Из моего опыта работы девушкой, разносящей шоты

Девушки, которые разносят шоты в баре Ливерпуля; никто из них не является автором, и они могут не разделять мнение автора. Фото Дейв Хамфрис

Считаете, что ваша офисная карьера – сплошной кошмар? Устали закусывать губу каждый раз, когда ваш неуравновешенный менеджер кричит что-то вам на совершенно бессмысленном офисном жаргоне? Я вам сочувствую, и в то же время – нет. Несмотря на бесконечное множество КПД, которые вы должны выполнить до конца рабочего дня, поверьте мне, что, быть девушкой, разносящей шоты, намного более ужасно для вашей души, и никакие чаевые, и даже бонусы с четырьмя нулями, не компенсируют, общение с трезвыми людьми, и возможность быть одетым на работе.

Videos by VICE

Попробуйте широко улыбаться всё время, когда ходите по ночному клубу, с бутылками Apple Sourz в обеих руках, которые при этом ещё и липкие, а музыка Calvin Harris просто барабанит по вашим ушам уже третью ночь подряд. Также попробуйте постоянно протискиваться сквозь толпу офисных работников, когда ступни ваших ног белеют от боли, а ваша самооценка падает на сверхскорости. А теперь, попробуйте проделывать это всё на трезвую голову.

Я никогда бы и не подумала, что буду продавать шоты в баре. После переезда в Лондон для учёбы на магистра, ценность чего очень сомнительна, кроме дополнительной строчки в резюме, моя сестра познакомила меня с миром промо-работы. Когда я занималась этой работой, я раздавала флаеры (получала по £6 [$10] и выбрасывала бумажки в мусорное ведро), работала хостес в ночном клубе (получала £8 [$12] в час, делая вид, что дружу с незнакомцами) и проверяла имена на дверях (из моего опыта, выслушивание расистских шуточек вышибал на морозе – стоит £10 [$16] в час).

Однако, как показала практика, продавать шоты в лондонском баре в Уест-Энде было единственной работой, которая на самом деле хорошо оплачивалась. Вы получаете комиссионные с продаж. То есть, получается, что чем лучше клуб, тем больше продаж и больше прибыли. Здесь вы можете сделать всё, чтобы зажать в углу пару банкиров и спровоцировать их на одно из тех странных мачо-соревнований, когда каждый пытается развести соперника на шоты Don Julio (убийственные шоты с текилой). И если вы готовы поработать на Новый Год или Рождество, тогда словите большой куш: я слышала о девушках, которым удавалось снять тысячу фунтов за ночь.

Но это ещё не всё, что вас ждёт. Работа в качестве девушки с шотами была очень тяжёлой, угнетающей, она меня деморализовала так, что я считаю, что это была худшая работа в моей жизни. Я узнала много нового, что потом пыталась запрятать в самых пыльных уголках моего разума. Я поделюсь с вами своими самыми важными выводами, которые я сделала за время своей работы, в надежде, что в следующий раз вы посочувствуете хоть одной из моих коллег, когда будете пробираться сквозь толпу в клубе.

ПРИЯТНАЯ БОЛТОВНЯ, А НЕ ТИТЬКИ, ОБЕСПЕЧИТ ВАМ ХОРОШИЕ ЧАЕВЫЕ

Работа требует от вас, чтобы вы включились в социальную игру наивысшего уровня сложности. Просто поморгать ресницами не сработает, потому что, как правило, в баре есть ещё одна девушка, которая продаёт шоты, и возможно она будет симпатичнее, и она будет прилагать больше усилий.

Ваши движения также являются очень важными. Вы должны постоянно передвигаться по бару, при этом ещё следить за тем, кого обслуживает и с кем разговаривает другая девушка, чтобы, если они ей отказали, вы могли сделать свой ​​ход. Также не стоит забывать о вновь прибывших, их также необходимо привлечь к себе. Вы не можете стоять в углу, флиртуя только с одним парнем; большие деньги водятся в больших компаниях. Если вы действительно не любите проводить вечер пятницы с апатичными тусовщиками, значит эта работа – то, что вам надо.

