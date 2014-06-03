Что мужчины говорили мне в лицо, после того как увидели моё обнажённое тело

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С незапамятных времен, за исключением, может быть, нескольких недель там в начале сотворения мира, нагота и стыд гармонировали друг с другом как змеи и самолеты, волосы в ушах и басисты, молоко и сыр, пьяные и дяди.

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Как и все из тех историй, которыми делишься, нагота может восприниматься как с восторгом, так и с унижением. И мне не нужно дважды говорить об уязвимости и смущении, которые сопровождают наготу.

Вот пять словесных реакций, которые я получила, после того как разные чуваки лицезрели мою неприкрытую человеческую плоть впервые. Ни к чьему огорчению, это не будет подробным отчётом моей сексуальной жизни. Это для моего гинеколога, чтобы он был в курсе (привет тебе, Грег!), и для моего нового гинеколога, чтобы узнал меня лучше (Грег скоро оставит практику).

Итак, откиньтесь на спинку кресла, расслабтесь и закиньте ноги на подставки для ног у гинекологического кресла. Прошу прощения, если мои руки холодные.

Автор в бассейне

“ТЫ ПОНИМАЕШЬ КАКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ, ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ КАЖДОДНЕВНО СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ МЕСЯЦА?”

Нельзя иметь и то, и другое, особенно если я увлекусь каким-то парнем, то вы меня больше никогда не увидите с тортиком (ну, кроме случаев, когда я буду полностью одета и буду рядом с ним, скрывая в себе стриптизёршу).

Это банальное наблюдение. Но кто не станет более сексуально привлекательным после каждодневных тренировок в течение трёх месяцев? Думайте нестандартно, пончики! Но в данный момент, моя презумпция невиновности возымела верх. Он просто пытался помочь мне раскрыть мой … эээ … нетронутый потенциал. Вжик!

Ещё несколько других вопросов приходят на ум: Почему три месяца? Ты хочешь, чтобы я прошла эту программу «Тонкие бедра через 30 дней” три раза подряд? Можно ли перестать тренироваться по окончании этих трёх месяцев? Кроме того, почему во имя Дьявола-калоприёмника вы говорите такое в лицо человека?

Сейчас, я только могу предположить, что он имел в виду, “Ты не выглядишь плохо – кости на месте, под более мягкими слоем козьего сыра и трав – но я предпочитаю обнажённую фигуру похожую на грёбанную Сьюзан Поутер”.

Что я узнала: Если вы не можете сказать ничего законченно хорошего, тогда не говорите ничего тому, кто только что показал вам свою Джину Дэвис в первый раз. Благодарность проходит долгий путь. Простенькое “Это очень любезно с твоей стороны, благодарю” делает такой момент приятным и ( дай Бог!) легко забывающимся. В ином случае, скорее всего, ваша реакция украсит геральдикой его мозг навсегда, а у тёлки появится возможность написать странное сочинение об этом опыте. Кто чего хочет?

“ТЫ ЧЁ ТВОРИШЬ? МНЕ НУЖНА ДОЗА”.

Конкретно о какой дозе мы здесь говорим, дружок? От бешенства, столбняка, дифтерии, полиомиелита? Насколько мне известно, нам всё ещё предстоит разработать вакцину против взгляда на чьё-либо обнажённое тело, а тем более моё (Надежда-атитис С?).

Все шутки в сторону (ага, верно), иногда правда бьёт вас по зубам, прежде чем освобождает вас. Вот только один из рисков, который мы должны принять, когда мы открываемся для самопознания. Поэтому зовите это как вам угодно: голенький сюрприз пошёл не в ту степь, быстрый путь к печали, чертовски ужасная идея. Это всё уместные синопсисы к этой ситуации, Майк “Ситуация” Соррентино, и электронные книги в Kindle библиотеке Байдена.

Что я узнала: Никогда не предполагай, что кто-то захочет увидеть тебя голой. И если перед этим им нужно отравить свою печень, оставайся в ладах с собой. Есть более зелёные пастбища и лучшие метафоры, которые не требуют так много ссылок на крупный рогатый скот.

“ТЫ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ СО ВРЕМЁН НАШЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ”.

Обстоятельства, которые окружают эту конкретную цитату реально ржачные. Мой первый визит к гинекологу? Шах. Акушер-гинеколог моей матери? Шах. И он это ОН? Шах и мат, мой друг. В последний раз, когда мы общались у меня не было зубов, и я была связана пуповиной с моей мамой. Знаете, что, док? С тех пор я сильно изменилась.

Доктор Грег сформулировал этот перл – осмотр серединной груди – результатом которого стал термин “без опухолей” в медицине. В то время как медсестра усмехалась смешным, но истинным фразировкам, я уставилась на воздушный потолок и спрашивала себя, что бы такое ответить. Я остановилась на беззаботном, “Вот так-то!”

Что я узнала: Иногда это часть вашей работы вести разговор во время обследования чьего-то тела на наличие рака. Может быть, вы говорите, не задумываясь, чтобы избежать уничтожающей неловкости этой ситуации. Но иногда я просто должна справлятся с ударами правды, детка. Этот я пропускаю.

“ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ КАК ДОЛБАННАЯ ПОРНОЗВЕЗДА!”

С чего начнём? Прежде всего, не было никакой цензуры этой цитаты (или любой другой касательно этого вопроса). Кто-то действительно сказал “долбанная” в романтическом контексте, а не во время напевания “Ignition (Remix)”. Затем, мы оцениваем смак, сопровождающий этот комментарий. И, наконец, выбалтывание чего-то глупого в пылу момента всегда понятно, но я была бы нерадивой, если бы я на секундочку не замыслилась над конкретизацией некоторых возможных интерпретаций:

“Ты виглядишь как будто тебе заплатили, чтобы быть здесь!”

“Приготовьтесь, у нас будет неожиданная оргия!”

“Интим – это чисто бизнес для меня!”

“Я никогда не видел ни одного порно!”

“Я смотрел намного больше порно, чем ты первоначально подумала!”

И если последний случай – правда, то какую дрянь он смотрел? Молодые и спутанные подружки? Тощая студентка видит пенис впервые и плачет? Апатичные Шлюхи 5? Тут варианты заканчиваются.

Что я узнала: Когда дело доходит до комплиментов вашей второй половинке, то лучше быть попроще. Не требуется даже говорить целое предложение! Достаточно издавать звуки. Зачастую, это лучше.

Теперь, когда вы всё знаете о моей позорно-выборочной долговременной памяти и склонности к излишнему анализу услышанных комментариев, я должна признаться, что я чувствую себя немного обнажённой.

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