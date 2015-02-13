Эти порнозвезды занялись фистингом в благотворительных целях

Группа дружелюбных женщин, желающих поработать для благотворительности. Все фото любезно предоставлены Мерседес Каррера

Этот пост был впервые опубликован на VICECanada.

Одно из самых больших достоинств интернета – его уникальная способность объединять на первый взгляд случайные вещи в весёлую какофонию. Если вы хотите увидеть как Леброн Джеймс терроризирует учителя, тогда вам сюда. Если вы настроены посмотреть на группу бабушек, которые впервые в жизни обкурились, тогда вам сюда. А теперь представим, что у вас внезапно возникло желание посмотреть на порнозвёзд, которые транслируют сексуальное шоу вживую для сбора денег на образовательные стипендии. Да благослови, Боже, интернет, потому что в нём можно найти и такое.

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Порнографический благотворительный фонд – детище калифорнийской порнозвезды, бывшего аэрокосмического инженера Мерседес Каррера. Совместно с базирующимся в Торонто венчурным фондом “TheFineYoungCapitalists“, Каррера просто показала живое шоу через вебкамеру, чтобы положить начало первой STEM-стипендии, собранной благодаря порно.

Программы STEM(относящиеся к обучению в сфере точных наук, технологии, инженерии или математики) стали особо важны в последние пять лет в результате экспоненциального роста потребности в технически подкованной рабочей силе. Технологические компании, образовательные организации и управленческие органы школ, все акцентируют внимание на безграничных возможностях STEM, в особенности для женщин и других людей, которые маловероятно будут стремиться к обучению в этих сферах. Последние исследования показали, что в Канаде по сравнению с другими развитыми странами, есть некоторые проблемы, связанные со STEM.

Вдохновлённая инженерной карьерой Карреры, а также её любовью к азартным играм, стипендия Порнографического благотворительного фонда, присуждаемая за академические достижения, открыта для всех студентов, которые намерены получить научную степень в области STEM в США или Канаде. «В наше время плата за обучение в государственном университете составляет около $40,000 [в год]», – обращает внимание Мерседес. «Я не знаю, как дети с этим справляются». Процессом подачи заявки управляет Fine Young Capitalists, группа, специализирующаяся на работе с недостаточно защищёнными группами населения, желающими попасть в технологический сектор. Перспективные студенты смогут подать заявки на стипендию в феврале этого года. От них требуется предоставить приложение к школьному аттестату и краткое эссе, в котором описывается, почему именно они подходят на программу.

Модель привлечения средств у группы была простой: топовый сайт трансляций с вебкамер Webcams.com предоставил бесплатное эфирное время команде Карреры из пяти порнозвёзд, включающей известных актрис, таких как Пэйсли Паркер и Холли Харт. Как и в большинстве других трансляций с вебкамер, подписчики могли запрашивать определённые половые акты за фиксированную сумму пожертвования. Webcams.com великодушно согласились удвоить все чаевые и пожертвования.

Я спросила Карреру о самой необычной просьбе, которую она должна была выполнить на камеру во время трёхчасового шоу. Она сказала, что большинство из того, что делали участницы шоу, было стандартным репертуаром для веб-камер: мастурбация-соло, игра с дилдо и, конечно, друг с другом. Но было одно исключение.

«Пэйсли и я сделали Холли фистинг за пожертвование в $1,000», – засмеялась она. «И это был у Пэйсли первый раз, когда она стимулировала кого-либо кулаком. Так что, она лишилась фистинговой невинности во время живой трансляции перед несколькими тысячами людей. Это было весело».

Их постановка называлась «Панорамный вид на секс» и, несмотря на некоторые очень травматические случаи с Джой Бехар, собрала более $5,000 буквально за несколько часов. Группа получила пожертвования со всего мира, а самые большие суммы пришли из США и Канады. В паре с кампанией Indiegogo, в которой продавалась сувенирная продукция VivianJames, первая кампания Порнографического благотворительного фонда собрала $11,280 меньше, чем за две недели.