Когда приходит момент выбора компании, которую обслуживать, девичники – настоящий клад. У таких компаний есть огромный потенциал. Так, что компании с невестой я обслуживала в первую очередь и на высшем уровне.

Фото Джесс Коул

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ МНОГО ДЕНЕГ, НО ПРИДЁТСЯ РИСКОВАТЬ

Продажа шотов может обеспечить вам хорошую заработную плату, но вы должны быть готовы взять на себя некоторый риск. Когда я работала, необходимо было купить две бутылки алкоголя в баре по абсурдной цене £70 ($112) каждая, получалось, что вы ещё не начали работать, а уже в минусе £140 ($224). Такой подход, вероятно, можно оценить как наиболее рисковый с точки зрения реселлера – это как покупать и продавать классические автомобили.

По крайней мере, это стимул к работе; вы не будете смущённо стоять в углу, когда у вас на руках что-то, что стоит недельную арендную плату. Хотя я никогда не встречала девушку, которая бы потеряла на этом деньги, но я знаю девушек, которые суетились всю ночь, а ушли с чистой прибылью в £30 ($48).

МНОГО ПЬЯНЫХ МУЖЧИН ВЕДУТ СЕБЯ ИМЕННО ТАК, КАК ТОГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ

Продавать шоты в баре, по сути, такая же работа, как и работа любого менеджера по продажам: вы используете свою индивидуальность, чтобы получать прибыль. Однако, в отличие от большинства торговых рабочих мест, которые находятся в безопасных местах, я работала в тёмной комнате с постоянной угрозой, что кто-то будет трогать мою задницу или мою грудь.

Обобщение – удел ленивых, но то, что я вам расскажу – действительно правда. Есть два типа пьяных гетеросексуальных мужчин: те, кто рассматрривает вас в качестве покорного объекта, который можно быстро затащить в постель, и те, кто воспринимает вас как такого же человека как и они, но с менее эффектными половыми органами. Как девушка, которая продаёт шоты, вы постоянно находитесь на передовой липких приставаний, где постоянно приходится иметь дело с кучей пьяных мужиков, при этом у каждого свой подход.

“Когда ты со мной поговоришь, красотка?” Как только ты поймёшь, что тебе не удастся затащить меня в постель, чувак.

Люди в ночном клубе. Фото Джейк Льюис

НАДО БЫЛО ХОРОШО УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ

Если вы собираетесь продавать шоты, вы должны дружить с цифрами. Как правило, вы будете продавать различные варианты шотов, например, “смешанный шот” за £3 ($5), “чистый шот” (т.е. в неразбавленном виде) за £3.50 ($5,60) или Jägerbomb за £5 ($8). Если вы собираетесь делать специальные предложения, как например, три чистых шота подряд за £10 ($16), вам необходимо держать все цифры в голове и быстро складывать, иначе вы разоритесь на бутылках, купленных на баре.

ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ ВИНУ ЗА ОБДИРАНИЕ ЛЮДЕЙ

Стыдно признаться, но я часто использовала хитрости, чтобы получить максимально возможную прибыль. Например, если я собиралась налить вам Jägerbomb, я бы очень быстро вылила его в ваш стакан, до того, как вы успеете понять, что я вам налила только три четверти положенного. Вы заказали смешанный шот? Я бы заполнила один из стаканов на моём поясе, в котором уже есть сок, так, чтобы основную часть составлял сок. Иногда я брала стаканы, только что помытые, так как в них на дне было немного воды.

Однако, разбавлять выпивку в самой бутылке – это уже было чересчур. Меня могли уволить, если бы поймали за таким занятием.

Продажа людям разбавленной водки за полную стоимость – не самый этический поступок в моей жизни. Но в мою защиту скажу, что неограниченное пьянство – это тоже плохо, и мошенничала я только с очень выпившими клиентами, у которых фокус зрения рассеивался, чтобы чётко всё видеть. Так что не беспокойтесь обо мне. Ночью я сплю хорошо.

Следуйте Сирин Кале на Twitter.