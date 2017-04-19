Этот пчеловод хочет, чтобы вы перестали есть поддельный мёд

Любовь Райана Лебрюна к медовым пчёлам пылка и является необходимым пороком для его должности в Bee Local, где Лебрюн собирает орегонский чистосортный мёд; заниматься этим делом он начал почти шесть лет назад, до того, как производитель мёда присоединился к портлендской компании Jacobsen Salt Co. Bee Local родилась так же, как и большинство мелкосерийных предприятий, на кухне владельца. Набирая в настоящее время обороты, Bee Local приобщается к микромирам, которые создают летающие насекомые, рационально выращивая их и собирая их мёд вместе с такими же пчеловодами и исследователями, которые частично приходят из программы Университета штата Орегон по мёду. Так как ульи рассеяны по всему Портленду, Bee Local использует практики городского пчеловодства, что позволяет бренду создавать связи с шеф-поварами, барменами, пивоварами и другими людьми, которых интересует волшебный мир пчёл. Что до Лебрюна, то эта жизнь – его мечта, поскольку должность позволяет ему взаимодействовать с другими любителями мёда, представляя своих мохнатых друзей и жидкое золото, которое они производят.



Я пообщалась с Лебрюном о пчёлах, поддельном мёде и будущем этичного медосбора в Америке.

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Некоторые из сортов мёда Bee Local. Фото любезно предоставлены Jacobsen Salt Co.

MUNCHIES : Как процесс выбора поставщиков и производства мёда в Bee Local отличается от этого же процесса в других компаниях?



Райан Лебрюн: Мы обожаем чистосортный мёд и, что ещё важнее, чистосортные ульи. То есть все наши ульи имеют свой дом, где и находятся, а находятся они на крышах. У нас есть ульи в Hotel Lucia, Hotel deLuxe и Sentinel в Портленде, а ещё есть ульи на близлежащих фермах, винодельнях и задних дворах. Нам нравится представлять свой мёд как некое место, а не указывать, какую огромную монокультуру он опылил.

Что такое «отмывание мёда»? Поддельный мёд – это то, что получается, когда Винни-Пух запоем смотрит «Нарко». Впрочем, если серьёзно, у большинства правительств нет строгого стандарта того, что же такое на самом деле мёд. Если покупать мёд в гастрономе, есть вероятность, что вы покупаете контрафактный продукт, то есть мёд, разбавленный наполнителями вроде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который, тем не менее, маркируется и продаётся как чистый мёд. Это вводит потребителя в огромное заблуждение!

На рынок США нелегально выбрасывают мёд китайского производства в больших количествах. Для того, чтобы сократить ввоз мёда с химикатами, в США установили высокие пошлины на мёд, импортируемый из Китая. От налогов цены растут, поэтому большие компании, по сути, ввозят этот мёд тайком, чтобы сохранить невысокий уровень своих расходов. Мёд из Китая перенаправляется через другие страны, и в течение всего процесса ему присваивают неправильную маркировку, чтобы скрыть его происхождение. Многие из этих китайских производителей подвергают своих пчёл воздействию не одобренных FDA химикатов, а ещё, как и в наркоторговле, производители разбавляют мёд добавками вроде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, из-за чего он становится менее чистым и более дорогим, так как содержит наполнитель. В конце концов, когда поддельный мёд прибывает в США, это уже не чистый мёд.

Как хищническая заготовка и коммерческое пчеловодство приводит к краху колоний? Синдром краха колоний – СКК – проблема сложная, и существуют три различных теории, но в основном они указывают на комплексный коктейль, который ежедневно скармливают кочевым пчёлам (пчёлам, летающим с фуры опылять большие поля культур). Среди составляющих этого коктейля есть генетические модификации, и некоторые полагают, что мы ограничили генетическое разнообразие пчёл, из-за чего у них элиминируется агрессивное поведение и склонность ко сбору в рои. Таким образом, пчёлы становятся слабыми, покорными и неспособными защищаться. Кроме того, очень вредны для пчёл инсектициды вроде неоникотиноидов, фунгицидов и всех остальных канцерогенных спреев, которыми опрыскивают свои посевы фермеры. К несчастью, так построена существенная часть нашей продовольственной системы. Наконец, хищническая заготовка. Выражаясь просто, теряется суть и качество, с чего вы начинали. В случае с мёдом она связана с покупательной способностью больших компаний. У них есть возможность отправлять фуры по всей стране и закупать весь запас пчеловода (всего за день наличными), а это довольно соблазнительно для пчеловодов. Ужасно печалит, что весь этот непохожий до уникальности и разнообразный мёд нагревают, сильно фильтруют (чтобы не засахарился), а затем смешивают. Теряется не только история, которую хочет рассказать каждый мёд, теряются все полезные соединения и пыльца. В ходе этого процесса разрушаются или убираются ферменты. Представьте себе, что было бы, если бы все виноградники продавали свой виноград пяти огромным винодельням, в которых виноград бы пастеризовали, смешивали его весь, а затем давали вам на выбор три вида вина: белое, светло-красное и тёмно-красное. Мерзость!

