Об этом известно лишь тем, кто отработал в ритейле

Фото Empire Records

Эта статья впервые была опубликована на VICE UK

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Большинство людей на каком-то этапе своей жизни работали в розничной торговле, потому что на каком-то этапе им нужны были деньги и минимальные обязательства для их добычи. Возможно, вы работали в бутике подруги вашей мамы (шик), магазине спортивной обуви «FootLocker» (спорт) или, если вы были достаточно круты, в магазине одежды «AmericanApparel» (я). Возможно, вы продавали плакаты в 90-тые (розничный продавец плакатов «Athena»), или знаете, что такое «молот Калибана» (производитель игр «GamesWorkshop»). Что бы это ни было, скорее всего, это было, когда вы пребывали в самом красивом, беззаботном и радостном возрасте, как минимум, не считая те часы, когда работу в магазине нарушало ваше похмелье.

Розничная торговля – это не самая желаемая работа. Никто не идёт в ритейл, потому что хочет помочь 14-летней купить запрещенное обтягивающее платье на вечеринку. Никто не идёт в розничную торговлю, потому что мечтает стать менеджером в M&M‘sWorld. Почему человек идёт работать в розничную торговлю? Потому что можно уволиться в любой момент и, в принципе, не нужны навыки. Или по этим причинами, или потому что ты завяз на работе в магазине в подростковом возрасте, но в один момент ты с удовольствием шлёшь своё ужасное резюме менеджеру книжного магазина «Waterstones», а в следующий – лет через восемь – ты единственный 25-летний член «команды».

Но правда в том, что розничная торговля – это нормальное занятие. Проверка остатков в магазине одежды UrbanOutfitters– это, возможно, не так ярко и гламурно, как работа в баре, но, в то же время, такое занятие не превратит тебя в должностного алкоголика и не выплюнет тебя в возрасте 38 лет ни с чем, кроме бывшей невесты и её акустической гитарой. А ещё, до тех пор, пока ты не вырвешь несколько раз от кислотного рефлюкса в примерочной магазина одежды CoventGardenAmericanApparel, трогательно брызгая на зеркала, ты не можешь говорить, будто знаешь, что такое настоящая жизнь.

Вот несколько других примеров того, что может случиться с тобой во время работы в магазине.

Фото пользователя Panhard с Википедия.



По началу БУДЕТ КАЗАТЬСЯ, ЧТО ТЫ В НИРВАНЕ

О, Боже, за тем зеркалом есть дверь! О, Боже, я могу научиться складывать рубашки так, чтобы люди боялись их мерить! О, Боже, этот грёбаный пол нужно вытирать дважды в день и почему-то всегда мне… Пошла ты, Жаклин!

Правда, только что я сказала, что по началу будет немного интересно. Максимум 3,5 часа. После этого, когда ты поймёшь смысл того, чтобы правильная одежда висела на плечиках правильного размера в правильном порядке, или когда ты должен 20-му за день человеку сказать, что нет, новый альбом «MilitaryWives» не появится в ближайшие три недели, шопинг тебе больше никогда не будет нравиться так, как раньше. Или тебе никогда не будет нравиться шопинг так, как раньше, потому что радио в магазине наградило тебя ПТСР (пост-травматическим стрессовыми расстройством), и у тебя случаются приступы паники, когда ты приближаешься на расстоянии 20 футов к ТЦ «Westfield».

Ты научишься тырить вещи

Важный этап любой работы в розничной торговле – это выработка навыка красть кучу разных вещей. Сначала будет страшно, но через несколько месяцев ты будешь ходить с головы до пят в новой одежде, а твои друзья будут приходить и менять твою униформу на деньги.

Воровать одежду из кладовок легко, просто брось то, что нравится, за большой кучей и оставь там на недельку, потом одень это под свою одежду и выноси. Всегда будут подарки на все дни рождения (сверкающие леггинсы для всех!). Хотя неизбежно в твоей спальне окажутся кучи абсолютного дерьма, которое, возможно, придётся порезать, когда тебя арестуют за вынос шмоток на сумму равную стоимости всего, что было в магазине за пару недель.

Ты узнаешь, что ты – кусок дерьма

Даже если это твоя вторая или третья работа в розничной торговле, скорее всего, ты всё ещё мечтаешь, даже если эти мечты – ужасны. Но некоторые люди, с которыми ты работаешь, не мечтают вовсе. Ты опаздываешь каждый день, всё время в потных пятнах и у тебя последнее предупреждение через неделю, а они удивительно чистые, приходят вовремя, вежливые и смеются над всем, что ты им говоришь.

Эти люди скучны, и хотя бы раз в неделю ты будешь им завидовать. Они могут попытаться убедить тебя, что это лишь временная работа, потому что они заканчивают очень важную магистерскую программу по арт-терапии или однажды (ОДНАЖДЫ) пожалуются тебе, что они поссорились со своей второй половиной (которая носит чёрные университетские куртки и довольно горячая штучка), но всё остальное время они неспешно передвигаются и искренне улыбаются во весь рот тому, кто никогда по-настоящему не поймет, что такое любовь или боль.

