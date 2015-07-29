Чему можно научиться, будучи девственником в 20 с лишним лет

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Он повсюду. Секс вездесущ в программах сбыта повелевающих нами корпораций: он и на плакатах фильмов, и в музыке по радио и в рекламе всего на свете – от автомобилей до одежды. Как бы девственники ни старались не обращать на это внимания, обществу, похоже, безумно нравится тыкать своими порочными гениталиями в их невинные лица.

Правда, я на это не ведусь. Мне 25, и я до сих пор девственник.

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Для многих людей, достигших этой точки в своей жизни, не разобравшись с этим, существует определённый выбор: они«хранят себя» по религиозным соображениям или ждут «единственного» («единственную»). Для этих людей первый раз всё же может выдаться приятным и принести удовольствие. Но если вы как я, то есть целибат не является вашей преднамеренной целью, то вы быстро начинаете осознавать, что ваш первый половой контакт, вероятно, будет неуклюжим, поспешным и отягощённым ложными ожиданиями.

Дорога к половому акту полна и других откровений. Вот некоторые из них:

Вы чувствуете себя так, как будто переживаете кризис среднего возраста

Приближаясь к своему 25-летию, я думал, что неуязвим для того беспокойства, которое приходит со старением. Я начал мириться со слегка редеющим (а не лысеющим, чёрт возьми) участком у себя на затылке и с тем, что необъяснимым образом набираю по фунту жира с каждым новым днём рождения. Но когда дело доходит до моей половой жизни, которой не существует, я начинаю паниковать. Я приближаюсь к сумеркам своей молодости и до сих пор не решил эту проблему. «Надо действовать быстро», думаю я, а иметь такое мышление ужасно.

Подобная паника подразумевает свидания с максимально возможным количеством людей, часто без ощущения настоящей связи с ними, но, тем не менее, с отчаянным желанием ощущать её. Это то же ощущение спешки, которое, на мой взгляд, приходит к женщинам тогда, когда им кажется, что их «биологические часы тикают».

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Когда ты девственник и вам двадцать с лишним лет от роду, лучший вариант развития событий – это отказы от женщин, с которыми ты встречаешься, в сексе на одну ночь. Если женщина ведёт себя дружелюбно после первого свидания, то у вас есть риск получить желаемое. А когда она неизбежно вас покинет, вы по-настоящему ощутите симптомы, испытываемые после окончания длительных отношений. Вот только отношения у вас были совсем не длительные. Подобные эмоциональные колебания вызывают желание махнуть рукой на отношения вообще и готовность покончить со своей девственностью любым доступным способом, чтобы просто заставить приятелей заткнуться.

Друзья будут вас дразнить, но на самом деле им всё равно

Люди всегда удивляются, узнав, что я девственник, и я слышу паузу, во время которой они пытаются осознать это открытие. Это почти то же самое, что и сказать им, что я никогда не смотрел телевизор: это настолько уму непостижимо, настолько странно, что людям требуется какое-то время, чтобы поразмыслить над тем, каково это. В конце концов, они как-то успокаиваются и начинают раздумывать над тем, с кем из их друзей меня можно свести.

Нельзя сказать, что мои друзья понимают, почему я девственник. Это вовсе не кажется им таким уж сложным, поскольку они решили для себя эту проблему, будучи подростками, в полуподвалах, слушая ThePostalService или что-нибудь другое. Впрочем, по большому счёту, никто особенно не язвит по этому поводу. В худшем случае разговоры принимают такой оборот: «Слушай, быть девственником нормально – ты когда-нибудь найдёшь себе кого-нибудь». А это, по сути, то же самое, что сказать человеку, страдающему депрессией, что у него ещё масса вещей, ради которых стоит жить. Увещевание кажется неискренним, а без доказательств оно бессмысленно.

Ваши ожидания совершенно неверны, поскольку единственный источник ваших знаний о сексе – это порно

Стоп, вы что, говорите мне, что не все девушки в реальной жизни обладают идеальными грудями, ягодицами и животами или любят самые неудобные позы, которые я видел в порно, – те, в которых позвоночник можно сломать? Вы мне ещё скажите, что приёмы кунг-фу, которым я научился, подражая Джеки Чану, бесполезны в настоящей уличной драке.

