Целых тридцать лет: NIKE AIR MAX остаётся культовым предметом спортивной моды

Вдоль Спадина-авеню в деловом центре Торонто у стен полурабочего рыбного рынка собирается очередь из тысяч людей. Очевидно, что никто не пришёл сюда ловить мёртвых существ, так как никто и никогда не стал бы осквернять ту обувь, которая на них была, подвергая её тяжёлому труду.

Любители кроссовок выстроились в очередь по поводу организованного Nike мероприятия «Sneakeasy», кульминацией которого должно было стать показ Nike Air VaporMax ровно в полночь. Вход на мероприятие только по приглашениям, и в основном сюда приглашены деятели искусства, СМИ, знаменитости и спортсмены, но некоторое количество билетов были выпущены в свободную продажу (оные, по слухам, тайно продавались по цене до 500 долларов). Люди платили 500 долларов не за возможность первыми купить обувь. Они платили 500 долларов за возможность первыми увидеть обувь.

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По ошибке я дал всем в очереди такую возможность бесплатно. Организаторы мероприятия поощряли прибывших «приходить в своих любимых Air Max», а так как предварительная пара VaporMax, когда я готовился, ещё находилась в моей гостиной, я обул их.

В какой-то момент посреди разговора это замечает какой-то фанат кроссовок. «Алё, да вот этот чувак стоит в VaporMax!»

Внезапно вокруг меня образуется небольшое собрание, задающее мне вопросы об обуви. Будучи бегуном, я начинаю описывать её характеристики как некоторым образом беговой обуви.

«Они очень пружинят, когда прикасаются к земле, но сам кроссовок сидит почти как кроссовки с шипами. К нему придётся какое-то время привыкать, но эта обувь однозначно может прекрасно подойти для работы над скоростью», – отвечаю я.

Впрочем, на самом деле их функциональность не интересна никому. Люди в очереди, может, и бегают, а может, и не бегают, но они здесь однозначно не для того, чтобы найти обувь, в которой будут тренироваться для забега на 10 км этой весной. Они просто хотят визуала – увидеть, как круто выглядит прозрачная гелевая подошва.