Как Bee Local избегает сомнительных практик типичных предприятий, работающих с мёдом?

Ну, прежде всего мы приводим пчёл к людям. Мы работаем со своими партнёрами, чтобы у них были свои ульи. Мы работаем с определёнными ресторанами, фермами, гостиницами и пивоварнями, чтобы помочь им в производстве собственного мёда. Думаю, то, что мы показываем людям, как работаем, особенно в городской среде, также помогает общественности ощутить в себе силу, узнав больше о пчёлах, а может, и вдохновляет их заняться пчеловодством самостоятельно!

Мы также ищем родственные души среди пчеловодов, которые не только производят потрясающий мёд, но и уважают своих пчёл. Обычно можно довольно быстро понять, рассматривает пчеловод своих пчёл как агропромышленных животных или как домашних питомцев. Мы выбираем последнее!

После того, как мы находим эти особые души, важнее всего предложить им хорошую цену. Попросту говоря, следование лучшим практикам действительно стоит больше и занимает больше времени. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, КСВСФ, дешевле, чем хороший сахар. Определённые процедуры химической обработки занимают меньше времени и менее дороги, чем другие, более целостные подходы. Также гораздо легче просто смешать весь мёд, так что, когда кто-то тратит время и силы на то, чтобы не допускать его смешения, этот стиль приходится соблюдать и надеяться на то, что потом это распространится.

Почему технология производства мёда Bee Local является рациональной и здоровой для пчёл?

Важнее всего для здоровья пчёл держать их в одном месте и обеспечивать свободу этого места от распыляемых химикатов. На мой взгляд, именно поэтому я не наблюдал ни одного краха колонии. Кочевое пчеловодство просто очень уж бьёт по пчёлам.

Кроме того, мне нравится оставлять мёд пчёлам, так как у них чувствительные желудки. Я никогда не используют КСВСФ для пчёл или для себя. При необходимости буду кормить их сахаром, но мёд всегда лучше всего! Также я использую методики комплексной борьбы с вредителями. Среди них – размещение ульев в хорошей здоровой среде, использование экранированных нижних досок, эфирных масел, мелкого сахара, органических кислот и т.п.

Ещё одной интересной стороной рациональности пчеловодства являются последствия для места вокруг пчёл. Этого я не ожидал, но всегда замечаю. Как только появляется улей, неважно, на заднем дворе или на крыше, как люди узнают об этом и начинают интересоваться. Затем я вижу постепенное внешнее благоустройство этого района. Люди хотят помочь с кормлением пчёл и поэтому высаживают цветы и травы. Крыши, которые ранее были ничем не заняты, были бездушными бетонными пустынями, превращаются в алтари солнца, на которых производят еду и выращивают цветы, на которых люди собираются, интересуются и вновь соединяются с природным чудом света посреди города. Это действительно прекрасно!

Как местонахождение в Портленде определяет ваш бренд и ваш выбор по части вкусов?

Я бы не сказал, что Портленд определяет Bee Local. Bee Local – это составляющая того, что определяет Портленд, а конкретно – поддержки в нём отличных здоровых ингредиентов. Bee Local была создана для последующего воссоздания или, если угодно, создания роёв в других городах по всему миру. Портленд был первым шагом, а на самом деле в лучшем месте и родиться было нельзя. В долгосрочной перспективе наше видение стремится к предоставлению местного мёда всем людям.

Что ждёт компанию дальше?

Сейчас мы работаем над очень многим. Важнее всего для дальнейшего следования нашим практикам и стандартам работа с отличными людьми – честными людьми с высокими ценностями, уважающими животных, насекомых и окружающую среду. Дополнительный заработок должен быть не так важен, как создание лучшего мира. В этом году мы запустим несколько ульев в Сиэтле, а в итоге – и в других городах по всем США, а также следует надеяться, что по всему миру.

Спасибо, что пообщались со мной.