Эта консультант по БДСМ учит знаменитых актёров пользоваться плётками

Фото Оливии Трой (слева), обучающей актрису Аннапурну Шрирам пользоваться плетью. Фото любезно предоставлено Наташей Горник

В детстве Оливия Трой мечтала быть как Хавьера Холландер – первоклассная девушка по вызову, которая управляла самым востребованным борделем Нью-Йорка 1960-х годов и написала ставшие бестселлером мемуары под названием «Счастливая шлюха» («The Happy Hooker»). Когда родители и учителя спрашивали её, кем она хочет быть, когда вырастет, она говорила, что сутенёршей.

Детская фантазия Трой так и не осуществилась, однако секс всё равно является её профессиональной областью. За последнее десятилетие Трой стала профессиональным экспертом по БДСМ и консультировала телесериалы, съёмочные площадки фильмов и бродвейские постановки, чтобы помочь актёрам и сценаристам не оплошать, когда речь идёт об изображении кинков на экране или на сцене. В её резюме значатся консультации для Пола Джаматти на тему саба, которого он играет в «Миллиардах» от Showtime, и обучение актёрского состава бродвейской постановки «Доверие» («Trust»), а в настоящее время она работает над грядущим фильмом «Книги» («Books»).

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Трой, коренная жительница Нью-Йорка, начала исследовать БДСМ лет в двадцать пять после того, как один из её знакомых признался ей на праздничном корпоративе, что у него есть фетиш на обувь. Остаток ночи они провели, забившись в уголок, где он указывал на женскую обувь и объяснял, что делает твёрдую «шпильку» столь сексуальной. Заинтересовавшись, она начала посещать фетишистские вечеринки, читать литературу о БДСМ и практиковать искусство доминирования. В то время она была автором-фрилансером, пишущим об образе жизни – на темы еды, музыки и отношений. Однако желание узнать о БДСМ побольше повело её по кроличьей норе, и в итоге она основала свою частную темницу.

Трой, которой сейчас около 35, практикует свой кинк лично, профессионально и законно с помощью своего предприятия KinkonSet. В своей студии консультирования в нью-йоркском районе Флэтайрон она учит играть и наказывать актёров, писателей и частных клиентов. Эта студия – мечта энтузиаста БДСМ; в ней находится оборудование общей стоимостью 90,000 долларов, которое она часто сдаёт в аренду съёмочным группам. Недавно я присела вместе с Трой среди её скамеек для порки, щенячьих клеток и кружевных масок, чтобы поговорить о сексе и власти на съёмочной площадке и вне оной.

VICE: Не могли бы вы рассказать мне, как становятся консультантами по БДСМ? Что, собственно, подразумевает эта работа?

Оливия Трой:Этим, как и многим из того, чем я увлеклась за свою жизнь, я заинтересовалась нечаянно. Был 2010 год, я практиковала в качестве домины, а одна моя коллега помогала бродвейской постановке «Доверие», о парне, посещающем профессиональную доминатрикс, которая оказывается его бывшей одноклассницей из старшей школы. Она хотела показать команде, как выглядит настоящая темница и как управляться кое с чем из оборудования, поэтому она привела одного из продюсеров и троих из ведущих актёров ко мне.



В итоге я стала общаться с актёрами и обучать их всему – от обращения с плетью с несколькими хвостами до создания доминантного образа. Затем всё стало нарастать, как снежный ком, в основном благодаря молве.

Что вы имеете в виду под доминантным образом?

К примеру, то, как вы общаетесь с нижним: какой тон голоса используете, различные сигналы, которыми вы пользуетесь. Говоря, вы говорите с неким намерением; вы говорите целенаправленно. Замысел в том, чтобы соблазнять, чтобы быть очень ясной и активной. Едва ли не главное [в доминантном образе] – обладать своей властью. Когда я с кем-нибудь говорю, вопросы исключены. Формулировки очень решительные.

Кажется, это чем-то похоже на наличие сценического образа – как бы перевоплощение в персонажа.

Это немного сценический образ. Существует стереотип доминатрикс с громовым голосом, которая говорит очень отрывисто и заявляет: «Ты будешь мне подчиняться». Было время, когда я впервые стала играть, посещая фетишистские вечеринки, играть на «сцене», и думала, что БДСМ работает так: встречаешься с мужчиной, здороваешься, приказываешь ему раздеваться, встать на колени на полу, целовать тебе ноги и так далее.

В конце концов я подумала, что это очень глупо. Мне не нравится, когда мне целуют ноги, и это часто очень неловко. Так что я задумалась: «Ну, а что же мне нравится?» И тогда стало легко. К примеру, я начала раздевать партнёра сама. Некоторые люди начинают с того, что надевают на своего нижнего ошейник, но я подходила к нему сзади, брала его за горло и говорила что-нибудь вроде «Своими руками я сделаю тебя своим. Мои руки – твой ошейник. Место, где я к тебе прикасаюсь, говорит о том, что ты мой. Следы моих пальцев на твоей коже говорят тебе о том, что ты мой, и ты будешь чувствовать моё прикосновение ещё долгое время после того, как уйдёшь отсюда».

Звучит очень чувственно, и здесь как будто гораздо больше утончённости.

Ага, для меня здесь дело не столько в словах вроде «дерьма кусок» или «никчёмная свинья» и так далее. Хотя и существуют женщины, которым очень нравится так говорить, и мужчины, которым очень нравится это слышать. Однако если цель состоит в том, чтобы заставить человека чувствовать себя жалким или унизить его, дело здесь не столько в обзывании его штампами вроде «грязный червь», сколько в том, о чём реальном можно высказаться. Существуют способы сделать это одним лишь размещением тела – тем, как вы размещаете собственное тело, тем, как вы размещаете его тело относительно своего. Здесь гораздо больше тонкостей. Кроме того, прилагаются усилия.

