Что вы узнаете, когда впервые становитесь отцом

Иллюстрация Дэна Эванса

Эта статья была опубликована на сайте VICE UK.

Отцовство – это когда пухленький, пускающий слюни гном, врывается в вашу жизнь и крадёт её. Вы помните то беззаботное существование, когда вы могли спонтанно собраться с друзьями в баре и выпить, сходить в кино или в ресторан? Так вот, забудьте об этом. Теперь вы будете приходить в восторг, когда вам удастся просмотреть пятиминутный ролик на YouTube, прежде чем приведение-плакальщика разразится криком в соседней комнате.

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Cемь месяцев назад у нас родился ребёнок, и я всё ещё не оправился от шока. С отрочества мы вбираем в себя идеалы юношеского бунта и нонконформизма, и сама идея отцовства кажется совершенно далёкой и чуждой. Мы создаём свой мир вокруг проблем подростков, которые совсем не касаются ответственности и будущего. Я думал, что достаточно будет моего опыта в роли дяди и напевания мелодичных песенок. На самом деле никто не в состоянии описать вам насколько всё меняется, когда у вас появляется ребёнок. Или, может быть, ваши знакомые пытаются, но вам слишком скучно вникать в такие разговоры, потому что, вы знаете, что новоиспечённые родители не могут не облажаться. Поэтому послушайте меня и вдумайтесь в мои слова.

Первая встряска от отцовства – осознание того, что вы не играете абсолютно никакой роли, потому что в течение первых нескольких месяцев, ребёнок не идёт на контакт с вами. В этот период для вашего ребёнка существует только его/её мать, а вы нужны исключительно для поддержания танца матери и ребёнка. Это включает в себя: приготовление пищи, уборка, и вообще стать надёжным тылом. Нет времени, чтобы дуться, впадать в гедонизм, или отпускать глупые шуточки о сиськах. Для меня этот скачок от “донора спермы” до “отцовства” оказался достаточно сложной задачей.

Вот что происходит с вами, когда вы становитесь отцом. Антисюрприз: Жизнь, в значительной степени, начнёт вращаться вокруг дерьма на этом этапе.

ЗАБУДЬТЕ О ‘ГОТОВНОСТИ’ СТАТЬ ОТЦОМ

Если вы из неблагополучной семьи, то ваши розовые очки родительства с очень толстыми линзами: вы видите все слишком чётко. Первым моментом, всплывшим на поверхность с глубокого детства, стало постоянное напоминание моей мамой мне и сестре о том, что наличие детей напрасная трата времени. “Дети – сплошные убытки”, – она повторяла как попугай, особенно во время наших дней рождений. Именно такое запоминается, когда вы вступаете в самостоятельную жизнь.

Вторым и самым важным моментом стало понимание того насколько незрелым оказалось моё поколение. По крайней мере, я. Мы все – взрослые дети без реального понимания что такое быть по-настоящему взрослым. Мы – свободные художники, которые не в состоянии довести начатое до конца: ни окончить уроки вождения, ни регулярно посещать спортзал. Мы постоянно балансируем на краю нехватки денег. Мы не знаем как прокормить себя должным образом. Некоторые из нас заходят слишком далеко застревая на этапе развития второкурсника, что, на самом деле, не весело.

Отсутствие финансовой безопасности к концу каждого месяца было достаточным аргументом, чтобы заставить меня отказаться от идеи завести ребёнка. Но так уж случилось. Мы решили стать родителями. А потом, за два месяца до его рождения, меня уволили. Сволочи. Я почувствовал себя как в сказке про Питера Пэна, и понял насколько я не готов.

ОДЕВАЙТЕСЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ НА СЕРЬЁЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Последние десять лет я одевался как паршивый фанат группы Интерпола. Выглядело это грустно. New Rock Revolution также в моём вкусе. Как будущему отцу такой стиль одежды мне вдруг показался чертой моей незрелости. Наверное, я догадался об этом на первом уроке подготовки к родам, на которые я появился одетый в кожаную куртку, футболку с изображением группы Black Lips, и рваные джинсы. Я не могу вам даже описать то чувство страха во время тренировки различных позиций для облегчения активных родов, когда вы всё время боитесь, чтобы ваша мошонка не вывалилась из рваных штанов.

В тот день я зациклился на одной мысли: если по одежке встречают, то я явно попал в категорию евнуха. Евнух, только что прибарахлившийся в магазине Topman. Вдруг, одежда, которая ранее заставляла меня чувствовать себя таким крутым, сейчас заставила меня почувствовать себя почти голым, что было крайне ужасно. Всё же, я не выглядел так комично как парочка готов в шляпах-котелках.

Во время ожидания рождения моего ребёнка в больнице на мне была футболка с надписью Breeders, что привлекло ко мне испепеляющие взгляды медсестер. Так что да, если вы хотите чтобы вас воспринимали всерьез, как будущего отца, может быть, не стоит являться на важные встречи одетым как будто вы собираетесь на дешевый концерт 2002 года.

НЕ НУЖНО ПРИТВОРЯТЬСЯ СЧАСТЛИВЫМ И УМИРОТВОРЁННЫМ

Мой стандартный режим по жизни – строить из себя циника и пессимиста. Не нужно даже пытаться делать ставки с теми, кто полагает, что “ах как это волшебно стать родителем”. Знаю как легко потеряться среди промытых мозгов в слащавом стиле Кэт Кидстон. Каждый делает вид как всё замечательно и прекрасно, когда, на самом деле, они страдают от удушья теряя связь с собой. Если вы вроде меня, то вы станете гласом вопиющего в пустыне, кричащим: “Ааааааааааа, чёрт возьми! Это невыносимо! Почему никто меня не предупредил?”

