, что место отличное; оно довольно поэтичное и романтичное своей заброшенностью и унынием, а с другой стороны – это социальный и гражданский объект, взлётно-посадочная полоса. У нас заняло три дня, чтобы очистить полосу, прежде чем мы смогли даже нанести краску, но, учитывая некоторые из других взлётно-посадочных полос, которые мы рассматривали, эта была даже в приличном состоянии. Некоторые из них были просто месивом грязи.

Как вы очистили её?

У нас было около шести мощных листодувов. Мы просто ходили по полосе, целыми днями. Эти штуки сдуют камень размером с мяч для софтбола. Они очень мощные. Хотя, это было вторичным. Вначале мы построили аппарат из заборной цепи, который мы положили на кузов грузовика и подвесили так, что когда мы просто тащили его по взлётно-посадочной полосе в течение нескольких часов, вырывались все виды сорняков и кустарников и прочей дряни, которые росли там на протяжении многих лет.

Сколько вас было человек?

Всего восемь.

И сколько времени это заняло?

Это заняло шесть дней. Каждый день у нас уходило по 18-20 часов, мы очень мало спали.

Сколько было поездок?

Одна поездка. Мы взяли фургон CruiseAmerica и несколько грузовиков, и соорудили массивный камуфляжный лагерь и прятали там машины, и ночевали там шесть дней.

Как вы его замаскировали?

С помощью брезента, который мы купили в военном магазине. За исключением нескольких непредвиденных поездок в HomeDepot, мы были там всё время.

Как далеко был ближайший HomeDepot?

Около 90 минут.

Были ли какие-либо неожиданные проблемы, с которыми вы столкнулись?

Мы сделали около 90% граффити, и увидели как какой-то самолет кружил над взлётно-посадочной полосой, и это оказался военный самолет. Так что там до сих пор есть присутствие военных. Это было неожиданной проблемой, но мы решили просто продолжать. Потому что вы ничего не можете сделать, если это угроза. Вы никуда не денетесь, мы, вероятно, сделали уже 95% к тому моменту, так что мы свернулись и уехали. Это было немного страшно. Помимо этого всё шло довольно хорошо. Я думаю, что единственным серьёзным ударом было то, что мы полностью просчитались с нужным количеством краски — мы в конечном итоге использовала более 250 литров краски, и мы не осознавали, что нам столько понадобится, чтобы закончить. Вот почему нам пришлось ещё раз ехать в HomeDepot.

Сколько денег вы потратили на это?

Больше $20,000.

Как вы выбрали послание?

Актуальность. Мы затронули много посланий, и я думаю, что, когда мы сели и обсудили это, вероятность того, что это будет видно на GoogleEarth пробудила в нас желание сделать что-то о земле. Так глобальное потепление стало этим посланием.

Как послание «Эта земля была нашей землёй» связано с проблемой глобального потепления?

Мы большие поклонники Вуди Гатри, и оригинальной песни, которую он написал — большинство людей не знают её слов, и мы все растём в Америке и поём модифицированную версию. Так что в этом есть своеобразное послание, таким образом, мы хотели связать это с посланием, что всем нам была дана эта земля, и мы позволили людям отнять её у нас.

Насколько это незаконно?

Это частная собственность, она принадлежит государству. Я подозреваю, что это будет рассматриваться так же, как любой другой акт вандализма. Возможно, более строго, учитывая, что она военная. Но я не знаю. Я не хочу знать.

Насколько охраняемой была территория, на которую вы проникли?

Она бог знает где. Были ворота, на которых мы взломали замок. Помимо военных самолётов, мы не видели там больше никакой другой деятельности.

В комментариях к видео, которое вы сделали, есть один от кого-то со словами, «Был там вчера. Там сейчас военно-морской флот и поставили новые сверхмощные ворота и они также вытеснили Indecline и поставили надпись «Военно-морские силы США». Это правда?



Я не знаю, правда ли это, но это чертовски круто. Я предполагаю, что это, скорее всего, правда.

В ретроспективе, как думаете, вы могли бы выбрать послание, которое труднее переделать? Потому что это своего рода идеальное послание для них, чтобы просто написать «Военно-морские силы США» сверху.

Ну, мы уже взяли на себя ответственность. Это видео пойдёт гораздо дальше. Мы живём в эпоху цифровых технологий. Оно уже в эфире. Они не могут стереть тот факт, что видео было снято. И я могу почти гарантировать вам, что мы вернёмся туда и закрасим их надпись.

Следите за сообщениями Джейми Ли наTwitter.