Нужно собственно увидеть человека и понять, кто он такой и какие у него слабые места. И здесь мы подбираемся к сути того, чем является моя практика как консультанта. Главное в ней – устранить эти стереотипы. Обучение людей на самом деле не настолько карикатурно. Главное в нём – определить намерение энергетически и сделать так, чтобы ваши действия приводили к его неизбежному исполнению. Именно это я и стараюсь донести до актёров. Главное здесь – не топать в сапогах, хотя, конечно, можно заниматься и этим тоже.

Со стороны нижних, мне кажется, существует некая фантазия о «холодном чтении», о том, чтобы найти доминанта, который точно знает, чего они хотят.

Помимо прочего, что касается необычной сексуальности, часто понимают превратно следующее: конечно, у людей бывают фетиши, но увлечение кинками ничем не отличается от любого другого секса. Убедиться в том, что кому-то это нравится (осуществить это «холодное чтение» и определить это с точностью), можно так: вы как домина занимаетесь тем, чем занимаетесь, с удовольствием и рвением. Поскольку я доминантка, им понравится всё, что я прикажу им любить, потому что я сама это люблю.

Не могли бы вы привести пример?

Я знаю людей, которые заставляли нижних, которые не захотели бы этого в ином случае, соглашаться на «золотой дождь». Если просто сказать: «Ой, а можно на тебя пописать?» – то это не звучит особенно сексуально. Однако если я усядусь на вас верхом, пристально посмотрю вам в глаза, поцелую вас, а затем скажу: «Я хочу кое-что для тебя сделать. Как бы ты себя почувствовал, если бы я прямо сейчас просто полностью замочила тебе член? И просто представь себе, как эта тёплая влага просто льётся на тебя, а ведь я готова поделиться этим с тобой, и ты просто почувствуешь эту тёплую влагу между нами и пропитаешься ею так, как будто я только что кончила тебе на член. Как это звучит?»

О да. Я только за.

Если вы подумываете о том, чтобы заняться БДСМ с партнёром, подумайте о том, как это впарить. Как вы можете высказать это так, чтобы он этого захотел? Полагаю, всякому, кто хочет исследовать БДСМ, нужно подумать о том, что ему уже нравится, и попытаться усилить это или добавить немного выдумки. А если представить это партнёру как нечто очень интересное, чем можно заняться вместе (и это не просто то, что он делает с вами, потому что вы этого хотите), то в этом и вся разница.

Когда вы приходите на съёмочную площадку и общаетесь с режиссёрами, актёрами и иже с ними, что именно вы хотите, чтобы они усвоили?

Я работала с Полом Джаматти над его сериалом «Миллиарды» для Showtime. В сериале он высококлассный окружной прокурор с немалыми полномочиями, и они с женой состоят в кинковых отношениях, в которых он – нижний. Общаясь с актёрами, я стараюсь предоставить им формулировки для размышлений о мотивациях их персонажей (почему они делают то, что делают) за пределами языка БДСМ. Дело здесь не столько в том, как связать этого человека, сколько в энергии, с которой подходишь к действию, и в том, каковы были бы мотивы этого персонажа.

Итак, в случае с персонажем Пола, существует некое эротическое напряжение между его желанием и риском попасться. А ещё есть неопределённость. Его жена делает это для него или потому что тоже очень этого хочет? А что касается Мэгги Сифф, которая играет его жену, то она терапевт, которая по целым дням анализирует чуваков с Уолл-стрит. Является ли для неё этот более явный контроль над мужем некоей терапией? Какая другая динамика здесь существует?

«Увлечение кинками ничем не отличается от любого другого секса. Убедиться в том, что кому-то это нравится (осуществить это «холодное чтение» и определить это с точностью), можно так: вы как домина занимаетесь тем, чем занимаетесь, с удовольствием и рвением».





Похоже, сексуальность этого, когда это изображается на экране, в немалой мере зависит от того, правильно ли это понимают.

Если это правильно понимают, то это становится сексуальным, потому что, по сути, важнее всего тут два человека, объединяющиеся в связи с чем-то, чего желают они оба. По сути, очень многие из более откровенных изображений СМ (шлёпанье, принуждение кого-то к ползанию по полу, связывание) сами по себе не так уж и притягательны. Отчасти именно поэтому провалились «50 оттенков серого». Не чувствуешь никакой искры или связи между актёрами. Да, обстановка была прекрасная, однако вечно думаешь: почему они этим занимаются? Почему она на это соглашается? Почему он ею интересуется? Связь ощутить невозможно. Кожа, плети, обувь, комбинезоны и тому подобное – это просто костюмы. Это мишура. Это видимо. Важнее всего для точного изображения [БДСМ] отношения между двумя людьми.

Назовите одну из самых экстремальных вещей, которыми вы занимаетесь в рамках своей работы.

Я в своё время видела очень много сумасбродства и совершала кое-что дикое, так что очень многое из этого для меня попросту нормально. Когда я работала с Полом, он попросил меня назвать одну из самых ужасных вещей, которые можно с ним сделать. А я сказала: ну, «ужасный» – это в каком-то смысле вкусовщина, зависит от человека. К примеру, я брала уретральные расширители из нержавейки и вставляла их кому-то в пенис. Он немедленно сжался в комочек и заявил, что это уж слишком. Я сказала ему, что при этом я как бы его трахаю. Можно говорить о проникновении в чью-либо уретру совершенно ужасным образом. Но если я скажу, что при этом я как бы вставляю этот прут из нержавейки и трахаю им ваш член, а затем, когда я его вытаскиваю, из вас как бы выстреливает струя спермы из нержавеющей стали, то вам захочется узнать, каково это.

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