Мои отношения с порно, как ни странно, были неспокойными, и то, как часто я им пользуюсь, похоже, совпадает с тем, насколько плохо я себя чувствую (не физически). Если я чувствую себя достаточно сильно увлечённым, чтобы наслаждаться одинокой жизнью и всем, что она влечёт за собой (концентрацией на проектах моей мечты, исполнением профессиональных обязанностей, поддержанием физической формы, чтобы я чувствовал себя достаточно привлекательным, чтобы заговорить с кем-нибудь), то я скорее воздержусь от его просмотра. Однако время от времени я переживаю приступ отрицательных чувств, который сопровождается одиночеством и превращает в моих глазах всё, что я делаю, в тщетные попытки отвлечься.

Впрочем, иногда порно – это всё, что есть у девственника. Это цифровой эквивалент встреч ради секса для тех, у кого секса нет. Хотя я понятия не имею, чего мне следует ожидать от реального акта, мне не нужны рассказы друзей из собственной жизни, чтобы понять, что порно – это преувеличение реальности, хотя я до сих пор не знаю точно, каково это в реальности.

Девственность оказывает сильное давление на того, с кем вы встречаетесь

Если так долго ждать потери девственности, это обеспечивает большой ажиотаж вокруг того, как она (эта потеря), в конце концов, произойдёт. Секс на одну ночь, по сути дела, совершенно исключён. Хотя отчасти мне хотелось бы потерять девственность с незнакомым человеком, просто чтобы с ней разделаться, я не могу заставить себя сделать это. Мне кажется странным подцепить девушку (у которой, возможно, гораздо больше опыта) всего на один раз, зная, что мы, возможно, расстанемся неудовлетворёнными. Не то, чтобы я жду «единственную», – я просто жду способную на понимание.

На Motherboard: Наука секса на одну ночь

Ах, вы ждёте от меня советов на тему того, когда следует проговориться о своей тайне? Ну… на самом деле я работаю над этим до сих пор. Я редко хожу на вторые свидания, а когда я в последний раз открыл свою тайну девушке, мы, по сути дела, стали хорошими друзьями. Тем не менее, я лучше продолжу искать кого-то способного на понимание, чем пойду по пути секса на одну ночь.

Шутить о сексе всегда неудобно

Вы когда-нибудь слушали, как люди говорят о сексе? А (что ещё лучше) вы когда-нибудь слушали, как сами говорите о сексе? Почти всё, что может сказать об этом занятии обычный человек, совершенно избито; это способ испортить разговор, который в противном случае был бы конструктивным:

«Так что ты думаешь о фильме?»

«Хорошо сделанная история высочайшего качества».

«Ага, а Ченнинг Татум безумно сексуален. Правда?»

Вместе с тем, я хотел бы свободно вступать в эти разговоры. Хотел бы пользоваться шутками типа «если вы понимаете, о чём я», не чувствуя себя извращенцем и обманщиком одновременно. Нельзя даже сказать, что все знают или предполагают, что я девственник, но я уверен, что моя явная неловкость при участии в разговорах о сексе подаёт некие сигналы.

Быть девственником – это (в основном) ваш выбор

Я понимаю, как приятно чувствовать себя жертвой, у которой отобрали что-то, полагающееся ей по праву. В этом случае легко думать, что нам всем по праву полагаются любовь и физическая близость, а если мы их не получаем, у нас есть полное право злиться. Но это, как правило, не тот случай: вы сами удерживаете свои причиндалы в штанах.

В течение всей моей жизни причины того, что я оставался девственником, сводились к заниженной самооценке. В годы максимальной вероятности потери девственности девушки подходили к моим друзьям, а ко мне – никогда, и это уничтожило мою уверенность. Теперь, я страдаю от тревожного расстройства, которое, по сути дела, превращает любой потенциальный романтический или сексуальный контакт в нечто подобное: «О, кажется, ты встретил прекрасного человека. Думаешь, тебе сегодня повезёт? А-ха-ха! Подумай ещё раз, долбодятел!» Это порочный цикл, и мне действительно нужно выйти из него, прежде чем думать об эмоциональной связи с кем-нибудь, не говоря уже о физической.

Не поймите меня превратно: существует достаточно веских причин не терять девственность. Возможно, вы делаете это по религиозным соображениям. Возможно, вы храните её для того, кто предложит больше всех, или для арт-проекта. Возможно, вы стараетесь сосредоточиться на спасении планеты или на чём-нибудь ещё, не отвлекаясь на секс. Даже Хью Хефнер начал поздно, в 22, так что давайте не будем слишком строги к себе.

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