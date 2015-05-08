Эта парочка из Флориды может получить 15 лет тюрьмы за секс на пляже

Фото полиции Брандентон Бич

Хосе Кабальеро и Алисса Альварез обвиняются в том, что они занимались сексом в публичном месте. В понедельник 4 мая 40-летний Кабальеро и 20-летняя Альварез были признаны виновными в непристойном поведении и совершении полового акта 20-го июля прошлого года на Брандентон Бич, штат Флорида.

Главный вопрос не в том осудят их или нет, главный вопрос – сколько они получат за такую выходку. По словам свидетелей, за парой наблюдала трёхлетняя девочка. Максимальный срок тюремного заключения для них – 15 лет, а саму пару зарегистрировали как сексуальных извращенцев.

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Сексуальный инцидент произошёл на глазах у многочисленных отдыхающих на пляже. На видео выше видно, что Альварез сидит сверху и трётся об Кабальеро. Весь процесс сняла на камеру пожилая женщина, которая не называет своего имени, как утверждает репортёр канала Fox TV News.

По словам прокуроров, любовники отказались сотрудничать со следствием. «Мы сделали им приемлемое предложение, как нам казалось, но они решили, что это не то, за что они согласны взять на себя ответственность», сказал изданию MiamiHerald Энтони Дафонеска, ассистент главного прокурора штата, добавив, что они не согласились признать вину «несмотря на существование видео и свидетелей».

Когда у адвоката мистера Кабальеро спросили что он думает о максимальном 15-летнем приговоре, он сказал Herald, что у судьи не будет выбора и «Это то, что он получит».

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Но, действительно ли секс на публике гарантирует 15 лет тюрьмы, независимо от того, насколько он бесстыден? Неужели всеобщего позора и порицания недостаточно в качестве наказания?

«Здесь правосудие работает более ревностно, чем в большинстве случаев изнасилования, предполагая, что правоохранительные органы больше беспокоятся о потерпевших, чем об обвиняемых», сказала VICE доктор Мэри Энн Франкс, профессор юридического факультета Университета Майами.

Этим свидетелям наверняка был нужен длиннофокусный объектив, чтобы определить, действительно ли купальники и плавки были сняты, чтобы установить, что факт проникновения имел место. Защита настаивала, что Альварез просто станцевала на коленях Кабальеро, но, по-видимому, это не повлияло на мнение присяжных. Они вынесли приговор Кабальеро и Альварез, посовещавшись всего 15 минут.

«Трудно понять, с какой целью людей сажают в тюрьму за взрослый, обоюдно согласный половой акт», добавила Франкс, предполагая, что «штрафа и предписанной судом терапии и/или общественных работ» было бы достаточно.

Франкс также считает, что то, что пару зарегистрировали в качестве сексуальных извращенцев «вызывает ещё большее беспокойство», объясняя, что данная мера должна быть «ограничена людьми, которые занимались действительно развратными сексуальными действиями».

Как утверждает местный новостной канал CBS, предполагается, что предыдущая судимость Кабальеро за наркотики повлияет на его приговор, однако для Альварез приговор, скорее всего, не будет максимальным.

Следует отметить, что главным в этом деле стало то, что в центре внимания оказалась гетеросексуальная пара, в то время как риск быть арестованным за однополый секс, даже не публичный, в последние годы остаётся большой проблемой во Флориде, равно как и в других странах.

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