Розничная торговля делает всем хитрое предложение: либо опаздывай каждый день, всегда будь в потных пятнах и пусть тебя уволят в течении года, или делай всё хорошо, всегда стой на кассе и общайся с большим количеством клиентов, трогай их потные деньги и имей дело с их нытьём при возврате товара.

ТЫ БУДЕШЬ РАБОТАТЬ В ПРИМЕРОЧНЫХ, И ЭТО БУДЕТ НЕ ТАК ПРИКОЛЬНО, КАК ТЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯешь

«Эй, вот твой пластиковый прямоугольный номерок. Следующий!» x 1000000000 раз х смерть. Также люди имеют привычку оставляют в кабинках всё: от дерьма до тампонов, и тебе придётся это убирать.

ТЫ БУДЕШЬ вЛЮБляться И ВОЗМОЖНО ДРУЖИТЬ С НЕКОТОРЫМИ ОЧЕНЬ СТРАННЫМИ ЛЮДЬМИ

Близость к людям, человечность которых на таком же уровне как и у пыли в мешке пылесоса, приводит к тому, что ты начнёшь жадно искать общения немного более глубокого, чем фразы «Нет, вы не можете вернуть это, и что это, нахрен, за пятно?». И это может означать согласие сходить в Wetherspoons с тем единственным клиентом, пригласившим тебя в том месяце.

Моя подруга однажды пошла на неудачное свидание с парнем-сотрудником того же музыкального магазина «HMV», где работала и она. Он предложил пойти в «PizzaHut», что, честно говоря, было неплохой идеей, потому как только там подавали мороженое. Но когда они туда пришли, он надел наушники, прослушал песню на своём телефоне, и только потом они заказали теплую воду для того, чтобы добавить её в приготовленный дома протеиновый коктейль. Мы никогда не узнаем, что он слушал, но я думаю, это что-то из последних песен Usher. Помимо знакомств, ты по-пьяни переспишь с одним из троглодитов со склада, который будет слать тебе смски на день рождение следующие 11 лет.

Ты начнёшь ненавидеть женщин среднего возраста

Потому что они ненавидят тебя, потому что они ненавидят шопинг и потому что они ненавидят мерить ужасную одежду, но вынуждены ходить в магазины после работы дважды в неделю, потому что если они не будут этого делать, то будут страшными и нестильными и одинокими на всю оставшуюся жизнь.

Фото Мартина Ховарда с ресурса Flikr.



ЕСЛИ Я ГОВОРЮ: «У НАС НЕТ ВАШЕГО РАЗМЕРА», Я ДЕЛАЮ ВАМ ОДОЛЖЕНИЕ

Обращать внимание на покупателей не интересно. В основном потому, что люди так невероятно предсказуемы, что, в конце концов, они становятся одним большим пятном из «ммммразмер10бирюзовыйспандекс». Это значит, что когда идёшь в магазин Диснея и думаешь, что весь персонал смотрит на тебя, будто ты вор, ты просто льстишь себе – им всё это пофиг. Единственная причина, по которой я на самом деле смотрю на человека, за исключением того, что он может дать чаевые, это если он – знаменитость, НЕВЕРОЯТНО умопомрачительно приятен в общении или хорошо выглядит.

Короче, когда я говорю: «Простите, такой модели в размере 12 у нас нет», это означает, что я действительно не могу поднять задницу и пойти проверить в кладовке, есть ли у нас такой размер этой отвратительной рубашки.

ТЫ НАЧНЁШЬ СТРАННО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕНЬГАМ

Проведя десятки или сотни часов, шатаясь в «зоне видимости» возле двери, чтобы приветствовать или игнорировать покупателей (ой, вы вернулись), а также выучив все слова из репертуара LaRoux, транслируемого по магазинному радио, тебе останется лишь считать секунды до окончания рабочего деня.

Ты быстро научишься делить свою смену на части, чтобы она быстрее заканчивалась, а потом ты начнёшь относится к каждой части в зависимости от того, сколько денег она тебе приносит. «Окей, я только что пряталась в туалете за 1,75 фунта, и этого почти достаточно на фрапупччино». Или «Окей, я только что выскользнула, чтобы купить фрапуччино, поэтому лучше приложить усилия и продать что-то, чтобы компенсировать расход».

В конце концов, ты постоянно будешь оценивать часы работы в денежном эквиваленте, что кажется неплохой экономической теорией, но на самом деле проявляется как «ещё одна бутылка вина в этом ресторане вместе со всеми моими друзьями, которых люблю = 2 часа» против «бутылка вина из супермаркета, которую выпью сама = 45 минут». Вот как ты начинаешь пить в одиночестве.

ТЕБЯ УВОЛЯТ ПО ОДНОЙ ИЛИ ПО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ

И твои родители почувствуют настоящее облегчение, потому что это означает, что ты наконец-то начал думать о взрослой работе. В конце концов, ты будешь работать как временный сотрудник в производственной компании, где потратишь все свои деньги на кокаин, к тебе будет приставать твой босс, и ты начнёшь встречаться (теперь уже трезвая) с 38-летним музыкантом, который вот-вот снова захандрит, но подпишет контракт с известным музыкальным лейблом. Ты теперь выпускник одного универмага дерьма и вступаешь в другой. Поздравляю! Твоя семья тобой очень гордится.

@BertieBrandes