Я полагаю, что нормально признаться себе в этом страхе. Каждый переживает, просто кто-то лучше умеет притворяться. В конце концов, первый шок действительно проходит. Алкоголь тоже может помочь. Ещё можно попробовать отказаться признавать в ком-либо, кто носит одежду в горошек, живого человека.

У вас голова пойдёт кругом, когда вы будете вспоминать своё беззаботное время. Став родителем, ваши силы будут покидать вас, и в своем теле вместо покоя, вы найдёте грязный, скрипучий сарай. Друзья, вы даже и близко не осознаёте значения слова “усталость”. Вас никто ещё не знакомил с настоящей “усталостью”.

АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ НЕ МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ВАС К ПОЯВЛЕНИЮ РЕБЁНКА

У всех нас есть представление, что означает рождение ребёнка, ведь так? Что-то вроде фильма “Немножко беременна” или сериала “Истории из роддома”. Но очень быстро становиться очевидным, что каждый опыт рождения является уникальным, и что вы вообще ничего не знаете. Ни единая сцена кино не даст вам ни малейшего понятия каким будет опыт рождения вашего ребёнка. Наш оказался хреновым. После девяти месяцев беспроблемной беременности, когда наступил момент нашего ребёнка прокричать “ХИЯ”, всё приняло неожиданно плохой оборот. Как в сюжете из сериала “Лондонский госпиталь”. После несколких дней “родовой деятельности” в роддоме (где я узнал, что вашими лучшими друзьями могут стать “ТЭНС” и “Петидин”) наш малыш начал терять кислород с большой скоростью.

Замигал красный свет, включился сигнал тревоги, и мою жену доставили в отделение неотложной помощи. Вдруг всё стало слишком реальным. Слишком громким. Она лежала на операционном столе под ярким светом в окружении восьми врачей. Я потерял дар речи, в полном ужасе и убежденный, что и жена и ребёнок умрут. Медсестра взяла меня за руку и подвела к маленькому шкафу и сказала, чтобы я надел хирургический костюм. Я схватил первый попавшийся под руку голубой костюм XXL размера. Я выглядел, как ребенок утопающий в одежде своего папы. Перед тем как уснуть под наркозом, моя жена утешала меня. “Ну вот приплыли”, подумал я про себя, “Что-то не так с этой картиной”.

ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ПОСЛЕ ХУДШЕГО ПОХМЕЛЬЯ

Помните, когда вы не спали всю ночь, а на следующее утро вам пришлось вставать в 7 утра на работу, чтобы принять участие в корпоративном тимбилдинге? Ей-богу, как вы будете смеяться сейчас. У вас голова пойдёт кругом, когда вы будете вспоминать своё беззаботное время. Став родителем, ваши силы будут покидать вас, и в своем теле вместо покоя, вы найдёте грязный, скрипучий сарай. Друзья, вы даже и близко не осознаёте значения слова “усталость”. Вас никто ещё не знакомил с настоящей “усталостью”.

После того, как вы станете отцом, вы начинаете говорить другим ходячим зомби что-то вроде: “Как здорово, я поспал три часа прошлой ночью”. Вы, в конечном итоге, начинаете себя вести как герои фильма “Реквиеме по мечте” – ваша речь нечленораздельна, вы ходите шатаясь, и у вас развиваются галлюцинации. Вы часто будете неправильно употреблять слова (однажды, я забыл слово “сыр”), что было не так плохо как бесконечные полуфабрикаты разговоров, которые я пускал в эфир. Вы делитесь своими снами, почему-то считая, что все понимают вас (на самом деле, нет). Всё, что выходит из ваших уст, звучит как причудливое хайку. И давайте даже не начинать говорить о паранойе…

ВЫ ПРИВЫКАЕТЕ К СВОЕМУ ДЕРЬМОВОМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Звучать как невменяемый – это одно, но вы также начинаете очень быстро выглядеть ужасно. Ваше изящество в одежде опускается где-то до уровня уголовника, выпущенного на день. Вы преваращаетесь в типичного жителя спального района, который одевается празднично для поездки в Икею на выходные.

ДЕРЬМО МЕРЕЩИТСЯ ПОВСЮДУ

Если вы никогда в жизни не говорили об экскрементах, то вашу жизнь вот-вот накроет сейсмическим дерьмом. Вы станете одержимыми текстурой дерьма, его цветом, периодичностью и запахом. Вы можете даже начать наслаждаться запахом. Дерьмо – это ваша жизнь сейчас. Вы забываете о самой идее брезгливости.

ВСЁ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ХОРОШО

В середине этого торнадо дерьма и слез ваш ребенок. Он может украсть ваше психическое здоровье и сон, но его умильность компенсирует все ваши страдания. Даже посреди безумия в 3:57 ночи, его красота превосходит ситуацию. Отцовство – это самый странный, психоделический трип, который вы когда-нибудь предпринимали. Каждый день это похоже на удар молнии.

Единственное клише о ребёнке, которое на самом деле оказалось правдой, – это то, что вы не ранее не знали такой громадной способность любить. Вы узнаете, что ваша любовь может быть такой чистой и сильной, что вам станет дурно. Любовь, которая превращает все ваши предыдущие заслуги в ничто, по сравнению с этими крошечными глазами, смотрящими на вас.

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