Этот проект можно всячески критиковать. Например, с точки зрения эффективности, он представляется абсолютно бессмысленным. К тому же, подобные инициативы, основанные на сексе и порнографии, пронизаны противоречиями и неоднозначной феминистской политикой.

Перед тем, как создать свою стипендию, Каррера поначалу пробовала сотрудничать с Ablegamer, фондом, который работает над тем, чтобы сделать игры доступными для людей с физическими ограничениями. Когда группа узнала о её планах сбора денег посредством живого шоу с вебкамер, они отказались от проекта. Также, Фонд борьбы с раком груди Сьюзан Г. Комен дал от ворот поворот порталу “Pornhub“, отказавшись от $30,000, собранных в рамках кампании против рака груди, проведённой порталом.

И хотя отказ от средств в некоторых случаях может быть оправдан (ребятам, которые собрали деньги для благотворительных целей акцией «подуй как моторная лодка в женские груди», отказали в зачислении денег на счёт благотворительной организации), деньги собранные в результате сексуальных действий всё ещё рассматриваются фондами как противоречивые и «грязные». Однако, если для сравнения взять, к примеру, Goldman Sachs, компанию, чей имидж далёк от кристально чистого, сохраняет прочные отношения с десятками университетов, включая канадские. Они раздают стипендии на учёбу и в Университете Западного Онтарио, и в Королевском университете.

Но когда я спросила Карреру, есть ли у неё какие-либо предубеждения относительно принятия пожертвований от потенциально нечестных источников, она ответила: «Я возьму деньги от самого Гитлера, если они пойдут на благое дело, в которое я верю».

Доступность первого проекта Порнографического благотворительного фонда практически всю ночь доказывает бесспорную важность потребителей порно и показывает, как легко они могут финансировать благотворительные инициативы. Это также подчеркивает устойчивый культурный дискомфорт от порнографии и показывает, насколько консервативны наши взгляды на секс.

«Большинство до сих пор думает, что порно сейчас такое же, как было в 70-х… они думают, что мы нюхаем кокаин друг у друга между ягодицами», – сказала Каррера.

У меня не было возможности посмотреть запись шоу перед написанием этой статьи, но фото, которые я видела, были разочаровывающе банальны. Конечно, все были обнаженными, но было что-то успокаивающе близкое в группе девушек, игриво поглядывающих с экрана монитора. Вообще, я провела много ночей в похожей ситуации. Выгрузите из памяти самокритичные шутки из какой-нибудь пошлой беседы, добавьте парочку двойных проникновений и получите версию моего вечера во вторник (правда, намного более грубую).

Я быстро осознала, что Порнографический благотворительный фонд также играет важную социальную роль. Каррера и её команда бросили вызов доминирующему представлению, что работники секс-индустрии по своей натуре подавленные и неспособны на свободное волеизъявление. Женщины, которых я видела на фото, выглядели хитрыми и весёлыми. Это тот тип женщин, которые легко откровенничают о непристойном сексуальном опыте.

«В порноиндустрии много очень влиятельных женщин, – сказала Каррера. Я на съёмочной площадке встречаю женщин, которые работают бухгалтерами и имеют магистерские степени. Это наш секрет от остальной части мира».

Порнографический благотворительный фонд сейчас проходит процедуру регистрации в США в качестве официальной благотворительной организации, и Каррера надеется расширить его сферу деятельности на другие образовательные области. Её следующий проект нацелен на то, чтобы учредить грант, предназначенный для людей, занятых в сфере развлечений для взрослых, которые хотят развиваться и получить навыки в других сферах деятельности.

«Мне бы даже было приятно видеть порноактёров, подающих заявки на стипендию STEM, – говорит Каррера. В порно много замечательных людей и многие из них – студенты».

Успех первой кампании Порнографического благотворительного фонда говорит о том, что будущее фандрайзинга выглядит очень креативным. И намного менее пуританским.

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